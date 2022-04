Cuando de telenovelas se trata…

Fotograma de “Tú”

En mi país está saliendo al aire tres veces a la semana una telenovela cubana que lleva por título Tú; envuelta en dramas, situaciones de la más diversa índole, conflicto y mucho más, esta telenovela ocupa la pantalla hace ya algunos meses.

Una de las tantas tramas de la novela es la historia de una joven mujer negra que se ve envuelta en un “trío amoroso”, sí, tres hombres se sienten atraídos por ella, evidentemente este conflicto merece ser analizado, pero en las siguientes líneas abordaré otra cuestión igual de importante que la anterior.

El suceso de que la joven negra provoque la atracción de tres hombres, ha suscitado un debate intenso en redes sociales, específicamente en facebook, en un grupo diseñado para hacer comentarios respecto al contenido de este dramatizado.

Yessica Borroto

“Alguien podrá decirme con qué jabón se baña Yanara?”, este comentario lo escribió una mujer haciendo alusión al personaje de la joven mujer negra que mencionaba anteriormente.

Esto sin dudas merece ser analizado por partes:

Una mujer denigrando a otra mujer.

Una mujer discriminando a otra por el color de su piel.

Una mujer cuestionada por qué otra mujer negra puede gustar a más de una persona, si es negra.

Una mujer minimizando a otra mujer por su color de piel.

Una mujer estableciendo comparaciones.

Y yo me pregunto ¿desde cuándo el jabón cambia de color a las personas, desde cuándo el jabón es sinónimo de que encante o no una persona, cuándo el jabón se convirtió en un estándar de calidad para determinar el valor o no de una persona?

A estas interrogantes aun no le he encontrado respuesta, y ¿saben por qué?, porque sencillamente no tienen. Los seres humanos somos diferentes y eso nos hace únicos por lo que el color de piel no me limita a nada, no me limita a amar, no me limita a ser amada, no debe limitarme para crecer en la vida.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Triste resulta que una mujer haya sido blanco de críticas y burlas por otra mujer, ¿dónde queda el feminismo, dónde está la sororidad? Esto demuestra que cada vez más la sociedad en que vivimos se sumerge en odios, rencores, discriminaciones, desigualdades, en fin vivimos en un mundo donde el mejoramiento humano parece ser el último peldaño de desarrollo al que podamos aspirar.

Yanara (personaje de la telenovela cubana Tú) interpreta a una actriz que pertenece a una compañía de teatro, que tiene dificultades como cualquier otro ser humano, pero que su color de piel no es obstáculo para su proyecto de vida. Pero parece que ser cómo es, es difícil de digerir para determinados espectadores que asumen aun en pleno siglo XXI que las negras nos debemos quedar relegadas a un segundo plano porque sencillamente somos negras y no podemos ni debemos tener privilegios.

Zaida Fabars Cubana, estudiante de Periodismo y amante de la radio. Más textos de Zaida

Me gusta esto: Me gusta Cargando...