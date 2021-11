Tu cara me empieza a sonar

El programa de Antena 3, ‘Tu Cara Me Suena’, al que ya hemos criticado en Afroféminas, parece que ha decidio empezar a poner fin a su enorme historial racista con la incorporación de la cantante afrodescendiente Nia, que fue también la ganadora del último Operación Triunfo.

La incorporación de la canaria abre una serie de cuestiones para el programa que no queremos dejar de comentar. Pero como primera consideración alegrarnos de que la hermana Nia tenga espacio en los medios. Somos mujeres negras y sabemos lo que es intentar hacerse un sitio en el mundo del arte siéndolo. A ella le sobra calidad, presencia y arte.

El programa ha estado evitando la incorporación de consursantes negros porque sabía que abría un melón y ponía en evidencia los sesgos racialmente inaceptables del programa. Si invitaban a alguien negro, ¿lo pintarían de blanco? ¿Dejarán de hacer blackface con los concursantes blancos?

El primer programa fue decpecionante. No solo continuaron con el blackface con la imitación del concursante Agoney a The Weeknd, sino que en el colmo del despropósito le pusieron polvos de talco a Nia para calarar su piel para imitar a Alicia Keys. Una mujer negra no necesita blnaquearse para imitar a otra mujer negra, por muy clara que sea. Es un despropósito.

Imitación y Whiteface o algo parecido de Alicia Keys

Imitación y blackface de The Weeknd

Como no puede ser de otra manera entendemos que no se cambian temporadas y temporadas de constumbres discriminatorias de un plumazo. Ya solo por el esfuerzo, y por Nia, les vamos a dar el beneficio de la duda. De momento el programa ha hecho más que la mayoría de los contenidos televisivos de la televisión en España, que siempre ante las críticas salen a la palestra lloriqueando por una presunta libertad cretiva cercenada. Las críticas se asumen o se rebaten, no se intentan callar.

En el segundo programa no hubo blackface y Nia imitó a un artísta negro. Esto empieza a crear una dinámica que quizás sea la necesaria en el programa, pero deconocemos por donde nos llevará. Según las propias declaraciones de Nia, que ya ha grabado seis de los programas, de momento están siendo muy respetuosos con el blackface y ella tampoco ha tenido que pintarse de blanco: “Están siendo más conscientes de lo que se puede y no se puede hacer. Y sin herir sensibilidades”, asegura.

Entendemos que quien no ha practicado nunca la diversidad étnica tenga dudas de que camino seguir. Lo ideal sería que los artistas racializados/negros fueran interpretados sin hacer blackface o yellowface. Por lo mismo el whiteface debe ser descartado por completo, además de porque tener a Nia pintándose de blanco podría utilizarse como coartada para los blackface. es igual de inapropiado.

En algunos programas similares en Estados Unidos no se pinta la piel de los participantes, simplemente se utiliza el vestuario y algunos rasgos de maquillaje para hacer la carectización. La gente no es imbecil y sabría apreciar la imitación de igual manera.

Otro paso interesante sería incorporar alguna persona racializada más, para que Nia no fuera una increíble excepción en un largo historial de un programa de éxito.

De momento permanecemos expectantes, con ganas de ver más a Nia, y sintiendo que un programa como este, que ven tantos niños, niñas y niñes, no les confunda y les haga sentir lo que sentimos muchas al crecer en este país. Que no nos hagan creer que somos una parodia o una burla.

Por cierto, Nia es la mejor con creces.

Marián Cortes Owusu Educadora. En mis ratos libres redactora en Afroféminas Más textos de Marián

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

