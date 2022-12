Regalos navideños envenenados

Nos han metido en la cabeza que el mundo digital nos mantendrá al día. Que es un mundo donde se practica la democratización del acceso a la información. Sin embargo, ¿ qué pasa si en vez de tratarse de un adulto, es el caso de unx pre adolescente?

El ordenador no es bueno. Y esto no es puritanismo sino experiencia. Cuándo una niña o niño tiene 10 años, por ejemplo, empieza a ser más consciente de sus comportamientos éticos. El ordenador y las redes en particular le hacen CREER que la Ética no es importante, que todo es válido y por eso vemos a jóvenes con 20 años convertidxs en auténticxs monstruos acosadores. Hay que dar tiempo a que esa estructura ética se consolide. Soltarlos en las redes, es como dejar un niño solo en una selva.

El ordenador no es bueno porque a excepción de unos pocos youtubers, la inmensa mayoría no son referentes éticos de nada ni de nadie.

El ordenador no es bueno porque el mundo digital ADORMECE el intelecto. Se dice incluso que quienes trabajan en empresas digitales quieren colegios para sus hijos donde el protagonismo no lo tenga el uso del ordenador.

Los ciudadanos con privilegios y presupuestos para permitirse volver a empezar muchas veces, constituyen un grupo de unos pocos. A la mayoría sin embargo nos toca aplicar el pensamiento crítico, cuestionarnos todo porque de caer, el pozo para nosotras y para las infancias negras, es bastante más profundo. Es decir, se tendrá menos empatía en el cole con tu hijo, hallarán una etiqueta negativa rápidamente para él o ella y por supuesto pondrán en duda todo lo que te esfuerzas para dar cada día una buena educación.

Y cuáles podrían ser los síntomas que avisan que algo no anda muy bien?

1- Desinterés total por los estudios

2- Capacidad mínima de concentración.

3- Aumento de conceptos en su vocabulario y conversaciones alarmantemente superficiales.

4- Aislamiento de la familia

5- Conversaciones con desconocidos en redes

6- Elegir referentes en el mundo youtubers sin sentido crítico ninguno

7- Cambios de humor a peor

Muchas veces da la impresión que mientras más mayores son nuestros hijos e hijas, más independientes. Los adolescentes son niños y probablemente nos necesitan aún más.

¿Y qué podría constatarse al retirar el ordenador?

Primero no saben qué hacer. Se aburren muchísimo. Luego comienzan cambios como:

Qué nuestros hijos han leído más libros en dos meses que en todo un año con ordenador

Que preguntan los significados de las palabras con curiosidad

Que ríen y participan más en familia

Que prefieren la presencialidad de sus amigos

El ordenador no es bueno y no pretendemos sonar como aguafiestas. Piensa muy bien qué vas a regalar a tus hijos en Navidad y Reyes. Algunas de nosotras, regalamos un ordenador hace un año y no nos ha quedado otro remedio que volver atrás.

Lo decimos por experiencia…

👉🏾 Existe un cuento en el podcast Peque Historias llamado “Captura de pantalla”. Lo recomendamos!

