Sobre los menús de Telepizza a niños vulnerables en Madrid y las comisiones millonarias.

Un niño come un trozo de pizza del menú infantil de Telepizza mientras ve la televisión en su casa, en Usera.JESÚS HELLÍN (EUROPA PRESS)

Hoy las teles en España no paran de comentar sobre las desmesuradas comisiones que se llevaron dos o tres durante el confinamiento. Compraron mascarillas, algunas defectuosas y a cambio recibieron millones de euros por concepto de comisión de dinero público.

Pasaron muchas cosas durante ese confinamiento. A la señora Fátima un ertzaina la tiró al suelo cuando intentaba defender a su hijo. Eran entonces personas inocentes, víctimas de la violencia policial y lo son ahora cuando los tribunales les han dado la razón.

Leer más sobre esto aquí: Fátima ha sido absuelta y el ertzaina declarado culpable

Durante ese confinamiento la violencia de género pasó todos los límites y con ello el sufrimiento de muchísimas mujeres y sus hijos.

Y también se anunció en esta época y además

como un gran triunfo de Ayuso, que los niños más vulnerables comieran menús de Telepizza durante 3 meses seguidos. Comida asquerosa y maloliente para los niños pobres. Si señora, que viva la libertad. Esta es una medida que perpetúa las diferencias sociales y la pobreza.

Lo noticia fue publicada aquí

Aún sabiendo que la gente en España ahora está más informada, tiene más espíritu crítico, me pregunto cómo es posible que gobierno tras gobierno en Madrid pase siempre lo mismo: falta de empatía con los más vulnerables, un alto índice de corrupción y pocos cambios sociales.

En Madrid son especialistas en hacer luz de gas, en hacerle creer a la gente vulnerable que si no tiene para pagar es por su propia culpa y no por la falta absoluta de políticas públicas. Por eso, mientras los niños vulnerables comían de Telepizza, habían dos o tres recibiendo esos ingresos millonarios por concepto de comisión y que realmente debían estar destinados a las políticas sociales. Me parece tan escandaloso y tan peligroso en términos democráticos, que si la sociedad no actúa a través del voto, es porque desgraciadamente estamos ante una sociedad anestesiada.

Cómo se echa de menos a la señora Carmena! (que ya se que no ocupan el mismo cargo. Que soy migrante, pero no ignorante jajajaj). Y habrá quién dirá que no, que Carmena tenía muchos sesgos.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Carmena no era antirracista, pero con ella se podía hablar y lo dice alguien que nunca se ha visto beneficiada por una ayuda pública y que jamás ha tenido el gusto de hablar con Carmena. Lo cierto que de esto habrá que aprender: la madurez política pasa por no llamar “facha” a todo el mundo. Las personas negras necesitamos que existan contextos prodiálogo. La polarización atrae a los fachas más peligrosos, a los de Vox y a su ideario decimonónico.

Un texto de Antoinette Torres Soler

Me gusta esto: Me gusta Cargando...