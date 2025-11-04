Taller “Tecnología y Movimientos Sociales” por 75 € (antes 125 €)

Sabemos que los tiempos son difíciles y que muchas veces el dinero se convierte en una barrera para seguir formándonos. En Afroféminas creemos que el conocimiento es una herramienta de transformación, y no queremos que nadie se quede fuera.

Por eso, solo hoy martes, desde las 16:00 hasta las 22:00 (hora de España), podrás inscribirte en el taller “Tecnología y Movimientos Sociales” por 75 €, en lugar de 125 €.

Este taller profundiza en cómo la tecnología puede ser usada para fortalecer los movimientos sociales, la organización colectiva y las luchas antirracistas. Una oportunidad para pensar y actuar desde lo digital con mirada crítica y transformadora.

En Afroféminas no recibimos apoyo institucional ni subvenciones. Cada actividad, cada taller y cada espacio de formación son posibles gracias a quienes deciden participar. Vuestra confianza y compromiso son lo que sostiene este proyecto independiente, creado para poner en el centro las voces negras y feministas.

📆 Cuándo es la oferta: Martes 4/11/2015, de 16:00 a 22:00 (hora España)

💰 Precio durante esas horas: 75 € (después vuelve a 125 €)

📍 Inscríbete aquí

Información completa sobre el taller aquí

