Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

Americanah es la tercer novela de la escritora Nigeriana Chimamanda Ngosi Adichie, en la que nos enseña como la migración y la transculturación cambian la percepción del mundo.

La novelista Chimamanda Ngozi Adichie publicó AMERICANAH en el año 2013, por la que obtuvo uno de los premios literarios más prestigios de los Estados Unidos “El Premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro”.

En esta novela se tocan temas como la raza, el colorismo, la identidad, el amor, la migración y el trabajo, para ello la autora recurre a la retrospectiva y a la vida actual de los personajes. El termino Americanh refiere a una persona que viaja a otro país de vacaciones y regresa fingiendo que ya no conoce el suyo.

La historia se centra en la vida de Ifemelu, una joven igbos (etnia nigeriana) de clase media y su primer amor, Obinze, hijo de una viuda y profesora universitaria. Ifemelu, creció con sus padres y su tía Uju una mujer muy inteligente, perspicaz, alegre e independiente y amante de un general en Lagos, que pudo gracias a la ayuda de su hermano convertirse en médica. Ifemelu, siempre se preguntó porque una mujer como su tía, se convirtió en amante de un hombre sin educación y grotesco, pero no tardo Uju en aclararle, que el poder es el mayor afrodisiaco: -“Verás, vivimos en una economía basada en lamer culo. El mayor problema de este país no es la corrupción. El problema es que hay mucha gente cualificada que no está donde tendría que estar porque no le lame el culo a nadie, o no sabe a qué culo lamer, o ni siquiera sabe lamer un culo. Yo tengo la suerte de lamer el adecuado”.

La tía Uju y el general tuvieron a Dike, quien nació en Estados Unidos, tras la muerte del general, la tía Uju y su hijo Dike se vieron obligados a dejar Nigeria, y partieron hacia los Estados Unidos.

Al terminar la secundaria Ifemelu decide iniciar la universidad junto con Obinze en Nsukka. En ese momento Nigeria seguía gobernada por la dictadura militar y mucha gente quería salir del país, todo era caótico, había escasez de combustible, de agua, y electricidad, incluso las clases universitarias quedaron suspendidas por las huelgas.

Obinze y Ifemelu, siempre soñaron con ir a Estados Unidos, pero a Obinze le fue negado el visado debido al aumento de los requisitos y medidas de seguridad establecidas después del 11 de Septiembre, es por ello, que él le recomienda a Ifemelu que busque una visa para que vaya a estudiar a los Estados Unidos, mientras él se quedaba en Nsukka con su mamá.

Chimamanda en La tienda de Afroféminas

Ifemelu consigue una beca para estudiar en la Universidad de Princeton, una vez allí, pasa unos meses con su adorada tía Uju, quien ya no era la misma, incluso Ifemelu siempre la notaba angustiada, deprimida, corriendo de un trabajo a otro, estudiando para obtener la licencia que le permita trabajar como médico, mientras criaba a su hijo sola.

La tía Uju en su afán de instruir a Ifemelu la abrumaba con indicaciones sobre cómo era la vida en Estados Unidos, y de cómo se manejaban las cosas, Ifemelu empezó a experimentar “el famoso choque cultural”, conjuntamente con los problemas propios de la inmigración tales como: la adaptación, la búsqueda de trabajo y la falta del mismo, la tristeza y añoranza que produce estar distanciados de nuestros seres queridos, además, de enfrentar un nuevo conflicto: “su negritud”, y esto lo verbaliza muy bien a través de la siguiente cita: “Yo vengo de un país donde la raza no era motivo de conflicto; no pensaba en mí como negra, y me convertí en negra precisamente cuando llegué a Estados Unidos”.

Ifemelu, estudiaba y trabaja al mismo tiempo, y con lo poco que ganaba, vivía y ayudaba a sus padres en Nigeria. Después de obtener su titulo en comunicaciones y de trabajar en una revista, Ifemelu decide abrir su Blog, en donde empieza a contarle al mundo, como una NEGRA NO ESTADOUNIDENSE ve cómo se desarrollan las relaciones de poder en Estados Unidos. En su Blog critica la discriminación, y habla sobre el racismo, sobre el afro y sus cuidados. El afro se termina convirtiendo a lo largo de la narración en una herramienta política, en un símbolo de belleza e identidad.

Por otro lado, Obinze logra migrar a Inglaterra, viviendo allí aprende que migrar no era como le contaban sus amigos privilegiados del secundario, a él le toca vivir la experiencia desde el marco de la irregularidad migratoria, desde el trabajo precarizado, desde el miedo, desde la estafa, y desde la deportación.

A través del retorno de Ifemelu a Nigeria, la autora nos presenta una Nigeria en evolución, llena de contradicciones y colores, muy lejos del cliché colonialista, además nos introduce en otro tópico: el de la readaptación al propio país, porque después de vivir muchos años fuera y de romper el cordón umbilical con su cultura, el retorno genera extrañeza y la sensación de ser extranjeros en su propia tierra, y a partir de ese redescubrimiento del país su vinculo se fortalece.

En Americanh los personajes son imperfectos dotando a la historia de realidad, generando una inmediata empatía, por ejemplo: Ifemelu es inmadura, intuitiva, orgullosa, contestataria, inteligente, fuerte, pero al mismo tiempo frágil e insegura, sin embargo, ella va aprendiendo a partir de todas sus experiencias, se hunde, sufre, pero avanza, crece, se hace así misma. Mientras que en Obinze encontramos a una persona optimista, leal, noble y amante a lectura, pero la bondad y la inocencia sucumben ante la ferocidad de un mundo dominado por lobos, y es gracias a estas características que la autora nos muestra como es la realidad del siglo XXI.

Sin lugar a dudas, Americanah es una novela con una narrativa atrapante en donde se exponen de manera descriptiva como la migración afecta y cambia a la persona.

Melina Schweizer Periodista Dominico-Argentina, ciudadana y libre pensandora Más textos de Melina

