Una peli, una serie, un libro y una playlist para este fin de semana (del 12 al 14 de septiembre)

La peli…

«Del cielo al infierno» (2025) – Estados Unidos

Dirigida por Spike Lee

Spike Lee nunca se queda en la superficie. Con Del cielo al infierno, el director vuelve a demostrar que su cine es un ejercicio de arte y conciencia. Aquí despliega un relato intenso que nos hace viajar entre la belleza más luminosa y la crudeza de la calle, combinando drama humano, crítica social y esa estética vibrante tan suya.

Lee obliga a mirar de frente las contradicciones de nuestro tiempo, pero lo hace con un lenguaje cinematográfico que es puro goce visual. El resultado es una película que duele y a la vez sana, que incomoda y, de algún modo, reconcilia.

🖤¿Por qué verla? Porque es una experiencia emocional y política. Spike Lee tiene la capacidad de hacernos pensar mientras nos atrapa con ritmo, música y personajes inolvidables.