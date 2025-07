Una peli, una serie, un libro y un gastrobar para este fin de semana (del 18 al 20 de julio)

La serie…

«La dama del lago» (2025) – Apple TV+ (19 de julio)

Baltimore, 1966. Una niña negra desaparece y nadie parece interesado en encontrarla, excepto dos mujeres: una periodista judía y una activista negra. Lady in the Lake es un thriller con dos protagonistas que cruzan líneas raciales, sociales y éticas para narrar lo que no se quiere contar. La serie convierte el crimen en excusa para hablar de racismo estructural, misoginia y poder narrativo. Moses Ingram y Natalie Portman están brillantes. Muy necesaria.

🖤 ¿Por qué verla? Porque denuncia qué vidas importan y quién tiene derecho a contarlas. Incomoda, cuestiona y no te deja indiferente.