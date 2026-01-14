Desde Afroféminas compartimos este comunicado público de la organización internacional Women’s Link Worldwide en relación con la denuncia presentada por Rebeca y Laura ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

Lo hacemos desde un compromiso firme con la justicia feminista, el cuidado de las víctimas y una comunicación responsable, consciente del impacto que este tipo de informaciones tiene tanto en las personas afectadas como en la sociedad en su conjunto. Consideramos fundamental abordar estos hechos evitando la espectacularización del dolor y respetando los procesos legales actualmente en curso.

Rebeca y Laura, dos mujeres latinoamericanas, han decidido denunciar públicamente a Julio Iglesias. Según su testimonio, habrían sufrido distintos tipos de violencia —sexual, psicológica, física y económica— mientras trabajaban en propiedades del cantante. Ambas mujeres buscan justicia, reparación y garantías de no repetición, y cuentan con la representación legal de Women’s Link Worldwide.

Desde la organización se subraya la importancia de que esta denuncia sea investigada con una perspectiva de género, antirracista y anticolonial, teniendo en cuenta los posibles desequilibrios de poder y los contextos de desigualdad estructural que afectan de manera específica a mujeres migrantes y racializadas. En este sentido, el caso pone de relieve dinámicas más amplias de opresión sistémica, donde el silencio, la precariedad y la normalización de la violencia pueden contribuir a que los abusos se perpetúen.

Las propias denunciantes han explicado públicamente sus motivaciones para iniciar este proceso. Para Rebeca, la búsqueda de justicia responde a una triple dimensión: una reparación personal tras un proceso profundamente doloroso, la voluntad de que otras mujeres en situaciones similares puedan alzar la voz sin miedo, y la necesidad de que hechos como los que denuncia no vuelvan a repetirse, ni en su país de origen ni en ningún otro contexto marcado por relaciones desiguales de poder.

Laura, por su parte, ha señalado que su objetivo es contribuir a que ninguna otra mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos, insistiendo en la importancia de desplazar los relatos que responsabilizan a las víctimas y reforzar, en cambio, una mirada que las reconozca como sobrevivientes.

Desde Afroféminas consideramos que escuchar, creer y respaldar a las mujeres que denuncian violencias es un paso indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa. Al mismo tiempo, defendemos una forma de comunicar que priorice el cuidado, la responsabilidad y el respeto hacia quienes atraviesan y emprenden procesos de denuncia complejos y dolorosos.

Para ampliar información y acceder a las fuentes oficiales, compartimos a continuación los enlaces al artículo periodístico y al comunicado completo de Women’s Link Worldwide:

Nota de cuidado: Este texto aborda testimonios de violencia sexual que pueden resultar perturbadores para algunas personas.

– Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/cultura/mujeres-denuncian-espana-julio-iglesias-agresion-sexual-trata-seres-humanos_1_12902790.html

– Comunicado oficial de Women’s Link Worldwide:

https://womenslinkworldwide.org/es/rebeca-y-laura-exigen-justicia-y-denuncian-a-julio-iglesias/

