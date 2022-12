Dio de comer en su restaurante a presidentes y luchadores por la libertad, desafío las leyes de segregación racial al sentar juntos a clientes blancos y negros e inspiró el personaje de Disney de la princesa Tiana. Era Leah Chase, la reina de la cocina criolla.

Después de casarse con el músico de jazz local Edgar “Dooky” Chase Jr. en 1946, solo tres meses después de conocerse, la pareja se hizo cargo de la bulliciosa tienda de sándwiches y venta de boletos de lotería propiedad de los padres de Dooky, en el barrio predominantemente negro de Treme.

Leah se involucró en el negocio familiar y comenzó a convencer a sus suegros para que hicieran que Dooky Chase’s fuera más exclusivo, similar a otros restaurantes criollos de alta cocina de la ciudad. La familia Chase poco a poco convirtió a Dooky Chase en el único restaurante exclusivo de la ciudad enfocado en servir a la clientela negra de Nueva Orleans. Se convirtió en un lugar para beber y cenar, pero en sus primeros años también mostró un lado activista, trabajando contra las leyes de Jim Crow para cobrar cheques a los trabajadores portuarios negros en un momento en que los bancos locales no les daban servicio.

A medida que crecía la participación de Leah Chase en el negocio familiar, también lo hacía el estatus del restaurante en la comunidad. Si bien la segregación aún estaba vigente, era uno de los únicos lugares en Nueva Orleans fuera de la iglesia donde los negros y los blancos podían reunirse socialmente. Dooky Chase’s se consideraba un espacio seguro mucho antes de que se aprobara la Ley de Derechos Civiles. Esto llamó la atención de algunas de las figuras históricamente más significativas en el entretenimiento, el activismo y la política afroamericanos: Martin Luther King, Jr., James Baldwin, Lena Horne y Ernest N. “Dutch” Morial, el primer alcalde negro de Nueva Orleans. Era un lugar de reunión donde los Freedom Riders planeaban protestas y donde Thurgood Marshall, el primer juez negro de la Corte Suprema, hablaba por teléfono con Robert Kennedy mientras almorzaba.

Dooky Chase también se convirtió en la primera galería de arte en Nueva Orleans dedicada a exhibir el trabajo de artistas negros, mostrando sus obras en un momento en que las galerías de Nueva Orleans se negaban a hacerlo.

Leah Chase Leah y Dooky

Con el paso de los años Leah se convirtió en un ícono internacional al recibir a jefes de estado, incluidos los presidentes de EE. UU. George W. Bush y Barack Obama, en su restaurante.

Leah tendría tal influencia en la cultura negra estadounidense que incluso llegó a parecer en un videoclip de Beyonce. Conocida como la “Reina de la cocina criolla”, la chef Chase se convirtió en la inspiración para la princesa Tiana en el clásico animado de Disney de 2009 “The Princess and the Frog”.

Sus honores han sido muchos: Chef Chase recibió el Premio James Beard Lifetime Achievement Award 2016, el Salón de Honor Lafcadio Hearn en el Instituto Culinario John Folse de la Universidad Estatal de Nicholls, el Premio Candace, el Premio Freedom Foundation, los Premios NAACP Human Understanding y AP Tureaud, la Copa del Amor Times-Picayune y el Premio Weiss, por nombrar algunos.

Cuando se trata de comida para el alma de Nueva Orleans, nunca habrá nadie más conmovedor que la chef Leah Chase. Su legado seguirá vivo. Ven. Siéntate a la mesa y saborea su historia.

Convertida en una institución para la ciudad de Nueva Orleans y la comunidad negra estadounidense, falleció a los 96 años en marzo de 2019.

Afroféminas

