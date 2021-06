El 19 y 26 de junio se celabrarán las Jornadas (Des)iguales. Una mirada caleidoscópica

Un par de años antes de morir, Amoz Oz, uno de los escritores contemporáneos más relevantes en la tradición hebrea, dijo en una entrevista que no era capaz de hacer predicciones sobre qué iba a ser de Israel y Palestina en los siguientes siete meses, pero sí lo que quería ver: paz. Jerosomilitano de nacimiento, llegó al mundo en medio de una pugna que se extiende hasta nuestros días y murió con la añoranza de ver una convivencia pacífica entre árabes e israelíes. Sin embargo, Oz no fue el único portador de este deseo, ya que en el interior de este histórico conflicto no todo es blanco o negro.