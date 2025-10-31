Halloween es esa noche del año en que el miedo se convierte en diversión, los sustos en risas nerviosas y las palomitas en protagonistas indiscutibles. Pero, ¿y si este año le damos un giro a nuestro maratón de terror? Os traemos 10 películas que desafían los estereotipos raciales del género y ponen a personas negras en el centro de la historia. Porque el terror también puede ser revolucionario.
Nope (2022) – Jordan Peele (Estados Unidos)
La última de Peele (hasta ahora) es su película más ambiciosa: OVNIs, Hollywood, espectáculo y una familia negra de jinetes que lleva generaciones trabajando en el cine. Keke Palmer y Daniel Kaluuya están increíbles, y Peele reflexiona sobre la explotación, la invisibilización histórica de los artistas negros y nuestra obsesión con capturarlo todo en video. Es rara, hermosa y absolutamente fascinante. Dónde verla: Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Filmin
Master (2022) – Mariama Diallo (Estados Unidos)
Mariama Diallo dirige este thriller sobre tres mujeres negras en una universidad de élite históricamente blanca, donde leyendas de brujas y racismo institucional se entrelazan. Regina Hall lidera el reparto en una película que habla de microagresiones, tokenismo y de cómo los espacios «progresistas» pueden ser los más hostiles. El terror aquí es psicológico y muy, muy real. Dónde verla: Amazon Prime Video
Saloum (2021) – Jean Luc Herbulot (Senegal)
¿Mercenarios, misterios sobrenaturales y folklore africano? Saloum lo tiene todo. Ambientada en Senegal en 2003, sigue a un grupo de mercenarios que buscan refugio en un remoto campamento y se topan con algo oscuro y ancestral. Jean Luc Herbulot mezcla acción, terror y espiritualidad senegalesa de una forma única. Es cine de género africano en su máximo esplendor y una muestra de que el terror tiene muchos acentos. Dónde verla: Planet Horror Amazon Channel, AMC+ Amazon Channel, Prime Video
Candyman (2021) – Nia DaCosta (Estados Unidos)
Nia DaCosta revisita el mito de Candyman y lo convierte en una reflexión sobre la violencia racial, la gentrificación y cómo las historias de terror urbano están enraizadas en el trauma histórico de las comunidades negras. Yahya Abdul-Mateen II protagoniza esta secuela/reinvención que es visualmente impresionante y políticamente afilada. El terror aquí no viene solo del espejo, viene de la historia que se niega a ser olvidada. Dónde verla: MGM Plus Amazon Channel, Prime Video (alquiler), Apple TV, Rakuten TV
Gaia (2021) – Jaco Bouwer (Sudáfrica)
Una guardabosques se pierde en un bosque sudafricano primigenio y descubre una pareja de supervivencialistas con creencias oscuras sobre la naturaleza. Jaco Bouwer crea un body horror ecológico inquietante que habla de la relación del ser humano con la tierra. Aunque el reparto es mayormente blanco, la película se ambienta en Sudáfrica y su mirada poscolonial sobre la naturaleza y la supervivencia la hace relevante. Visualmente es una pesadilla hermosa.
Bad Hair (2020) – Justin Simien (Estados Unidos)
¿Terror y pelo afro? Sí, por favor. En los años 80, una joven negra se pone un lacio para triunfar en la industria televisiva, pero el pelo tiene vida propia y planes asesinos. Justin Simien (Dear White People) hace una sátira terrorífica sobre los estándares de belleza eurocéntricos y la presión que sufren las mujeres negras para «domesticar» su cabello. Es divertida, gore y sorprendentemente profunda. Dónde verla: Disney Plus, Hulu
His House (Su casa, 2020) – Remi Weekes (Reino Unido)
Una pareja de refugiados sursudaneses llega al Reino Unido y se instala en una casa que esconde algo siniestro. Remi Weekes firma un debut brutal que habla del trauma de la guerra, el síndrome del sobreviviente y la hostilidad hacia las personas refugiadas. El terror sobrenatural se mezcla con el horror muy real del racismo y la xenofobia. Está en Netflix y os va a romper el corazón mientras os da escalofríos. Dónde verla: Netflix
Us (Nosotros, 2019) – Jordan Peele (Estados Unidos)
Peele vuelve a la carga con una familia negra de vacaciones que se enfrenta a sus dobles malignos. Lupita Nyong’o está brutal en un doble papel que te hiela la sangre. Más allá de los sustos (que los hay, y buenos), la película habla de clase, privilegio y de esas versiones de nosotros mismos que preferimos no ver. Con una banda sonora que incluye «I Got 5 On It» en versión terrorífica, es cine de terror que te hace pensar días después. Dónde verla: Movistar Plus+, SkyShowtime, Prime Video (alquiler), Apple TV, Rakuten TV
La Llorona (2019) – Jayro Bustamante (Guatemala)
No confundir con la versión hollywoodense. Esta La Llorona guatemalteca de Jayro Bustamante es una obra maestra que usa el folklore latinoamericano para hablar del genocidio maya en Guatemala. Una familia de un general retirado acusado de crímenes de guerra recibe la visita de una misteriosa empleada doméstica. Es terror político, poético y devastador. Aunque no es afrodescendiente el enfoque principal, habla de genocidio racial y justicia histórica de una forma imprescindible. Dónde verla: Shudder, AMC+ Amazon Channel, Prime Video (alquiler)
Get Out (Déjame salir, 2017) – Jordan Peele (Estados Unidos)
La película que lo cambió todo. Jordan Peele debutó como director con esta obra maestra que convierte el racismo liberal en puro horror. Chris, un fotógrafo negro, visita a la familia blanca de su novia y descubre que el «no soy racista» puede ser más terrorífico que cualquier monstruo. Peele usa el género de terror para hablar del racismo cotidiano, la apropiación cultural y el fetichismo racial con una inteligencia que te deja sin aliento. Disponible en varias plataformas y absolutamente imprescindible. Dónde verla: Netflix, SkyShowtime, Movistar Plus+, Prime Video (alquiler), Apple TV, Rakuten TV
Este Halloween podemos elegir qué historias ver, qué miedos explorar y a quién ponemos en el centro de nuestras pesadillas. Estas 10 películas demuestran que el terror puede ser inteligente, revolucionario y diverso. Así que preparad las palomitas, apagad las luces y dejad que estas historias os recuerden que a veces lo más terrorífico no son los monstruos… sino el mundo que hemos construido.
¡Feliz Halloween y buenos sustos!
Redacción Afroféminas
