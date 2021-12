Cómo evitar el “whitesplaining” y por qué es perjudicial

➔ Definición:

Whitesplaining es cuando una persona blanca intenta explicar el racismo a las personas racializadas, como si éstas no supieran lo que es la experiencia. Los blancos se posicionan como si supieran más que las personas implicadas.

El whitesplaining consiste en mantener el estatus de poder de la blanquitud sobre las personas racializadas. y esto se hace controlando su experiencia.

➔ Ejemplo de comportamiento perjudicial

Lo curioso del whitesplaining es que generalmente surge de personas blancas que se consideran “woke”, es decir, informadas sobre temas de justicia social.

Por ejemplo: cortas a una persona racializada en un intento de mostrar -o demostrar- que has “hecho el trabajo” de un aliado citando a autores negros que has leído y de los que has aprendido, pero hay mucho “tú” en esa frase.

Es decir, estás utilizando la experiencia del racismo de alguien para centrarte en ti.

➔ Ejemplo de comportamientos perjudiciales.

El whitesplaining es una forma de evitar abordar los verdaderos problemas del racismo. Por ejemplo: un amigo racializado te cuenta que fue a al supermercado y lo siguieron porque alguien pensó que estaba robando.

El whitesplaining consiste en decir:

“A mí también me siguen, y soy blanco, no es racismo lo que estás viviendo”.

➔ Ejemplo de comportamiento perjudicial

El whitesplaining puede servir a un propósito más profundo: ayudar a alguien a mantener un estatus moral o el poder sobre otra persona.

Por ejemplo, puedes sentir que tienes una buena razón para decirle a una persona racializada que su colega no quiso ser racista. Pasaste tiempo con ella y nunca la viste ser racista, así que esa persona está equivocada.

Con ello le estás diciendo que su experiencia no es legítima y, además, estás protegiendo la moralidad de su agresor.

➔ Este tipo de microagresiones impiden que las personas racializadas se expresen.

Cuando una persona racializada explica una situación o revela información que le resulta dolorosa, primero se pregunta si es un espacio seguro y apropiado para hacerlo. No quiere abrirse si es un lugar en el que será reprimida por el dolor que siente por personas que no tienen conocimiento de lo que está expresando.

Todos estos reajustes psíquicos para calibrar si son seguros crean una carga emocional y mental llamada carga racial. Esto provoca una sobreexposición y tiene efectos adversos en su salud y bienestar general.

➔ Cómo disculparse por el whitesplaining

Supongamos que estás en una cena y te das cuenta de que has protagonizado la conversación sobre la situación de las personas racializadas.

Al tomar la iniciativa en una conversación de este tipo, has explicado el racismo a tus amigos y conocidos racializados, aunque no te concierne. Así que ahora es el momento de mostrar algo de humildad y pedir disculpas.

La opción equivocada sería dar marcha atrás o intentar demostrar que no eres racista, o que sabes más sobre la situación o los sentimientos de la otra persona.

➔ Cómo disculparse por el whitesplaining

Pregúntate cuánto tiempo has pasado hablando, si has sido el primero en hablar y si has hecho preguntas con un auténtico deseo de entender.

Si te has pasado de la raya, un simple y breve “lo siento, he metido la pata, no debería haber hablado por ti” sirve para disculparte y poner nombre a tu error.

Si te sientes incómodo, no pasa nada, y precisamente de eso se trata. Pero no es la persona a la que te disculpas la que debe eximirte de tu error, resolver tus sentimientos por ti o hacerte sentir bien de nuevo.

Ser honesto en tu disculpa es la mejor manera de hacerlo. Aprende de tu error y esfuérzate por ser mejor la próxima vez.

➔ Cómo disculparse por el whitesplaining

Cuando se inicie una conversación sobre el racismo, no hables primero: haz uso de estrategias de escucha activa.

Además, nunca utilices a un amigo racializado en una conversación para dar credibilidad a lo que dices. Por ejemplo, “tengo un amigo negro y él…”. Esto no sólo puede hacer que la otra persona no quiera hablar, sino que una persona negra en tu entorno no es representativa de todas las personas negras.

pero lo más importante: si una persona racializada habla sobre el racismo, no le interrumpas SIN MÁS.

Chaimaa Boukharsa Marroquí. Licenciada en estudios árabes e islámicos por la UGR, especialista en feminismo islámico. Más textos de Chaimaa

