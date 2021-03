Obrigado Marielle

Pese a que su historia sea menos conocida que la de otros países, la realidad es que Brasil se compone por una gran historia negra. Una historia que en su mayoría esta protagonizada por grandes mujeres negras. Mujeres que fueron, son y serán el objetivo de la estructura social, ya que, únicamente con su presencia hacen que los pilares sobre los que se apoya la sociedad se tambaleen.

Una de las ultimas mujeres que marcó a los brasileñxs fue Marielle Franco. Esta mujer negra, bisexual e hija de la favela Maré (como ella misma se llamaba) hizo que Rio de Janeiro comenzará a tener un nuevo rumbo. Marielle pasó toda su vida en las favelas, por lo que supo de primera mano en que consistía la violencia y abuso de las autoridades. Se estima que “cada 21 minutos muere un joven negro, cada 2 horas una mujer, una persona perteneciente al colectivo LGTBIQ+ diariamente y un defensor de los derechos humanos cada 5 días” en Brasil (Williamson, 2018). Si tenemos en cuenta la primera descripción de Marielle, ella entraba en todas las categorías que se mencionan.

Su existencia ya incomodaba a muchxs, pero el 15 de noviembre de 2016 aún más, ya que, Marielle ganó un escaño en las elecciones (46.000 votos), un hecho que le permitió entrar en la Cámara Municipal y convertirse en concejala en Rio de Janeiro. Durante sus 13 meses de mandato, presento un total de 13 proyectos diferentes de ley. Sus proyectos principales consistían en: acabar con el acoso en los transportes públicos, implantar una economía solidaria, denunciar la violencia obstétrica que existe en Brasil frente al aborto y la construcción de guarderías nocturnas donde las familias puedan dejar sus bebes para trabajar y/o estudiar, (se debe tener en cuenta de que la mayoría de familias que necesitan estos servicios son familias pobres cuyo riesgo a perder el empleo es mayor). Además, denunciar constantemente la violencia y abusos de las autoridades en las favelas.

Sus 13 proyectos trataban de cambiar una realidad que no es equitativa para todxs lxs brasileñxs, especialmente para que aquellxs que residen en Rio de Janeiro. Una dura realidad donde unxs salen muy victoriosxs y otrxs apenas tienen la oportunidad de poder demostrar sus capacidades. Esto no gustó a muchos, lo cual provocó que el 14 de marzo de 2018 Marielle Franco fuese asesinada con cuatro tiros en la cabeza por un sicario. Actualmente se desconoce quien ordenó matar a Marielle, pero el político y ex ministro de la Defensa de Brasil, Raul Jungmann afirmó la existencia de agentes del Estado implicados en la muerte de la activista por los derechos humanos (Lopez, 2018).

Esta socióloga, feminista antirracista y activista de los derechos humanos luchó por su ciudad hasta el último minuto de su vida. Una mujer que gracias a su lucha ha hecho que en la actualidad muchas mujeres brasileñas se sientan motivadas a entrar en la política brasileña como es el caso de Erika Hilton, concejala de Sao Paulo.

Hoy hace tres años de que Marielle Franco fuese asesinada por el racismo institucional de Brasil. Un sistema cuyas bases están fundamentadas en el heteropatriarcado y la supremacía blanca, lo cual hace que la vida de las personas racializadxs y pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ estén constantemente bajo una amenaza. Su asesinato ha provocado que Brasil pierda a una gran figura de los derechos humanos, pero no ha logrado que su legado y trabajo desaparezcan.

Muito obrigado Marielle, sua luta não será esquecida.

Bibliografía

Lopez, Victor David (2018). “Brasil admite trabas en la investigación del asesinato de la concejala Marielle Franco por «la implicación de agentes del Estado» [En línea], disponible en: https://www.eldiario.es/desalambre/institucional-investigacion-asesinato-marielle-franco_1_1978856.html

Williamson, Theresa (2018). “O Legado de Marielle Franco e a Luta pelo Futuro do Rio, e do Brasil” [En línea], disponible en: https://rioonwatch.org.br/?p=31954

Pagina oficial de Marielle Franco: https://www.mariellefranco.com.br/

