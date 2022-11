¿Por qué es importante que tengamos más diversidad étnica entre nuestros docentes?

A medida que avanzamos en la construcción de nuestras comunidades, nos enfrentamos a una reacción cada vez más fuerte. Algunos piensan erróneamente que solo queremos tener “nuestros maestros” y otros dicen muy enérgicamente que no importa quién esté enseñando a un niño mientras le apasione su trabajo.

La diversidad étnica es muy importante para el sistema educativo actual. Los estudiantes no blancos necesitan ver a alguien como ellos enseñándoles y los estudiantes blancos necesitan ver a personas racializadas en posiciones de prestigio y poder, y sentir que esa parte de la sociedad también puede enseñarles algo. Los maestrxs negrxs/racializadxs a menudo pueden construir relaciones con estudiantes que demasiado frecuentemente se sienten desconectados de su escuela o Universidad. La diversidad y la excelencia no es algo que no vaya unido. Para los estudiantes negros/racializados tener representación es importante, puede ser alentador y motivador saber que también pueden lograrlo.

Seas quién seas piensa en esto: ¿Has tenido un maestrx que no sea blncx? ¿Como fue la experiencia para ti? ¿Recuerdas su nombre? ¿Recuerdas cómo te hicieron sentir? Lo más probable es que hayas respondido No a la primera pregunta, lo que supone que te han negado la posibilidad de responder a las otras. Te han negado esa experiencia.

Desde Afroféminas hemos detectado en demasiadas ocasiones que a los alumnos negros/racializados se les aparta, simplemente por prejuicios. El prejuicio está cercenando las posibilidades académicas de muchxs estudiantes negrxs y raciliazadxs. Es frecuente que se les encamine hacia profesiones menos cualificadas y en demasiadas ocasiones, acaban fuera del sistema.

Se supone que la escuela es un reflejo de la sociedad para los jóvenes, un lugar donde se preparan para el resto de su vida y dar lo mejor se si mismos al mundo, sin embargo, si se se les excluye de ella, ¿qué mensaje se les envía sobre lo que pueden lograr en el futuro?

Los alumnos negros/racializados están significativamente sobrerrepresentados en las diferentes modalidades de talleres prelaborales u ocupacionales que hay en todas las Comunidades Autónomas del Estado Español. Se trata de las “soluciones” destinadas a los adolescentes que no se han adaptado a la vía principal educativa. ¿Qué responsabilidad tienen los docentes en este número tan alto de personas racializadas en estos centros?

Tener más diversidad étnica entre los maestros es una forma de comenzar a resolver estos problemas. Aquí en Afroféminas continuaremos el trabajo que hacemos para garantizar que esto suceda algún día. También nos esforzaremos por apoyar a todos esos maestros que quieran información, medios y ayuda para mejorar sus clases y el trato con sus alumnos negros/racializados.

Afroféminas

