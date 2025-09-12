Una peli, una serie, un libro y una playlist para este fin de semana (del 12 al 14 de septiembre)

Ya sabemos que septiembre viene cargado de rutinas, prisas y listas infinitas de “pendientes”. Pero, ¿y si este finde del 12 al 14 de septiembre decides hacerte un regalo cultural? Una película de Spike Lee que sacude, una serie que celebra la mitología africana, la nueva novela de Chimamanda que emociona y un playlist antirracista que pone ritmo a la resistencia. Planazo completo para recargar energía y alma.
La peli…
«Del cielo al infierno» (2025) – Estados Unidos
Dirigida por Spike Lee
Spike Lee nunca se queda en la superficie. Con Del cielo al infierno, el director vuelve a demostrar que su cine es un ejercicio de arte y conciencia. Aquí despliega un relato intenso que nos hace viajar entre la belleza más luminosa y la crudeza de la calle, combinando drama humano, crítica social y esa estética vibrante tan suya.
Lee obliga a mirar de frente las contradicciones de nuestro tiempo, pero lo hace con un lenguaje cinematográfico que es puro goce visual. El resultado es una película que duele y a la vez sana, que incomoda y, de algún modo, reconcilia.
🖤¿Por qué verla? Porque es una experiencia emocional y política. Spike Lee tiene la capacidad de hacernos pensar mientras nos atrapa con ritmo, música y personajes inolvidables.
📍¿Dónde verla? Apple TV+ Movistar +
La serie…
«Iyanu» (2025) – HBO
Iyanu es un soplo de aire fresco en el mundo de la animación. La historia sigue a una joven huérfana que descubre un poder ancestral y se convierte en pieza clave para salvar su tierra de una amenaza oscura. Lo fascinante es que la serie se nutre de la mitología yoruba y de una estética que celebra África en toda su diversidad cultural y visual.
La animación es vibrante, colorida y moderna, pero a la vez se siente enraizada en tradiciones que pocas veces vemos representadas en este formato. Además, la música —con influencias del afrobeat y artistas como Yemi Alade— aporta un pulso energético que hace que cada episodio sea un viaje.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una manera de disfrutar de una historia épica mientras nos conectamos con mitologías africanas invisibilizadas en el mainstream. Y porque ver a una heroína negra liderando una narrativa de este calibre es un regalo para peques y mayores.
El libro…
«Unos cuantos sueños» Chimamanda Ngozi Adichie (Random House, 2025)
Cuando Chimamanda publica, el mundo escucha. Y con Unos cuantos sueños lo ha vuelto a hacer: una novela que entrelaza las vidas de cuatro mujeres africanas —Chiamaka, Zikora, Omelogor y Kadiatou— para explorar el amor, la maternidad, la pérdida y la fuerza femenina en toda su complejidad.
Con la elegancia narrativa que la caracteriza, Chimamanda logra que cada personaje se sienta cercano, real y lleno de matices. No hay héroes ni villanas, hay mujeres que aman, sufren, luchan y se reconstruyen en contextos atravesados por la desigualdad, pero también por la esperanza. La novela ya está siendo celebrada como uno de los lanzamientos literarios más potentes del año.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque Chimamanda crea espejos donde reconocernos y preguntas que nos obligan a repensar el mundo. Es un libro que se disfruta, pero también que se queda contigo mucho después de cerrar sus páginas. Comprar
Y una playlist…
«Racial Justice / Anti-Racism» Spotify
No hay plan sin música, y este playlist es dinamita pura. Racial Justice / Anti-Racism reúne canciones que han marcado la historia de la lucha por los derechos civiles, voces que siguen sonando contra la injusticia y ritmos que nos recuerdan que la resistencia también se baila. Desde el soul de Mavis Staples hasta colaboraciones de Common y John Legend, cada tema es motor de cambio.
Lo interesante de esta lista es que no se limita al pasado, también recoge sonidos contemporáneos que actualizan el mensaje, mostrando cómo la cultura negra sigue produciendo arte que denuncia, inspira y sana.
🖤 ¿Por qué visitarla? Porque es un viaje sonoro que une generaciones. Porque te hace mover la cabeza, el cuerpo y el corazón. Y porque escuchar estas voces es otra forma de sumarte a una lucha colectiva que no conoce fronteras.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.