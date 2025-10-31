Us (Nosotros, 2019) – Jordan Peele (Estados Unidos)

Peele vuelve a la carga con una familia negra de vacaciones que se enfrenta a sus dobles malignos. Lupita Nyong’o está brutal en un doble papel que te hiela la sangre. Más allá de los sustos (que los hay, y buenos), la película habla de clase, privilegio y de esas versiones de nosotros mismos que preferimos no ver. Con una banda sonora que incluye «I Got 5 On It» en versión terrorífica, es cine de terror que te hace pensar días después. Dónde verla: Movistar Plus+, SkyShowtime, Prime Video (alquiler), Apple TV, Rakuten TV