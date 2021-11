Retrospectiva de la pintora afrocubana Belkis Ayón en el Museo Reina Sofía

Salí de fiesta con unos amigos en Madrid y uno de ellos me drogó para abusar de mí. Conseguí reunir la fuerza suficiente como para denunciarlo y logré que entrara en prisión, pero salió a los dos meses. No llegó a pagar por lo que me hizo. Sin embargo, yo he tenido que pasar años con depresión , ataques de pánico y mucha ansiedad por las secuelas que me dejó. Desde aquí quiero pedir que se tomen en serio estas denuncias. Necesitamos condenas que garanticen nuestra seguridad y libertad.