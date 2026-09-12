Hay historias que no caben en los archivos oficiales porque nadie quiso guardarlas. Las luchas de las personas migrantes suelen pertenecer a esa categoría. Por eso resulta tan valiosa la llegada a Madrid de The Circle Project, la exposición con la que la artista Bouchra Khalili (Casablanca, 1975) presenta por primera vez su trabajo en la ciudad. La muestra puede visitarse en La Casa Encendida del 10 de septiembre al 29 de noviembre de 2026.

Khalili, artista marroquí-francesa afincada en Viena, llega después de haber mostrado su obra en el MoMA de Nueva York, la Bienal de Venecia, el Palais de Tokyo o el MACBA. Su práctica recorre las historias silenciadas de la emancipación colectiva, los movimientos de trabajadores y otras luchas ciudadanas que el relato dominante ha dejado en los márgenes, y desde ellas imagina nuevas formas de pertenencia e imaginación cívica.

El núcleo de la exposición nace de una larga investigación sobre el Mouvement des travailleurs arabes (MTA), el Movimiento de Trabajadores Árabes que en la Francia de los primeros años setenta organizó a la clase obrera magrebí contra el racismo, la explotación y las condiciones indignas de vivienda. De aquel movimiento surgieron dos grupos de teatro, Al Assifa y Al Halaka, que convirtieron la escena en herramienta política. Sus sketches y poemas denunciaban la xenofobia desde la experiencia de quienes la sufrían en primera persona. Khalili ha explicado que aquella generación coincide con la de sus propios padres, y que ante la escasez de testimonios filmados tuvo que levantar su propio archivo.

La muestra reúne The Circle (2023), una proyección doble sincronizada de 56 minutos en la que dos jóvenes marselleses de ascendencia magrebí, Mia y Lucas, rastrean las huellas de las luchas de sus mayores junto a antiguos integrantes de aquellos grupos. Completan el recorrido The Storytellers, cinco películas en 16 milímetros en las que exmiembros de Al Assifa y Al Halaka vuelven a representar sus piezas en un teatro vacío, y el mural Timeline for a Constellation, que reconstruye con documentos y cronologías la trayectoria del movimiento. El programa se amplía con las proyecciones especiales de The Tempest Society (2017) y The Public Storyteller (2024).

En The Circle hay una figura que nunca aparece en pantalla y lo ocupa todo. Se trata de Djellali Kamal, seudónimo de un integrante de Al Assifa, un migrante en situación irregular que en 1974, en plena huelga de hambre para exigir su regularización, se presentó como candidato a la presidencia de la República francesa. Su candidatura fue un gesto político y performativo que interpelaba a una democracia que dejaba sin voto a quienes sostenían su economía. Los carteles con su nombre cubren las paredes en los fotogramas de la película. Cincuenta años después, en una España donde la regularización extraordinaria fue conquistada por la movilización del movimiento migrante organizado , la pregunta de Djellali sigue abierta. ¿Quién tiene derecho a formar parte de la comunidad política?

Ni documental ni ficción, las obras de Khalili son lo que ella llama «hipótesis cinematográficas». Combinan lenguaje, transmisión oral, invocaciones poéticas, narración y formas visuales innovadoras. El montaje ocupa el centro de su método. Sus intérpretes, personas no profesionales, actúan a la vez como narradoras y «editoras» de su propia memoria, articulando constelaciones de relatos, testimonios, textos e imágenes que rescatan lo excluido de la historia oficial y revelan sus conexiones con el presente.

El título tampoco es casual. En la tradición del norte de África, quien narra reúne a su público sentándolo en círculo, en la halqa, y sin ese círculo no hay relato. Es también la forma de la asamblea. Khalili invita a quienes visitan la sala a convertirse en esa comunidad de escucha. En Afroféminas sabemos lo que significa reivindicar la oralidad como forma de conocimiento frente a una epistemología colonial que solo reconoce lo escrito. Y su trabajo dialoga con otras genealogías magrebíes de memoria y resistencia, como las de las creadoras sonoras feministas de Argelia.

Para una revista que nació del empeño en situar en primer plano las voces que el sistema borra, The Circle Project es una cita imprescindible. Recuerda que las personas migrantes nunca fueron solo mano de obra. Fueron, y siguen siendo, sujetos políticos que se organizan, crean y narran su propia historia.

The Circle Project. Bouchra Khalili. La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2, Madrid). Del 10 de septiembre al 29 de noviembre de 2026.

Redacción Afroféminas

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