El amor en las mujeres afro

La primera vez que tuve el valor de declarar mi amor tenía 10 años, fue a un chico blanco de mi misma edad, estaba muy ansiosa por conocer sus sentimientos hacia mi, y aunque ya había imaginado los mejores escenarios donde teníamos una gran historia de amor y los peores donde era rechazada y lloraba por una semana en mi habitación, nunca, ni en los más trágicos pude prever que su respuesta sería: Lo siento, no me gustan las niñas afros.

A las mujeres afro desde muy pequeñas se nos aleja de la posibilidad de sentirnos merecedoras de amor. Cuando decidimos ver una película o serie de amor, nos chocamos con que existen muy pocas donde hay una mujer afro protagonista que goce de un amor dulce, sano y extraordinario, el cual es muy fácil verlo en las relaciones de las mujeres blancas.

Debido al periodo de colonización europea hubo un cambio en los procesos relacionales sexo-afectivas de la población africana secuestrada y esclavizada. Los esclavistas impidieron el relacionamiento entre africanos para evitar el fortalecimiento cultural e identitario africano y prevenir alzamientos al poder colonial construido, así mismo fueron prohibidas las relaciones interraciales que no se dieran en contextos en las que las mujeres africanas fueran abusadas sexualmente por sus amos. Por estas prohibiciones, las personas afros fuimos excluidas de la narrativa amorosa, también justificada bajo la reproducción de la repulsión de nuestros cuerpos, pieles y valores, situándonos cómo un grupo social inferior.

En la actualidad las mujeres afro pasamos de ser totalmente invisibles, a ser el centro de atención cuando se trata de sexualizarnos, cargamos con los estereotipos de ser extremadamente sexuales, nos reducen a un cuerpo que es para satisfacer el deseo o para procrear. También, al ser consideradas demasiado fuertes, irascibles y poco femeninas, se nos aleja aún más de la posibilidad de ser consideradas como una pareja romántica.

Hace unos años una de mis amigas afros empezó a salir con un hombre afro, pasaron varios meses donde vivieron muchas cosas, que podrían considerarse de una relación de pareja, pero cuando mi amiga le hizo la famosa pregunta: ¿qué somos?, él le dejó claro que solo eran amigos, y mientras continuaba la conversación se le salió la frase: Es que yo jamás tendría una novia afro, solo tengo novias blancas.

Aunque nos enseñaron a rechazar nuestra comunidad y a realizar actos endoracistas, existen grupos afrodescendientes que decidieron incluir en su estilo de vida el amor negro o afrocentrado como una posición política que rechaza la discriminación racial, sin embargo algunas de estas personas que tomaron esta decisión censuran a las parejas interraciales, las cuales también deberían considerarse validas en una sociedad que nos privó la libertad de elegir y nos negó cualquier tipo de relacionamiento, lo importancia radica en que ambas se establezcan desde la deconstrucción y el respeto.

Las situaciones de rechazo que vivimos las mujeres afro, muchas veces nos lleva a aceptar menos y a conformarnos, porque se nos dijo y se nos convenció de distintas maneras que un amor sano está fuera de nuestro alcance. He visto a algunas de mis amigas continuar en relaciones tóxicas y de gran violencia psicológica, porque no se imaginan en una diferente, porque sienten que ninguna otra persona las va a tratar como su pareja lo hizo al principio de la relación y aunque pueden dejarla, apreciar su soledad y poner el foco en el crecimiento de otras áreas de su vida, deciden continuar ahí, porque sí como mujeres es normal que nos digan: “se te pasó el tren”, como mujeres afros, después de vivir tantas experiencias dolorosas y de chocarnos con las peores percepciones que se tiene de nosotras, muchas de forma inconsciente o consciente ni siquiera lo esperamos.

Las mujeres afros, también somos merecedoras de un amor sano, que cumpla nuestra expectativas, que nos permita sentirnos apoyadas y admiradas, uno que vivamos en tranquilidad, con orgullo, que nos permita crecer, ya es hora de que podamos disfrutar de esta vida y ser felices en todas sus áreas.

Eliza Ramírez Administradora de empresas, mercadóloga digital y bloggera de temas raciales y de género.

Instagram: @elizaramirez___

E-mail: Elizaramirezrivas2019@gmail.com Más textos de Eliza

