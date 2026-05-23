El Festival de Cine Africano (FCAT) inauguró ayer su 23ª edición en un acto doble celebrado simultáneamente en Tánger y Tarifa. La gala marroquí tuvo lugar en el histórico Cinema Rif, sede de la Cinémathèque de Tánger, con el respaldo de la Embajada de España en Rabat y el Instituto Cervantes.

La película elegida para abrir el festival fue Memory of Princess Mumbi, del joven cineasta keniano-suizo Damien Hauser, ganadora del FCAT LAB 2025 y estrenada mundialmente en Venecia. El filme reivindica el misticismo africano y contó con la presencia de su directora y de la actriz protagonista, Shandra Apondi. Hauser explicó que la película pudo terminarse gracias al FCAT LAB y que presentarla allí suponía «cerrar el círculo», una frase que resume bien lo que este tipo de apoyos significa para el cine africano emergente.

La gala fue presentada por la actriz y cantante Mouna Diaj y tuvo apertura musical a cargo de la agrupación local Dakka Marrakchia, además de una actuación de Chica del Bosque & Sirifo Kouyate, cantautora sevillana y cantautor senegalés que fusionan la kora africana con la guitarra y la voz andaluza.

En Tarifa, la jornada arrancó con una batucada de Levantuka por las calles de la ciudad y la proyección especial de El sueño de Íñigo, documental de Nieves García Benito concebido para honrar la memoria de su hijo fallecido en un accidente de Salvamento Marítimo en 2010.

Entre las extensiones del festival destacó la proyección de Cotton Queen, de Suzannah Mirghani —estrenada en la Semana de la Crítica de Venecia— en el Parque Natural Los Toruños. La película tensiona la relación entre modernidad y tradición y plantea una crítica tanto al productivismo como a las estructuras conservadoras que frenan el empoderamiento de las mujeres, una reflexión que nos interpela directamente.

El FCAT confirma con esta edición su apuesta por el cine africano como espacio de pensamiento, resistencia cultural y diálogo entre orillas.

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