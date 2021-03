Llegan a Youtube “LOS HERMANOS AFRO”

El sábado 13 de marzo se estrenó en Youtube el tráiler oficial de la primera serie web que abarca la problemática y los desafíos que deben enfrentar los afroargentinos para alcanzar la realización de sus sueños, titulada “Los Hermanos Afro”.

“Los Hermanos Afro” es la nueva serie original de Black Existencia Films, la primera productora audiovisual Afro de Argentina. La serie fue escrita y dirigida por el cineasta Haitiano Wisny Dorce, y su primera temporada estará disponible en Youtube a finales de marzo.

“Los Hermanos Afro” es la primera serie web que abarca las problemáticas y desafíos que deben afrontar dos hermanos afroargentinos para lograr la materialización de sus sueños, la primera entrega de la serie cuenta con once capítulos con una duración de doce a quince minutos.

El argumento de la serie gira en torno de Leo (Félix Zegarra Borlando), un estudiante de derecho a punto de recibirse y su hermana Mimi (Cecilia Cáceres) una cantante con mucho talento. Estos hermanos han logrado la estabilidad económica a partir de mucho esfuerzo, a pesar ello, por su condición étnica, les cuesta mucho progresar en una sociedad en donde son percibidos como extranjeros, es por esto que ambos buscan visibilizar a la comunidad afrodescendiente en Argentina, y cuentan con el apoyo de sus amigos inmigrantes (afrovenezolanos, senegaleses, japoneses), etc.

En cada capítulo veremos cómo estos hermanos y sus amigos, experimentan situaciones muy particulares que ayudarán al espectador a comprender como se da la invisibilización de toda una comunidad desde adentro, además, de sumergirnos en las emociones que exponen los personajes y como estos lidian con los conflictos cotidianos.

Junto a los actores afroargentinos Félix y Cecilia estarán la actriz afrouruguaya Alisha Alvarez interpretando el papel de Flor, prima de Leo y Mimi. La actriz afrovenezolana Yosy Machado quien será Dani, y el actor senegalés Massamba encarnando a Samba.

Black Existencia Films fue creada en 2017 por Wisny Dorce, profesional cineasta y productor independiente, y desde su fundación no ha dejado de crecer, su primer largometraje titulado “El Afortunado’’ participó en festivales de cine independiente nacionales e internacionales, ganando 7 premios y una mención especial en el Festival de Cine Internacional de Venezuela 2019, 1 premio en el Indy Film Awards, Amsterdam 2020, ha sido finalista en el Canadian Cinematography Awards y ha sido seleccionado en el Kosice International Monthly Film Festival 2020, en el Lift-Off Global Network First Time Filmaker Sessions 2019 y en Festival Prisma de Roma 2020. En sus haberes también podemos encontrar el cortometraje “Así Estamos”, que fue semifinalista en Africa Film for Impact Festival 2020 de Nigeria. El corto “Julia” de finales del 2020, basado en el guion de Norman Briski. En el Febrero 2021, estrenó el corto “Mi soledad”, la historia de un amor no correspondido, donde las imágenes en blanco y negro y la actuación en silencio se destacan.









Como verán a este joven cineasta no lo detuvo la pandemia y sigue avanzando con cada uno de sus proyectos. “Estamos viendo la posibilidad de estrenar la serie en el canal de televisión Cine.ar y también en plataforma de Cine Play de Incaa. Pero sabemos que existen dificultades de acceso a estas instituciones y además al ser Afro y querer emitir contenido Afro en la televisión pública es un desafío enorme y es cada vez más difícil, es por eso que invitamos al público a ver la serie a través de nuestro canal de YouTube de Black Existencia Films”, puntualizó Dorce.

Por otra parte el actor afroargentino Félix Zegarra Borlando nos comentó “Trabajar en el proyecto fue enriquecedor en muchos sentidos, ya sea desde lo artístico, formándome en un formato audiovisual en el que todavía no había trabajado, pero sobre todo desde lo identitario, ya que nací y me críe en una sociedad blanca (o blanqueada), con mi 50% negro (mi familia negra en Perú y en otras partes del mundo) viviendo lejos, con lo que mi contacto con mi negritud vino demasiado tarde para mi gusto. Poder trabajar en el proyecto entonces fue en parte sanar y seguir viendo para adentro algunos mecanismos que no sabía que tenía tan naturalizados respecto al racismo. Fue rodearme de experiencias muy cercanas, puestas en la voz de mis compañeras y compañeros de elenco, y de equipo, compuesto por muchos afrodescendientes con realidades distintas pero con la misma intención, la de ir juntos para el mismo lado. Ir al set cada día fue ir a estar en familia, con todo lo que eso conlleva. No sé si podría definirlo de otra forma”.

Félix además de ser actor es Técnico Químico Universitario y está a poco de recibirse como biotecnólogo y biólogo molecular, este amante de la escritura y la actuación se refirió a su personaje de la siguiente manera: “Leo es un estudiante de Derecho, próximo a recibirse, y es un soñador determinado a cambiar la realidad usando esa misma educación para reclamar justicia al poner en evidencia el proceso de invisibilización del aporte negro dentro de la Historia Argentina, y cómo eso tiene impacto el día de hoy sobre los y las afroargentinos y afroargentinas y sobre los y las migrantes, impacto que puede hacerse extensivo a toda persona racializada”.

¿Lograrán lo hermanos afro cumplir sus sueños y cambiar la sociedad para que incluya a la comunidad afro?, para conocer la respuesta solo debes se seguir su canal de youtube, te dejo el enlace aquí abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=Q2zLXlLp4Rw&ab_channel=BLACKEXISTENCIAFILMS

Melina Schweizer Periodista Dominico-Argentina, ciudadana y libre pensandora Más textos de Melina

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

