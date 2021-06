Juneteenth. La importancia de mantener la memoria viva

Resulta difícil imaginar que exista alguien que al escuchar hablar del 4 de julio no sepa de qué se trata. Es imposible no hacer una conexión inmediata entre esta fecha y lo que en ella se celebra. Incluso sin tener claros todos los datos históricos que lo rodean, la mayoría sabemos que ese día se conmemora la separación formal entre los Estados Unidos y el Imperio Britanico en 1776. A pesar de que la Declaración de Independencia que proclamó dicha separación no se firmó hasta casi un mes después de dicha fecha, la celebración del 4 de julio se ha convertido en un escaparate de cultura yanki que cruza fronteras y no deja a nadie indiferente. Conocida por muchos como el cumpleaños de la nación, el día de la independencia de los Estados Unidos, se vive a lo grande alrededor de todo el país y fuera de él. Estadounidenses de todas las edades, clases sociales, razas o religiones, conmemoran esta fiesta nacional con un derroche de patriotismo arrollador. Cada rincón y hogar del país se pinta de rojo, azul y blanco, dando lugar a un despliegue de barras y estrellas en una fiesta que podría ser de todo menos discreta. Los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos han hecho bien los deberes, consiguiendo mostrar al mundo con una eficacia excelente, por qué este día es tan importante para ellxs.

Norma Ewing de Seattle sostiene un cartel mientras la gente se reúne en Judkins Park para el decimoquinto de junio, que conmemora el fin de la esclavitud en Texas, dos años después de que la Proclamación de Emancipación de 1863 liberara esclavos en otras partes de los Estados Unidos, en Seattle, Washington, EE. UU. El 19 de junio de 2020 REUTERS / Lindsey Wasson

Que los norteamericanos y norteamericanas adoran su país por encima de todas las cosas, es algo que parece haber quedado claro, y que el cine también se ha encargado de corroborar, incluso a través de las películas más críticas con la naturaleza y el despliegue de políticas bélicas que históricamente ha acompañado a esta nación. En la aclamada “Nacido el 4 de julio” dirigida por Oliver Stone, muestra una crítica explícita a la guerra de Vietnam, sin embargo su protagonista, un mutilado de guerra al que el país por el que luchó ha dado la espalda, sigue siendo patriota. Y, ¿Quién no recuerda a un muy afroamericano Will Smith salvando a la tierra de la inminente invasión alienígena el mismo día del nacimiento de su país?. Si nos paramos a pensarlo, a nadie se le ocurriría que alguien que no fuera americano podría salvarnos de una invasión alienígena inminente. Por otro lado, y solo por añadir un dato irrelevante a este texto, considero que el hecho de que se eligiera a un actor afroamericano para representar el papel de salvador de la humanidad, podría tener lecturas comerciales mucho más allá de las relacionadas con la inclusión racial, pero me parece todo un detalle a tener en cuenta podría darnos para otro artículo completo.

Sin embargo, no para todo el mundo en este país la festividad del 4 de julio tiene el mismo significado. Y poco se sabe acerca de lo que es para muchos y muchas el verdadero día de la independencia americana, ni dentro ni fuera del país, el Juneteenth. He de confesar, que hasta hace relativamente poco tiempo, yo misma desconocía la existencia de esta celebración, que está a punto de convertirse en fiesta nacional gracias a que el pasado martes 15 de junio el Senado de los Estados Unidos aprobara de manera unánime un proyecto de ley para que Juneteenth fuera reconocido como un festivo federal. Actualmente, 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, excluyendo Hawai, Dakota del Norte y Dakota del Sur, votaron a favor de que el Juneteenth pase a celebrarse de manera oficial, convirtiéndose así en un día vacacional en escuelas e instituciones federales una vez que se promulgue la ley. Pero, ¿qué es eso del Juneteenth?, y ¿qué es lo que se celebra exactamente en este día? La palabra “Juneteenth” es un acrónimo formado por la combinación del mes (June) y el día (nineteenth) que marca uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos y del mundo, el fin de la esclavitud afrodescenciente en este pais. También se conoce como el día de la Emancipación, o el día de la Libertad, y se celebra de manera no oficial cada 19 de junio desde 1886. Para un alto porcentaje de poblacion estadounidenses, esta es la fecha que representa la verdadera independencia del país, la liberación real, puesto que reconoce el dolor de varias generaciones de esclavos negros y de sus descendientes, y conmemora la libertad de las comunidades negras de los Estados Unidos. El fin de la esclavitud es a menudo reconocido por la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln de 1863. Pero la festividad en la que se celebra la libertad de los afroamericanos, se reconoció sólo después de que, dos años y medio después, el 19 de junio de 1865, las últimas comunidades de personas esclavas en Texas fueran informadas sobre la orden del presidente. Texas se convertía así en último estado en abolir la esclavitud y anunciaba la liberación de más de 25.000 personas.

La bandera del Juneteenth está repleta de simbología, desde sus colores hasta sus elementos, y representa la historia y el legado de las y los esclavos afroamericanos y sus descendientes. La estrella y el arco que la rodea simbolizan la llegada de la libertad, de un nuevo futuro y un nuevo mundo. El rojo, el azul y el blanco representa que tras la abolición, las personas esclavas liberadas y sus descendientes, finalmente alcanzan la condición de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses.

Por tanto, si comparamos ambos hitos históricos, podemos comprobar que 89 años separan la Declaración de la Independencia de la Proclamación de Emancipación y consecuente abolición de la esclavitud, por lo que la manera de entender ambas festividades, dependerá de la idea que cada quien tenga del concepto de Libertad y de quiénes sean sus ancestros. El 4 de julio de 1876, las personas negras de los Estados Unidos, no sólo no eran libres, sino que en muchas partes del país ni siquiera eran consideradas seres humanos. Una persona negra era material en propiedad, susceptible de venderse y comprarse, y sobre el que podía ejercerse todo tipo de abusos y vejaciones. Durante casi un siglo, mientras que aquellas personas consideradas ciudadanas libres celebraban la libertad, el peso de la independencia se apoyaba sobre las espaldas de las comunidades negras y nativo americanas que construyeron el país con sus propias manos, y cuya labor trascendental continúa mostrándose a dia de hoy, silenciada e irrelevante en los libros de historia.

El año pasado, tras las protestas en respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Amhaud Arbery, el activismo antirracista comenzó a extenderse como la pólvora alrededor del mundo. Hace apenas unas semanas, un jurado popular declaró culpable a Dereck Chauvnic de los tres cargos de homicidio que presentaba por el asesinato de George Floyd. En un país en el que, una persona uniformada, en raras ocasiones es juzgada y mucho menos condenada por asesinato, el veredicto fue recibido con sorpresa pero también con esperanza. Esta sentencia marca un punto de inflexión tardío pero necesario, y aporta a celebraciones como el Juneteenth, la relevancia y el reconocimiento que siempre debió tener.

La Tienda de Afroféminas

Estados Unidos se enfrenta, tal y como ha asegurado el presidente Joe Biden, a la posibilidad de limpiar la mancha moral que impregna su pasado esclavista, lo que él mismo ha denominado, el pecado original del país. Esperemos que después de ser reconocida, esta fecha no se convierta en un simple festejo más para que los Walmarts y los Targets saquen su buena tajada a base de ventas desproporcionadas de merchandising barato, sino que por el contrario, aporte visibilidad y apoyo a los comercios de personas negras, y que efectivamente sirva para generar un despertar de conciencias y promover una reflexión global sobre la experiencia afroamericana, mostrando el respeto histórico que se le debe a esta comunidad y conservando el recuerdo de esos ancestros que sufrieron el yugo de la esclavitud más cruel. En conclusión, Juneteenth debe ser la celebración de la libertad de todos y todas.

Hoy, 19 de junio de 2021, saldremos a las calles, a documentarnos, compartirnos y celebrarnos con el calor y el clamor que nos merecemos, y que merece esta nueva etapa de libertad de nuestras hermanas y hermanos.

Happy Juneteenth to everyone!!

Sandra McClean Montoya Educadora, Psicóloga-sexóloga y Actriz en formación. Máster en Género y Desarrollo por la UB de Barcelona. Máster en Educación por la Universidad de Valencia. Experta Universitaria en Sexualidad Humana por la UNED. Ex presidenta de la Asociación Internacional Pro Derechos Sexuales. Trabajó durante 13 años como psicóloga coordinadora de proyectos sociales y educativos con adolescentes españoles y migrantes, mujeres en riesgo de exclusión y población LGTBIQ en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Actualmente trabajo como profesora de español con estudiantes con diversidad funcional e intelectual en Manhattan y coordina un proyecto personal donde imparte clases de español a actores y actrices, clases de teatro en español y clases de lengua española a través de técnicas de interpretación en Brooklyn, NY. IG: @sandrolamc / @sandramccleanspanishcoach Website: http://www.sandramccleanspanishcoach.com Más textos de Sandra

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...