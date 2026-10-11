Desaprender la escuela colonial. Un taller antirracista para docentes y familias

¿Lo estoy haciendo bien? Es la pregunta que se hacen muchas maestras y profesores cuando el racismo aparece en la escuela. La maestra que no sabe qué decir cuando un alumno llama «mono» a un compañero en el recreo. El profesor que ve que una alumna ha dejado de participar por los comentarios sobre su pelo. La docente que intuye que el libro de texto cuenta la historia a medias y no sabe por dónde empezar a corregirla.

Hay muchas ganas de hacerlo mejor. Y hay también miedo a equivocarse, a decir algo inadecuado o a empeorar las cosas por no saber cómo actuar. Esa inquietud es una buena noticia. Significa que cada vez más personas reconocen que el racismo también se aprende en la escuela, y que lo que se aprende se puede desaprender.

Afroféminas nació en 2014 como la primera plataforma afrofeminista digital en español. Desde entonces hemos construido una comunidad de cerca de 700.000 personas y hemos dado voz a mujeres negras latinoamericanas, afroeuropeas y africanas que conocen el racismo escolar desde dentro, porque lo vivieron en las aulas o lo viven hoy a través de sus hijas e hijos. De ese conocimiento colectivo nace Desaprender la escuela colonial , un taller práctico para profesorado y educadores.

La escuela enseña racismo con lo que omite, con quién aparece como protagonista y con quién nunca aparece. Lo enseña cuando cuenta el 12 de octubre como un descubrimiento, cuando reduce la presencia africana en América a la esclavitud y cuando castiga la rabia de una alumna negra y deja sin consecuencias el comentario que la provocó. Para entenderlo partimos del pensamiento de mujeres negras de Abya Yala, que llevan décadas nombrando lo que la escuela calla.

El taller no es una conferencia ni una clase magistral. Es una mañana de trabajo en pequeños grupos con un objetivo muy concreto. Cada participante sale con tres cosas que puede aplicar la semana siguiente. Un material revisado con una propuesta de cambio realista. Una respuesta ensayada ante una situación de racismo en el aula, el patio o la sala de profesores. Y un compromiso personal con fecha, escrito y compartido.

Si das clase, aprenderás a revisar con otros ojos lo que enseñas y a actuar cuando el racismo aparece delante de ti. Si trabajas en ocio educativo, bibliotecas, educación social o asociaciones, encontrarás herramientas para tus propias actividades. Y si eres madre, padre o familiar y quieres entender qué pasa en el aula de tus hijas e hijos, también eres bienvenida.

El taller lo imparte Zinthia Álvarez Palomino, nuestra tallerista, el sábado 17 de octubre, de 10:00 a 13:00 h (hora peninsular española), en formato online. Solo hace falta traer un libro de texto, un cuento, una ficha o cualquier material que uses o que circule en tu casa. Lo revisaremos juntas.

El precio es de 60 euros. Trabajaremos en grupos pequeños para que todas las personas puedan participar, así que te recomendamos reservar pronto. Puedes inscribirte en este enlace .

Nadie sale de una mañana habiendo desaprendido la escuela colonial. Se sale con una primera cosa que vamos a dejar de reproducir, y con la tranquilidad de saber por dónde seguir

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado