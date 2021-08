Colin Kaepernick: “Cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo”

Esta semana se han cumplido cinco años de cuando el jugador de Futbol Americano Colin Kaepernick comenzó a enviar un mensaje contundente sobre la brutalidad policial, la injusticia social y el racismo al poner su rodilla en tierra durante el himno nacional antes de los partidos de la NFL .

Kaepernick protestando en un partido de los 49ers de San Francisco

Su acto sigue resonando y a tenido unas consecuencias muy importantes para su vida y su carrera profesional. En mayo de 2020, el mensaje adoptó la forma de protestas que se extendieron por todo el mundo por la muerte de George Floyd a manos de la policía Minneapolis.

Muchas cosas han pasado desde ese día de 2016:

Trump venció a Hillary Clintón y gobernó el Estados Unidos polarizando aún más la sociedad. Perdió la elecciones en noviembre y no aceptó el resultado y después vino el asalto al capitolio por sus seguidores el 6 de enero de 2021, que cambió al país para siempre.

También han seguido muriendo jóvenes, mujeres y hombres negros a manos de la policía estadounidense, pero hemos visto como el movimiento Black Lives Matters adquiría dimensiones internacionales y un aumento de la sensibilidad en temas raciales en todo el planeta.

Pero ¿quién era Kaepernick en 2016 y como comenzó su lucha y su periplo?

Kaepernick, seleccionado en la segunda ronda del draft (número 36) de los 49ers de San Francisco en 2011, llevó al equipo al Super Bowl XLVII después de la temporada 2012 y a la final de la NFC en la siguiente temporada, convirtiéndose en una de las estrellas jóvenes más prometedoras de la NFL. Pero después de un par de años con resultados más discretos, comenzó la temporada 2016 como suplente de Blaine Gabbert como quaterback.

Pocos notaron la primera protesta de Kaepernick, el 14 de agosto de 2016, porque llegó antes de un partido de pretemporada en el que no vestía uniforme. Permaneció sentado en el banco, sin uniforme, también para el segundo partido, el 20 de agosto. El gesto de Kaepernick se notó por primera vez antes del tercer partido, el 26 de agosto. Después del encuentro, dirigió su protesta a los miembros del medios de comunicación por primera vez, diciendo: “No voy a levantarme para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y las personas de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol y sería egoísta de mi parte mirar para otro lado. Hay cadáveres en la calle y personas a las que se les da vía libre para matar y se salen con la suya ”.

Ese verano hubo varios tiroteos de hombres negros desarmados, y Kaepernick reconoció que sus acciones podrían tener consecuencias. “Si me quitan el fútbol ​​por mi protesta”, dijo, “sé que defendí lo que es correcto”.

Kaepernick’s se arrodilló durante el himno antes de la exhibición final, el 1 de septiembre de 2016, en San Diego, y su compañero de equipo Eric Reid se unió a él en protesta. Kaepernick pasó de estar sentado a arrodillarse después de una conversación con Nate Boyer, un ex jugador NFL y ex Boina Verde y . “Llegamos a un punto medio en que le convencí para que se arrodillaraa junto a sus compañeros de equipo”, dijo Boyer. “Los soldados se arrodillan frente a la tumba de un hermano caído, ya sabes, para mostrar respeto”.

Kaepernick fue abucheado durante todo el partido por los fanáticos de los Chargers y su protesta comenzó a ganar atención nacional. También anunció que donaría 1 millón de dolares de su salario de 11,9 millones a organizaciones benéficas. “Una vez más, no soy antiestadounidense”, dijo Kaepernick. “Me encanta América. Amo a la gente. Por eso estoy haciendo esto. Quiero ayudar a que Estados Unidos sea mejor “.

Al comienzo de la temporada 2016, Kaepernick tenía la camiseta más vendida entre los jugadores de la NFL y la historia se estaba convirtiendo en noticia nacional. El 5 de septiembre de 2016, el presidente Obama defendió a Kaepernick y dijo que “le importan algunos problemas reales y legítimos de los que hay que hablar”. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo a Associated Press : “No estoy necesariamente de acuerdo con lo que está haciendo”. En la primera semana de la temporada regular se pudo ver a otros jugadores que se arrodillaron o levantaron el puño durante el himno.

Kaepernick protestó durante la temporada 2016, y jugó 11 partidos mientras los 49ers terminaban 2-14. Optó por rescindir su contrato después de la temporada y, miuentras muchos quaterbacks mediocres firmaban con otros equipos, el no consiguó ninguno. Crecieron las sospechas de que los dueños de la NFL lo estaban boicoteando, ya que presumiblemente no querían la atención que traería contratarlo. No ha jugado profesionalmente desde entonces.

Kaepernick estuvo fuera de la NFL durante la temporada 2017, pero las protestas y manifestaciones alcanzaron su punto máximo en la tercera semana de competición, impulsadas en parte por la petición del presidente Trump a los propietarios para que despidieran a cualquier “hijo de perra” (literal) que no se pusiera en pié ante la bandera durante el himno. Muchos jugadores se saltaron el himno por completo o continuaron protestando, con algunos uniéndose de brazos en la banca. Los Dallas Cowboys, acompañados por el propietario Jerry Jones, se arrodillaron antes de que se tocara el himno en un partido del lunes por la noche, pero se levantaron durante el himno en sí. Antes de un partido de los Indianapolis Colts en octubre de 2017, Trump dio instrucciones al vicepresidente Pence, ex gobernador de Indiana, que se retirara si algún jugador protestaba durante el himno, y así lo hizo.

Trump utilizó Twitter para lanzar sus arengas contra Kaepernick y las protestas de la rodilla en tierra. El propio presidente de los Estados Unidos se comprtaba como un hoolligan con mensajes como:

Si un jugador quiere el privilegio de ganar millones de dólares en la NFL u otras ligas, no se le debe permitir faltarle el respeto nuestra Gran Bandera Estadounidense (o País) y debe representar el Himno Nacional. Si no, ESTÁS DESPEDIDO. ¡Encuentra otra cosa que ha

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017

En respuesta a las afirmaciones de que estaban faltando al respeto a los militares, los jugadores se esforzaron por aclarar su mensaje y señalaron que estaban tratando de crear conciencia sobre la brutalidad policial y la injusticia social.

En el verano de 2017, hubo informes de que los Baltimore Ravens y los New York Giants estaban interesados ​​en Kaepernick, pero se retiraron después de escuchar a algunos fanáticos. El quaterback mantuvo todo el tiempo que quería jugar, y el 15 de octubre de 2017, presentó una queja contra la NFL, acusando a sus 32 equipos de conspirar para mantenerlo fuera de la liga.

Anuncio de Kaepernick para Nike

Durante la temporada 2017, la NFL y la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo para que la liga brinde apoyo financiero a los esfuerzos de activismo comunitario de los jugadores. En la primavera de 2018, los dueños, jugadores y ejecutivos de la NFL se reunieron para discutir las protestas, y una grabación de audio reveló que los jugadores cuestionaron por qué Kaepernick permanecía sin firmar.

A mediados de mayo, los propietarios dictaminaron que los jugadores ya no podían arrodillarse durante el himno sin ser castigados, pero permitieron que pudieran permanecer en el vestuario durante el himno. Trump reaccionó favorablemente, pero dijo que si un jugador no representaba el himno, “tal vez no debería estar en el país”. La Asociación de Jugadores de la NFL presentó una queja sobre la política en julio y, después de que los propietarios y el sindicato acordaron suspender la política, los jugadores concentraron sus esfuerzos en otra parte.

El 30 de agosto de 2018, el arbitro legal Stephen B. Burbank dijo que los abogados de Kaepernick tenían suficiente información para que el caso procediera a una audiencia completa, lo que marcó una victoria temprana para el quaterback. En febrero de 2019, Kaepernick y la NFL llegaron a un acuerdo (al igual que Reid, quien había presentado otra demanda de manera similar), y ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad.

Kaepernick había trascendido el fútbol al comienzo de la temporada 2019. Se convirtió en el rostro y la voz de una campaña publicitaria de Nike que atrajo tanto elogios como críticas. Continuó desempeñando un papel en la configuración de las decisiones de Nike; la compañía abandonó sus planes de producir una zapatilla con una bandera de 13 estrellas conocida como Betsy Ross, en parte porque Kaepernick había criticado en privado su uso por parte de grupos racistas. En un anuncio premiado de Nike llamado “Dream Crazy”, Kaepernick decía: “Cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo”.

Kaepernick, con 32 años, fue invitado a hacer una prueba para equipos de la NFL en las instalaciones de los Atlanta Falcons en noviembre de 2019. Hubo disputas sobre qué equipos asistirían y una exención que la liga le pidió a Kaepernick que firmara. Asistieron ocho cazatalentos y no recibió ofertas de trabajo.

Cuando se conocieron las circunstancias de la muerte de Floyd, Kaepernick tuiteó: “Cuando la cortesía conduce a la muerte, la repugnancia es la única reacción lógica”, escribió. “Lloverán los gritos de paz, y cuando lo hagan, aterrizarán en oídos sordos, porque tu violencia ha traído esta resistencia. ¡Tenemos derecho a luchar! Descanse en el poder George Floyd “. Kaepernick también inició un fondo de defensa legal para manifestantes en Minneapolis.

Imagen de promoción de la serie documetal “Colin en blanco y negro” que está preparando Netflix sobre el exquaterback.

A principios de junio de 2019, Goodell filmó un video en el que dijo que la liga estaba “equivocada al silenciar a nuestros jugadores por protestar pacíficamente” contra la brutalidad policial y la injusticia social durante el himno. Esa extraordinaria admisión fue impulsada por un video con las estrellas jóvenes de la liga , incluido Patrick Mahomes.

Kaepernick estrenará este próximo octubre en Netflix la docuserie “Colin en blanco y negro”. Dirigida por Ava DuVernay repasa su infancia y juventud y las experiencias que le llevaron a convertirse en activista antirracista.

Colin, es una de las figuras claves y más influyentes de los últimos años en Estado Unidos.

Afroféminas

