NemPenseEmMeMatar. Uno de los manifiestos más importantes contra los feminicidios de Brasil

Saber que las mujeres están en constante peligro, no es ninguna novedad, menos aún si se habla de Brasil. El quinto país más grande del mundo también se posiciona entre los primeros países que más feminicidios registra en Abya Yala. Se calcula que cada dos horas y media es asesinada una mujer en Brasil. Según los últimos datos recogidos, únicamente en el primer semestre de 2020 murieron un total de 648 mujeres, en su mayoría, mujeres negras (Agencia Brasil, 2021).

Este manifiesto creado por el colectivo Levante Feminista nace como consecuencia de la negligencia del Estado (Agencia Brasil, 2021). Pese a que, en 2015, el crimen contra las mujeres entrará en el código penal brasileño, la realidad es que esto únicamente se ha quedado en los escritos. Cada día que pasa, el feminicidio en Brasil no para de aumentar. La indiferencia del Estado ha provocado que todas las mujeres de Brasil se unan en esta campaña que busca parar y acabar con un sistema que lleva años matándolas. El fin de este manifiesto no solo consta en denunciar la situación de las mujeres, si no que busca sensibilizar y realizar el trabajo que el gobierno de Bolsonaro no hace.

Este país se encuentra bajo la ordenanza de un presidente que ha demostrado en varias ocasiones como su gobierno está fundado en la cultura del odio. Una cultura donde pertenecer a una minoría equivale a estar en el punto de mira de las instituciones. Minorías que se convierten en dianas porque su presencia molesta y demuestra la apatía que tienen las instituciones hacia estos colectivos.

La campaña #NemPenseEmMeMatar equivale a la famosa campaña estadounidense #MeToo pero su impacto es menor. No solo por la diferencia de idiomas sino porque se sabe que si los problemas no ocurren en Estados Unidos u Occidente dichos problemas parecen no existir.

Conoce el manifiesto y firma:

https://www.change.org/p/supremo-tribunal-federal-nem-pense-em-me-matar?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=934b2bf0-8358-11eb-aec7-cfd97bd9f990

Referencias Agencia Brasil (2021). “Nem Pense em Me Matar: mulheres fazem campanha contra feminicidio” [En línea], disponible en: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-03/nem-pense-em-me-matar-mulheres-fazem-campanha-contra-o-feminicidio [Consultado el: 05/05/2021].

Nerea G. Romero Licenciada en Sociología en la Universidad del País Vasco. Brasil-España Más textos de Nerea

Me gusta esto: Me gusta Cargando...