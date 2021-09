Mi pelo no es tu parque de atracciones

Esta semana, 15 de septiembre, se celebró el día internacional del pelo afro. Pese a que para las personas blancas les parezca algo “exótico” y estético, la realidad es que nuestro pelo es una seña de identidad y un símbolo de resistencia. Normalmente las personas desconocen estos significados y hacen que las personas negras vivamos situaciones similares, pero con protagonistas diferentes.

Imagen Sherice Major.

Desde que soy pequeña siempre me ha encantado mi pelo, es más, me gustaba (y me sigue gustando) llevarlo con mucho volumen, pero en una sociedad como esta (la sociedad vasca) eso no es fácil. Desde que tengo un poco de conciencia, he tenido que hacer frente a comentarios como: “Ay me encanta tocar tu pelo” “Pareces una esponja” “Tienes un estropajo en la cabeza” “Cuando vas de viaje no necesitarás almohada” “Deberías alisártelo, yo creo que te quedaría mejor” “Si te caes al suelo, rebotas y no te haces daño” además de tocar mi pelo sin consentimiento, hacer burla de él, tirar papeles para ver la profundidad y tratarlo como si fuera algo extraño, fuera de lo normal. A muchxs estos comentarios y acciones os pueden parecer inofensivos, incluso que se deberían tomar con “humor”, pero son agresivos. Todos estos comentarios han sido, son y serán mi pan de cada día, son la consecuencia de vivir en sociedad racista. El único momento en el que desaparecieron fue cuando en mi adolescencia mi pelo empezó a romperse por el uso de químicos y me vi en la “obligación” de alisármelo para poder recuperarlo. A partir de ese momento, los comentarios negativos hacía mi pelo desaparecieron, durante los 3 años que llevé el pelo liso, mi pelo y mi belleza fueron válidas por su semejanza a la belleza hegemónica.

Libreria de Afroféminas

En la actualidad llevo mi pelo al natural y estoy orgullosa de ello. Escribo este artículo con dos fines. El primero, manifestar que este tipo de comentarios son violentos y racistas. Mi pelo no es una rareza que tu puedas tocar sin mi consentimiento. Me es indiferente la curiosidad que tengas respecto al pelo afro. No toques mi pelo sin mi permiso. Antes de tocar un pelo afro pregúntate si harías lo mismo con el pelo liso de tu amigx. El segundo es remarcar que el afro no es simplemente pelo. Además de la historia que tiene, es un gran símbolo de identidad y resistencia.

El pelo afro tiene historia y si realmente te gusta tanto ese tipo de pelos, lo respetas y no lo tocas.

Nerea G. Romero Licenciada en Sociología en la Universidad del País Vasco. Brasil-España Más textos de Nerea

