Por qué hablar de apropiación cultural no es solo que te digan lo que ‘no puedes’ hacer

¿Cómo te expresas?

La autoexpresión es una de mis cosas favoritas para aprender sobre las personas. Muestra al mundo quién es eres a través de la ropa, el arte, la danza, etc. y a menudo se empodera e inspira a otras personas en el proceso.

Al mismo tiempo, entiendo que tus elecciones de autoexpresión son profundamente personales y muy intencionales. Por lo tanto, puede resultar difícil que te digan que si tu autoexpresión incluye inspirarte en la ropa, el arte y otros elementos que se originan en grupos de los que no eres parte, es posible que estés lastimando a alguien a través de la apropiación cultural.

Y creo que esto es difícil de comprender porque muchas de nosotras todavía luchamos por entender qué es la apropiación cultural de una manera compleja y con matices. Mucha gente lo percibe como una vigilancia de su autoexpresión. Pero realmente les estamos pidiendo que sean más considerados y conscientes de cómo se relacionan con las culturas de otras personas.

Entonces, para decirlo de manera simple, la apropiación cultural es el acto dañino de los grupos dominantes, y las personas, empresas, artistas, diseñadores, tendencias y medios de comunicación que pertenecen a esos grupos, que toman prestado de culturas marginadas sin respeto, conocimiento o pago por lo que están utilizando.

Si estás tan inspirada por otra cultura que la estás replicando por ti misma, entonces, en muchos casos, estás participando en la apropiación cultural.

Puedes verlo de esta manera: deberías poder hacer lo que quieras cuando se trata de tu propia autoexpresión. Quizás todos estén a favor de terminar con la opresión, pero cuando la gente menciona la apropiación cultural y le dice lo que puede y no puede hacer, sientes como si tú fueras quien ataca la libertad.

Entiendo lo que piensas; a mi también me molestaría que alguien tratara de controlar mi autoexpresión. Pero creo que es hora de cambiar la conversación.

¿Qué pasaría si probaras un nuevo enfoque para pensar en la apropiación cultural?

En lugar de decir: “Voy a hacer lo que quiera porque me siento bien así”, puedes decir, “yo puedo hacer lo que quiera – así que voy a optar por expresarme de una manera que no pueda lastimar a otras personas “.

En lugar de “Esto me encanta, así que lo reclamo para mí”, puedes intentar “No tengo que ser dueño de algo para apreciar que existe”.

Y en lugar de “Quiero igualdad, donde todos puedan hacer lo que quieran y no ‘veamos’ el color”, podemos profundizar. Podemos decir: “ Quiero justicia , donde reconozcamos que los sistemas de opresión influyen en la vida de diferentes personas de diferentes maneras, según sus identidades. Quiero crear un mundo en el que celebremos nuestras diferencias en lugar de usarlas para maltratarnos unos a otros “.

Analicemos esto.

El sistema de supremacía blanca afecta la vida cotidiana . Por ejemplo, los blancos poseen la gran mayoría de los roles de liderazgo en instituciones influyentes como escuelas, lugares de trabajo, tribunales y medios de comunicación.

Esto significa que es más probable que las reglas, los valores, los procesos y las expectativas dominantes reflejen solo las normas, las culturas y la comprensión del mundo de los blancos, todo lo cual proviene del lugar de ser el grupo racial menos oprimido.

Básicamente, si eres blanca, ya sea que quieras ser racista o no, tienes el poder de perpetuar el racismo institucional simplemente siguiendo el status quo, con el comportamiento que se considera “normal”. Eso es porque la norma sigue un sistema de racismo.

Es posible que vea códigos de vestimenta inofensivos, estándares de profesionalismo, esteriotipos y ejemplos de personajes en los medios, pero todas estas cosas pueden tener una influencia bastante poderosa para caracterizar las tradiciones culturales de las personas racializadas como “atrasadas”, “feas” o “demasiado étnicas”.

En otras palabras, la supremacía blanca le da a la gente el poder de contribuir en grandes y pequeñas formas a quitarle las tradiciones culturales a las personas racializadas. Y la gente racializada en realidad no tiene el poder de impedirte hacerlo.

Por eso, evitar la apropiación cultural no se trata solo de que la gente te diga lo que puedes y no puedes hacer.

Si ese fuera el caso, resolver este problema sería mucho más fácil. Te daría una lista simple de lo que se debe y no se debe hacer cuando participas de mi cultura. Sabrías que no me gustaría si usaras un peinado tradicionalmente negro, pero estoy a favor de que comas comida sureña, porque no quiero que nadie se lo pierda.

Pero no estarías satisfecha con una explicación que simplemente diga que “no puede” hacer ciertas cosas. Y a decir verdad, yo tampoco.

Si simplemente sabes que algo está fuera de los límites, es un buen comienzo, pero en realidad no sabrás por qué es mejor evitar la apropiación cultural, y no estamos aquí para vigilarnos unas a otras. Estamos aquí para entendernos y respetarnos.

Y probablemente te encontrarás con más situaciones en las que no sabes cómo evitar la apropiación, y puede que renuncies a resolverlo todo porque crees que “nunca lo harás bien”.

No te rindas. En cambio, hablemos de lo que realmente significa evitar la apropiación cultural: aprender a relacionarse con personas de otras culturas sin limitar su acceso a sus propias culturas en el proceso.

Éstas son algunas de las razones por las que preocuparse por lo que “puedes y no puedes hacer” no tiene sentido.

1. El contexto es más importante que quedarme atascada en ‘No puedo hacer esto porque soy blanca’

No suelo hacer declaraciones generales cuando se trata de apropiación cultural.

Hay algunas cosas, como el black face, que siempre están fuera de lugar. Pero cuando se trata de la mayoría de los ejemplos de apropiación, la regla general de “no hagas esto porque eres blanco” pasa por alto muchos detalles.

Entonces, en lugar de concentrarse en lo que “puedes y no puedes hacer”, es mucho más importante considerar el contexto de lo que estás haciendo.

El contexto incluye la dinámica de poder entre diferentes grupos raciales. Por ejemplo, en los EE. UU. y Europa, puedes reconocer la influencia de la supremacía blanca en casi todas las industrias.

Tomemos la industria de las bodas. A menos que esté leyendo una revista de bodas dirigida específicamente a mujeres negras, es probable que veas página tras página con novias blancas con vestidos blancos, y sin mencionar en absoluto las diversas tradiciones matrimoniales de las personas racializadas.

Eso es porque la blanquitud se considera la norma, mientras que otras etnias son los otros.

¿Cómo entra en juego este contexto si estás planeando o asistiendo a una boda?

Puedes hacerlo paso a paso, desde el momento en que te inspiras en una práctica cultural de un grupo marginado. Por ejemplo, supongamos que una vez asististe a una boda del sur de Asia y le encantó el bindi que llevaba la novia.

Para honrar ese adorno, puedes aprender sobre lo que significa el bindi para la gente del sur de Asia. También puedes aprender sobre cómo se trata a las personas del sur de Asia aquí en los Estados Unidos o en Europa. Eso probablemente te llevará a historias sobre personas que son maltratadas solo por ser del sur de Asia, y especialmente cuando siguen tradiciones culturales .

Entonces, puede considerar el impacto de asumir estas tradiciones por ti misma. Si estás en una boda que no es del sur de Asia y decides usar un bindi porque crees que es bonito, estás borrando el significado del bindi.

No se trata simplemente de creer que “no puedes” hacerlo porque no eres del sur de Asia. Ten en cuenta que cuando Aarti Olivia escribió sobre algunos de los accesorios del sur de Asia más apropiados culturalmente, no dijo simplemente que los que no son del sur de Asia nunca deberían usar esas cosas.

Explicó el significado de artículos como el bindi y dijo que está bien usar uno si te vas a casar con una persona del sur de Asia o si te colocan un punto bermellón cuando te invitan a asistir a un festival o ritual indio. .

Pero usarlo como nada más que un bonito accesorio de moda hace que sea aún más difícil para la gente del sur de Asia seguir sus tradiciones sin ser molestada por desviarse de las normas dominantes. También menosprecia su lucha: cuando tienes que luchar contra la supremacía blanca para mantener las tradiciones que los ayudan a sobrevivir, es un insulto para las personas que no conocen esa lucha hacerlo solo por diversión.

Entonces, en lugar de quedarte estancada en la idea de que “no puedes” hacer algo, recuerda que con la apropiación cultural, al igual que con todo lo demás que haces, el contexto marca la diferencia en si es apropiado o no.

Si puedes determinar que el atuendo formal es más apropiado para una boda que los pantalones deportivos, entonces también puede usar tus habilidades de pensamiento crítico para aplicar diferentes contextos a la cuestión de la apropiación cultural.

1. Esta conversación tiene más que ver con el impacto que con las intenciones

Cuando te disfrazas para Halloween, solo estás tratando de divertirte, y tal vez de sentirte guapa con un disfraz glamoroso o de reírte con un concepto inteligente.

¿Quién soy yo para decirte que “no puedes” hacer algo que disfrutes?

Sin embargo, la cuestión es que la apropiación cultural no se trata de tus intenciones, es totalmente posible apropiarte de algo sin querer ofender a nadie.

Una vez más, es un buen comienzo para saber qué podría ofender y considerar cosas como si alguien te ha invitado o no a participar en su cultura.

Pero, quizás lo más importante, también debes pensar en el impacto de lo que está haciendo. No asumas que tu comportamiento es inofensivo solo porque no tienes intenciones siniestras.

Por ejemplo, si decides usar un “disfraz de indio” para Halloween , tus intenciones pueden ser totalmente inofensivas, solo quieres divertirte. Pero eso no cambia el hecho de que estás perpetuando algunos estereotipos realmente dañinos.

Esos “trajes indios” producidos en masa son terribles imitaciones de las insignias tradicionales nativas que tienen un profundo significado para los pueblos indígenas. Es un insulto ponerse estos artículos como ropa de fiesta en lugar de reconocer lo que realmente significa la ropa indígena tradicional.

Algunos de estos disfraces reproducen el estereotipo del “indio salvaje”, estereotipo que se ha utilizado durante siglos para justificar la matanza y el desplazamiento de los nativos. Las percepciones de los nativos como “incivilizados” e intrínsecamente violentos aún contribuyen a condiciones como tasas más altas de brutalidad policial que cualquier otro grupo.

Otros disfraces representan el estereotipo “Pocahontas” de la sexy mujer nativa, mientras que las mujeres nativas enfrentan las tasas más altas de violencia sexual.

Si bien tu intenciones es simplemente divertirse, el impacto de estos disfraces incluye deshumanizar a los nativos, tratarlos como figuras místicas en lugar de personas reales y difundir mitos peligrosos sobre quiénes son.

No es que “no puedas” vestirte como alguien de otra cultura para Halloween, es que es ético considerar que podrías causar daño si lo haces. Dado que tienes la libertad de elegir el disfraz que deseas, puedes tomar una decisión que no perpetúe ideas terribles sobre un grupo marginado.

No pierdes nada eligiendo otro disfraz. Tienes innumerables opciones y puedes divertirse mucho sin apropiación cultural.

3. Las personas marginadas no tienen el poder de prohibirte que lo hagas

Si realmente estuviéramos hablando de limitar tu libertad para hacer lo que quieres, esta conversación sería muy diferente.

En lugar de hablar contigo sobre cómo ser más reflexiva, probablemente estaría hablando con los legisladores sobre la posibilidad de una intervención legal. Merodearía por desfiles de moda y centros comerciales, haciendo arrestos de ciudadanos cada vez que alguien es culpable de apropiación, y probablemente estaría bastante nerviosa por terminar en la cárcel si accidentalmente me apropiara de otra cultura.

No tengo tiempo para todo eso. Y todo suena bastante ridículo, por no mencionar imposible.

Debido a que la supremacía blanca domina el mundo, las personas racializadas no tienen el poder institucional para obligarlos a dejar de hacer algo que nos hace daño.

Gigi Hidad

Y no estoy interesada en usar la fuerza de todos modos. Castigarte o avergonzarte por apropiación cultural va directamente en contra del tipo de cambio cultural que estoy tratando de crear.

Usar la fuerza para hacer que te detengas solo reproduciría el daño de responder a la violencia con más violencia, como el sistema de justicia penal que lastima a tanta gente racializada.

Quiero que tengamos otras formas de conectarnos entre nosotras, no haciéndonos daño, sino apoyándonos y cuidando las necesidades de los demás.

Por mucho que me frustre cuando modelos blancas como Gigi Hidad desfilan por las pasarelas con peinados tradicionalmente negros, no estoy pidiendo simplemente que esos peinados sean prohibidos.

Preferiría que los diseñadores de moda entendieran cómo están lastimando a las mujeres y niñas negras cuando muestran nuestras características como atractivas solo en mujeres blancas .

Cambiar nuestra cultura para alcanzar este entendimiento requerirá más que simplemente prohibir la apropiación.

4. Deberías estar centrada en las personas marginadas, no en encontrar formas de darte permiso para hacer cosas sin culpa

Así que he dicho que la apropiación cultural no se trata de lo que “puedes y no puedes hacer”, pero esa afirmación podría ir aún más lejos, no se trata de ti en absoluto.

Claro, cuando hablamos del impacto de tus acciones, eso te incluye a ti.

Pero el enfoque de la conversación debe ser sobre las personas a las que estás afectando, no solo sobre tu libertad para hacer lo que quieras.

Esta es la diferencia.

El Día de los Muertos es un día de duelo mexicano. Las tradiciones incluyen la pintura facial elaborada y la creación de altares en honor a los muertos.

A veces, en los Estados Unidos, personas no mexicanas participan en el Día de los Muertos. Eso no es un problema por sí solo, pero en algunos lugares, los estadounidenses blancos han cruzado la línea de la participación a la dominación.

Personas como Aya de León han escrito sobre cómo se ve esa dominación, desde tratar este día sagrado como una extensión de Halloween hasta convertirlo en una noche irrespetuosa de juerga de borrachos.

Si solo nos enfocamos en cómo dejar que los juerguistas borrachos continúen divirtiéndose, estamos perdiendo el punto. El enfoque de esta conversación debería ser cómo podemos restaurar el espacio sagrado para que los mexicoamericanos continúen sus tradiciones en paz.

Cuando pienses en tradiciones culturales que ayudan a las personas marginadas a sobrevivir y resistir la supremacía blanca, asegúrate de priorizar las necesidades de las personas que tienen más en juego. Reconoce que tus acciones no existen en el vacío y puedes encontrar otras formas de divertirte.

5. Esta conversación solo te pide que seas reflexiva, no se trata de provocarte

¿Puedes saber con solo mirar a alguien si se está apropiando de otra cultura?

En muchos casos, no. No sabes cuáles son sus antecedentes o si han sido invitados a participar en esa cultura.

Entonces, si te preocupa que otras personas controlen lo que haces, debes saber que eso no es lo que estoy pidiendo aquí. Solo te pido que pienses en tus propias acciones.

Por ejemplo, si te gusta Miley Cyrus y quieres hacer twerk, no te detendré. Pero dado que el twerking se originó en la comunidad negra, hay dos formas muy diferentes de hacerlo.

Podrías reconocer de dónde viene el twerking y dar admiración y crédito a las mujeres negras que lo hacen bien. O puedes reclamarlo para ti misma y presumir de que lo haces mejor.

¿Puedes adivinar cuáles cuentan como apropiación? Lo adivinó: la segunda opción es la que causa daño.

Un estudio de danza, que felicitó a Miley Cyrus por sacar a la luz el twerking, desafortunadamente tomó este camino. Su instructor de twerk blanco rechazó a Kelechi Okafor, un entrenadora personal e instructora de twerk negro, como líder del taller. Y lo hizo insultando el estilo de Kelechi, diciendo que el estilo del estudio es mejor y el de Kelechi es “básico”.

Este es un patrón común y parte del problema de la apropiación cultural. No solo participando en otra cultura, sino quitándosela a las personas que la crearon, borrando los orígenes y afirmando que los blancos pueden hacerlo mejor.

Es parte de la normalización de la blanquitud: decir que las cosas son extrañas y “demasiado étnicas” cuando las personas racializadas las hacen, pero son mejores (o totalmente nuevas) cuando las personas blancas las toman.

Las mujeres negras a menudo somos avergonzadas por nuestros cuerpos, nuestra autoexpresión y nuestra sexualidad. Todo esto entra en juego cuando la cultura dominante ve el twerking de las mujeres negras como un acto lascivo en lugar de una forma válida de autoexpresión.

Pero luego Miley Cyrus nos imita, y se la ve como “empoderada” e incluso se la felicita por hacer que el twerking sea “genial”.

No tienes que evitar el twerking por completo para evitar ser parte del problema. Pero siente algo de empatía por nuestras luchas y date cuenta de que es posible que las perjudicques..

6. Podemos hablar sobre el lado positivo de intercambiar nuestras culturas

Si crees que las conversaciones sobre la apropiación cultural tienen que ver con lo que estás haciendo mal, entonces te estás perdiendo la parte de cuando las cosas se hacen bien.

Personalmente, estaría consternada si nos redujéramos a esto a decir que nunca deberíamos compartir nuestras culturas entre nosotras. La segregación no es la solución.

Para abordar los problemas de la apropiación cultural, podemos hablar de los aspectos positivos de compartir nuestras culturas sin lastimarnos unas a otras.

Por ejemplo, me encanta la comida deliciosa y no tendría algunas de mis cosas favoritas para comer sin tener acceso a platos de otras culturas.

Pero, desafortunadamente, algunas de las historias de cómo esos alimentos llegaron a este país incluyen algunas verdades desgarradoras. Estados Unidos y Europa han invadido otros países, robado sus recursos y explotado el trabajo de su gente para obtener sabores “exóticos”.

Aún hoy, los estadounidenses y europeos blancos a menudo tratan los alimentos extranjeros como si fueran extraños y repugnantes, hasta que se ponen “de moda” y los comercializan los blancos y occidentales.

Al evitar la apropiación, podemos obtener las mejores opciones para diversas experiencias gastronómicas. Podemos comer platos auténticos, en lugar de sus imitaciones de producción masiva. Podemos apoyar a las personas que dependen de la comida de su cultura como fuente de ingresos, en lugar de a las corporaciones poco éticas que roban sus recetas para obtener ganancias.

7. Hablar de lo que ‘puedes y no puedes hacer’ es una simplificación enorme

Como probablemente ya te habrás dado cuenta, la cuestión de si “puedes” hacer algo pasa por alto el sentido real de la apropiación cultural.

La apropiación cultural tiene que ver con la historia, nuestra historia de colonización, imperialismo y genocidio que intenta acabar con las personas racializadas y nuestras culturas.

También se trata de la influencia actual de la supremacía blanca y otros sistemas que normalizan a un grupo sobre otros.

Dar prioridad a las personas blancas sobre las personas racializadas, las personas sanas sobre las personas con discapacidades físicas y los cristianos sobre las personas de otras religiones significa que todo tipo de grupos dominantes pueden causar daño al apropiarse de las personas marginadas.

Esta conversación trata sobre cómo ser ciudadanos reflexivos del mundo, considerando cómo afectamos la vida de los demás con nuestras acciones diarias.

Se trata de cómo la apropiación es un síntoma de un problema mayor : la forma en que se nos anima a dominar a otros grupos en lugar de respetar nuestras diferencias.

Es mucho más de lo que “podemos y no podemos hacer”.

Piénsalo de esta manera: cuando otra cultura domina la tuya, te quedan menos recursos para sobrevivir.

Constantemente te dicen que tu identidad te convierte en un miembro menos valioso de la sociedad y que tienes que asimilar para encajar en la cultura dominante para poder sobrevivir.

Entonces, tu autoexpresión cultural es una forma de resistir esa presión. Las tradiciones culturales brindan a las personas marginadas herramientas para sentirse orgullosas de sí mismas cuando el resto de la sociedad dice que deberían sentirse avergonzados.

Estas tradiciones son algunas de las formas en que podemos honrar a nuestros antepasados, celebrarnos a nosotras mismas y a los demás en nuestra comunidad, y transmitir nuestro conocimiento y herramientas de supervivencia a las generaciones futuras. Así es como encontramos la esperanza de aferrarnos a nuestras identidades y enfrentar la opresión todos los días.

No quisiera quitarte tus fuentes de autoexpresión, y espero que puedas respetar que otras personas también necesitan expresar quiénes son. No se lo quites reclamando otras expresiones culturales para ti.

Maisha Z. Johnson es responsable de contenido digital y Redactor de Everyday Feminism. Puede encontrar sus textos sobre en las intersecciones y sobre su obsesión con la cultura pop en la web. A través de su propio proyecto, Inkblot Arts , Maisha se nutre de las artes creativas y medios digitales para amplificar las voces de los que a menudo son silenciados. Síguela en Facebook o en Twitter @mzjwords .

