Las mujeres negras no están aquí para salvarte

Como mujer negra, creo que tenemos las soluciones para muchos problemas en el mundo. Si se contara con nosotras quizás las cosas fueran mejor. Sé que suena mal, pero que quieren, soy negra.

Últimamente hay muchas personas que quieren una mujer negra que les salve. Que les haga escapar de las garras de su propio privilegio y legitime su progresismo. Pero yo no estoy aquí para eso.

Pero como siempre pasa con nosotras, esto está empezando a torcerse. No estamos aquí para legitimar nada, a ver si nos enteramos. Si no hay una deconstrucción real del privilegio, no hay nada que hacer.

Porque apoyar nuestra lucha se está convirtiendo en sinónimo de permitir que las mujeres negras hagan el trabajo que las personas blancas no quieren hacer. Porque apoyar nuestra lucha se está convirtiendo en sinónimo de permitir que las mujeres negras realicen el trabajo por poco o ningún salario. Porque apoyar nuestra lucha se está convirtiendo en sinónimo de permitir a las mujeres negras generen trabajo creativo y que las personas blancas se lleven el mérito. Porque apoyar nuestra lucha se está convirtiendo en sinónimo de permitir que las mujeres negras ordenen nuestro caos.

Voy a ser clara, las mujeres negras, no existen para salvar a lxs blancxs de si mismxs. Eso lo deben hacer ellxs solitxs, siendo sinceros consigo mismxs, cuando se miran al espejo y ven su propio racismo.

Nuestra brillantez, creatividad, fuerza e ingenio, o incluso, nuestra propia existencia, nunca pueden ser validados a través de twitters o invitaciones a figurar en vuestros espacios. Lo que se dice ser un florero. Si vamos, será para echar sal en la herida. Escocerá, pero curará.

Pero una vez acabado el tratamiento, se trata de que te pongas manos a la obra y ayudes a combatir los problemas que afectan a las mujeres negras.

A veces pienso que en ese Universo de Twitter/Instagram muchxs publican textos de apoyo a las mujeres negras, no porque realmente se preocupen por las mujeres negras, sino por conseguir me gusta. Cuando se trata de mujeres negras su grado de compromiso es directamente proporcional al número de retuits.

Yo pido no recibir más un correo electrónico de una mujer blanca que dice “Yo no soy así” o ” No todos somos así “. No quiero escucharte la palabra interseccionalidad (tan de moda), ya que no la practica casi nadie.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Siento ser dura, es complicado lo que siento. Recibo insultos casi a diario en la calle, en las aulas, en la televisión, en el trabajo, en la tienda. No hay lugar donde no haya desprecio contra mí.

Nosotras hemos cumplido. Llevamos tiempo trabajando para que todo cambie. Tenemos la espalda marcada de un sufrimiento que dura 400 años. Estamos cansadas, muy cansadas.

Hemos mostrado el camino. Sabéis por donde debéis ir. Nosotras ya no os esperaremos, porque hemos descubierto que solas también podemos. Es hora de pasar de los tuits a la acción. Aprecio que confíes en nosotras, pero aprende cómo confiar en ti y hacer el trabajo que se necesita para cambiar esta sociedad.

Y rectifico, no siento ser dura. Me toca quererme.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...