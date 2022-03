Afropean. Notas sobre la Europa negra

La percepción general de Europa es la de un continente formado por civilizaciones que han resistido la prueba del tiempo, logros que cambiaron el mundo y apertura de mentalidad liberal. Esta es una visión que muchos en toda Europa han trabajado duro para propagar a lo largo de los años, pero ignora en gran medida o minimiza las contribuciones históricas y culturales de los millones de personas que viven en todo el continente con herencia africana y caribeña. Johny Pitts es un escritor, fotógrafo y periodista británico de madre blanca y padre negro. Su trabajo que explora la combinación de las culturas europeas negra y blanca y las formas en que se han influenciado y construido mutuamente comenzó con una página de Facebook (“Cultura afropeana”), fue seguida por un sitio web (Afropean.com) y en 2019, un libro: Afropean: Notes From Black Europe.

El viaje de Pitts lo lleva por muchos lugares, incluidos París, Bruselas y Ámsterdam, entre otros. Mientras escribe sobre su tiempo en estas ciudades, su viaje a menudo lo aleja de la ruta turística más típica de mochileros. Su atención se centra en lugares menos conocidos que se encuentran en las afueras de estas grandes ciudades, como el suburbio parisino Clichy-sous-Bois, o Matogne, un barrio mayoritariamente congoleño en Bruselas, por dar solo dos ejemplos. Todos son diferentes y culturalmente ricos por derecho propio, pero durante la lectura parecen surgir ciertos puntos en común. Estas áreas tienden a estar subdesarrolladas, subfinanciadas y olvidadas, con poblaciones mayoritariamente negras. Pitts escribe sobre estas ciudades, suburbios y vecindarios con descripciones que pintan un cuadro vívido y evocador de una Europa que es hermosa a la distancia. pero después de una inspección más cercana tiene grietas en las que comunidades enteras pueden caer con demasiada facilidad. Una excepción a lo que Pitts encuentra en su viaje es Marsella, en el sur de Francia. Marsella parece ser el lugar más brillante de su gira, en marcado contraste con las otras ciudades que visita. Como lector entre todos los elogios de Pitt, seguí esperando un giro hacia más aspectos negativos que nunca llegaron. Si se pudiera decir que algún lugar en el viaje de Pitts es la encarnación física de Afropean, de la mezcla equitativa de culturas africanas y europeas que estaba buscando, Marsella sería ese lugar. Como lector entre todos los elogios de Pitt, seguí esperando un giro hacia más aspectos negativos que nunca llegaron.

Si bien Pitts exploró muchas de las comunidades negras de Europa, también habló con las personas que las formaron. El libro está salpicado de entrevistas y conversaciones que tuvo con las personas que conoció. Cuenta con una amplia variedad de personas de todos los ámbitos de la vida, desde artistas e intelectuales hasta archivistas de museos, trabajadores sociales y muchos más. Sus diferentes historias y las instantáneas de sus vidas que presenta Pitts muestran la amplitud y diversidad de la experiencia negra en Europa. La búsqueda de Pitts por la Europa negra lo lleva a una variedad de personas diferentes, algunas de las cuales tienen éxito, otras luchan en muchos casos, dando voz a las personas que generalmente no tienen voz y un foco de atención para las personas que generalmente son ignoradas. Un ejemplo de esto es en Rinkeby (un barrio de Estocolmo con una gran población inmigrante) donde se cruzó con un anciano que deambulaba por las calles gritando a todo pulmón que era el hermano de Nelson Mandela a los transeúntes. En lugar de evitar al hombre, Pitts lo entabló activamente en una conversación, un acto que Pitts observó pareció incluso tomar al anciano por sorpresa. Lo que siguió fue la historia de este anciano, la de un activista político que lucha contra el apartheid en Sudáfrica antes de tener que huir de su hogar y mudarse a Suecia como refugiado. Sin Pitts, esta habría sido una historia que no se contó y se olvidó. Lo que se habría perdido, en cambio, se conserva a través de su escritura.

La tienda de Afroféminas

Junto con sus propias observaciones y sus conversaciones con las personas que conoció, Pitts también escribe sobre la historia de cada uno de los países que visita. Pitts profundiza en la investigación y revela las historias coloniales de los países de Europa. Mientras se lee, rápidamente queda claro que la amnesia histórica no es una tendencia exclusivamente británica. El libro muestra que el pasado blanqueado de Europa ha creado un mito por sí mismo en el presente en el que muchos quieren creer, pero que es cuestionado por las experiencias vividas por los entrevistados por Pitt. Muchas de las personas con las que habló en su viaje hablaron sobre lo difícil que puede ser vivir en Europa siendo negro. En particular, dos personas separadas (una en Berlín y otra en Moscú) le dijeron a Pitts lo mismo: “Este no es lugar para un hombre negro”. Muchas veces a lo largo del libro la imagen que los países europeos quieren presentar choca con la dolorosa verdad de su pasado. Un ejemplo de esto es cuando escribe sobre su tiempo en Bruselas. Pitts encuentra una intrusión del pasado colonial de Bélgica en su presente mucho más inocuo cuando escribe sobre su visita a una tienda dedicada a Tintín, “el belga más famoso del mundo”. Entre todos los juguetes y libros que presentan al colegial, Pitts ve una copia deTintín en el Congo cubierto con una etiqueta roja de advertencia. Al mirar más de cerca, Pitts descubre que este libro, originalmente escrito en 1931, describe a los congoleños que Tintín conoce en su aventura como caricaturas racistas que se parecen más a criaturas gremlin sin sentido que a personas. Más adelante en el libro, se asegura de incluir detalles sobre el pasado colonialista de Bélgica, incluida la tortura y el asesinato en masa de los congoleños llevados a cabo durante el reinado del Rey Leopoldo II. Oculto a simple vista entre toda la mercancía familiar había un doloroso recordatorio de un pasado decididamente menos familiar.

Además de estas inmersiones profundas históricas, Pitts también realiza muchas inmersiones culturales profundas que analizan las formas en que la cultura europea negra se ha desarrollado a lo largo del tiempo, particularmente cuando escribe sobre sus propias influencias culturales. Como lector, la forma en que Pitts escribe y profundiza en importantes figuras literarias negras y figuras artísticas fue esclarecedor.

Admitiré que no estoy al tanto de muchas de las personas sobre las que escribe. Esto es algo con lo que me he topado antes en revisiones anteriores, pero mirando hacia atrás en mi propia educación, debo admitir que mis estudios de literatura fueron abrumadoramente blancos. Un ejemplo de esto en acción es cuando Pitts escribe sobre James Baldwin. Admitiré que conocía a James Baldwin, pero solo que el suyo era un nombre significativo. Era vagamente consciente de que él era un activista de los derechos civiles allí con el Dr. Martin Luther King Jr. y Malcolm X. Sabía que había escrito algunos ensayos importantes, pero nada más que eso. No sabía que era novelista y también dramaturgo. No sabía que otros activistas de derechos civiles lo mantuvieron a distancia debido a su homosexualidad, y no sabía que pasó sus últimos años en Saint-Paul-de-Vence en Francia. Se ha convertido en un estribillo común en estas reseñas que no sabía cuánto no sabía, pero eso se debe a que es cierto, y es en parte la razón por la que comencé estas reseñas en primer lugar. En este sentido, aunque al principio fue un poco abrumador leer sobre estas figuras y sus obras se convirtieron en uno de los aspectos más destacados del libro para mí. No sabía que otros activistas de derechos civiles lo mantuvieron a distancia debido a su homosexualidad, y no sabía que pasó sus últimos años en Saint-Paul-de-Vence en Francia. Se ha convertido en un estribillo común en estas reseñas que no sabía cuánto no sabía, pero eso se debe a que es cierto, y es en parte la razón por la que comencé estas reseñas en primer lugar. En este sentido, aunque al principio fue un poco abrumador leer sobre estas figuras y sus obras se convirtieron en uno de los aspectos más destacados del libro para mí. No sabía que otros activistas de derechos civiles lo mantuvieron a distancia debido a su homosexualidad, y no sabía que pasó sus últimos años en Saint-Paul-de-Vence en Francia. Se ha convertido en un estribillo común en estas reseñas que no sabía cuánto no sabía, pero eso se debe a que es cierto, y es en parte la razón por la que comencé estas reseñas en primer lugar. En este sentido, aunque al principio fue un poco abrumador leer sobre estas figuras y sus obras se convirtieron en uno de los aspectos más destacados del libro para mí.

Para concluir este artículo, mientras que el diario de viaje como género literario se remonta a siglos atrás y generalmente está escrito por hombres blancos, Pitts lo reformula a través de una lente Negra con gran efecto. Su viaje lo lleva a lugares que generalmente se ignoran y a personas que generalmente se dejan de lado y las coloca en el centro del escenario. Brinda una visión de una Europa que es muy diferente a la que generalmente vemos, una que no ha sido cuidadosamente empaquetada con todos los bordes lijados. Es un enfoque más práctico que muestra las experiencias dispares de los negros que viven en toda Europa. En una nota más personal, mientras leía este libro, Pitts me mostró un lado de Europa que al menos yo no había visto antes. Era como si este libro fuera la llave que abrió un cofre del tesoro de la literatura negra, el arte y el pensamiento que nombres tras nombres de los que nunca había oído hablar.

Owen Jones

