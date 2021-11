Somos nuestra herencia

Hay un largo historial detrás de la forma en que se etiqueta a las personas de color, es por ello que (citando a #CarrieBradshaw) no puedo evitar preguntarme: ¿qué carajos engloba “color”? Pero bueno, durante siglos a los que pertenecemos a la raza negra nos han llamado con un sinfín de sinónimos y adjetivos calificativos de denigrantes, para abajo. Como ese no es el punto de este texto, reencauso dejando de lado el políticamente correcto “personas de color” (o su acrónimo, POC), para hablar del término emergente que, cada vez más, cobra impulso en un esfuerzo de inclusividad y atraer a más personas a la conversación sobre racismo; un término que, si han leído varios de mis textos, se habrán dado cuenta, yo utilizo mucho: BIPOC. En español, significa negrxs, indígenas y personas de color (black, indigenous, people of color).