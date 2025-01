47 mujeres y 9 menores han sido asesinados por violencia de género en España en 2024

Ana fue asesinada por su pareja el 12 de enero, Diana, por la suya, el 30 de diciembre. Entre estos dos feminicidios ha transcurrido 2024, doce meses que han sido testigos de 47 crímenes por violencia de género en España, uno a la semana, y del asesinato de 9 niñas y niños en crímenes vicarios perpetrados por sus padres o las parejas de sus madres.

A los 47 asesinatos por violencia de género de este año que acaba hoy, se suman los 6 feminicidios fuera del ámbito de la pareja registrados en el primer semestre del año (todavía no se conocen los datos del segundo semestre). Mujeres que fueron asesinadas en crímenes sexuales, familiares, sociales o vicarios, y cuya cifra asciende a 62 desde 2022 cuando empezaron contabilizarse los feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja.

Pese a lo insoportable de las cifras, 2024 ha cerrado con el menor número de asesinatos por violencia de género registrados desde 2003, cuando comenzó el recuento oficial. Desde ese año, 1.292 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas.

Y desde 2013, cuando empezaron a tenerse en cuenta a los menores, 62 niñas y niños han sido asesinados en crímenes vicarios de género perpetrados por los maltratadores de sus madres.

Además, 36 niñas y niños han quedado huérfanos este año tras los feminicidios de sus madres, cifra que se eleva a 469 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas).

Por comunidades autónomas, Cataluña ha concentrado el 25,5 % de los crímenes machistas con 12 mujeres asesinadas, seguida de Andalucía con el 21,3 % y 10 feminicidios.

Les siguen la Comunitat Valenciana, con el 14,9 % y 7 asesinatos; Galicia, con el 10,6 % y 5 crímenes; la Comunidad de Madrid, con el 8,5 % y 4 feminicidios; Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Murcia, con un 4,3 % cada una y un crimen en cada región.

El resto de territorios: Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, no registraron ningún feminicidio en 2024; al igual que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las víctimas de la violencia de género en España en 2024

De las 47 mujeres asesinadas en 2024 por violencia de género, 24 eran extranjeras y 23 españolas, mientras que de los 46 feminicidas (uno de ellos asesinó a dos exparejas), 29 eran españoles (63 %) y 17 extranjeros (37 %). Solo 13 de ellos habían sido denunciados por maltrato.

Once de los feminicidas se suicidaron tras cometer los crímenes, por lo que no podrán ser juzgados por sus actos.

En 30 de los casos la víctima convivía con el agresor, y 19 de ellas se habían separado o habían iniciado los trámites para hacerlo.

Especialistas en violencia de género alertan de que el momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los de mayor riesgo. Cuando ellas plantean que se van el peligro aumenta. Una de cada cuatro condenas por violencia de género tiene como origen la separación o ruptura.

Insisten también en la necesidad de extremar la vigilancia y la protección sobre las víctimas y facilitarles todos los recursos y herramientas necesarias que les permitan romper con la dependencia emocional, económica y social que tienen de sus agresores para que puedan salir del círculo de la violencia.

En seis de los casos todo falló. Ellas habían denunciado a sus agresores y estaban inscritas en VioGén, -el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior-, pero los mecanismos con los que cuenta el Estado para protegerlas fracasaron y fueron asesinadas.

Ana, Fátima, Rocío, Laila, Cándida, Gracia, Andrea, Thais, Bianca, Vanesa, Rachida, Natia, Ana, Florica, Soledad, Lorena, Petri, Laura, Ammal, Rosi, Laila Mercedes, Susana, Juliana, Sara Abigail, Trudy, Margarita, Manuela, Mercedes, Mónica, Pilar, Mari Àngels, Amparo, Lorena, María Elizabeth, Yaneli, María Nieves, Fadoua Akkar, Mainca, Hafsa, Estela, María Celeste, Cloe, Leonor, María del Rosario, Martha Isabel, Rejane y Diana son las 47 víctimas mortales de la violencia de género confirmadas hasta el 30 de diciembre de 2024 en España, cifra que se eleva a 1.292 desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse en las estadísticas oficiales en el país.

Estas son sus historias:

1.- Ana (12 de enero)

Ana Z., de 56 años, y origen rumano es la primera mujer víctima mortal de la violencia de género de 2024 y la 1.246 desde 2003. Su pareja, Noje V., de la misma edad y nacionalidad, la asesinó en su domicilio de Torre del Mar, Málaga, el 12 de enero y luego se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por el crimen machista.

Ana, que era modista y cuidaba de personas mayores, llevaba veinte años viviendo en Málaga y residía desde hacía un año junto a su pareja en Torre del Mar, municipio perteneciente a Vélez.

Fue su hijo, de 34 años, quien, el viernes 12 de enero, descubrió el cadáver de su madre cuando acudió a su domicilio después de que no se hubiera presentado a su trabajo de cuidadora. También encontró el cadáver del agresor.

El feminicida acabó con la vida de Ana estrangulándola y después se suicidó en otra vivienda, por lo que no podrá responder por sus actos ante la justicia.

Según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ninguno de los integrantes de la pareja tenía antecedentes en el sistema ‘VioGén’.

Ana era vecina de Torre del Mar desde hace veinte años y tanto ella como su familia son muy queridos por la comunidad en la que están totalmente integrados.

Ana no tenía hijos menores de edad, por lo que el número de huérfanos de la violencia de género en España se mantuvo en 433 desde 2013. Los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas.

2.- Fátima (28 enero)

Fátima Dahan, de 44 años y madre de un chico, es la segunda víctima mortal confirmada de la violencia machista de 2024 y la 1.247 desde 2003. Su pareja, Hossain D., de 39 años, la mató en Torroella de Montgrí (Girona) el 28 de enero.

La víctima, originaria de Marruecos, era vecina de Torroella de Montgrí y trabajaba en un bar de la localidad vecina de Verges.

El 28 de enero uno de sus hermanos, alertado por el hecho de que Fátima no hubiera ido a dormir a su casa, localizó la ubicación de su móvil y llamó a los Mossos d’Esquadra, que le pidieron que se trasladara a ese lugar.

Allí, el hermano encontró el cadáver de la mujer dentro de un coche en una zona de campos de la desembocadura del Ter.

Fátima fue apuñalada hasta la muerte presuntamente por su pareja, un hombre también marroquí que fue detenido y del que el entorno declaró que era muy celoso y que había precedentes de episodios conflictivos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no constaban denuncias previas contra el presunto feminicida.

Como el hijo de Fátima es mayor de edad no se incluyó en las estadísticas de huérfanos de la violencia de género, por lo que el número se mantuvo en 433 desde 2013.

3.- Rocío (5 de febrero)

Rocío de La Palma, de 44 años y madre de dos niñas, es la tercera víctima mortal confirmada de la violencia machista y la 1.248 desde 2003. Su pareja, de 52 años, la asesinó el 5 de febrero en su casa de l’Alfàs del Pi, Alicante.

Rocío, natural de Algeciras, trabajaba en una tienda en Benidorm.

Su pareja supuestamente la mató a cuchilladas y huyó. Fue detenido la madrugada del miércoles 7 de febrero, tres días después del crimen, en un prostíbulo de la localidad alicantina de Cox.

La víspera del crimen, ella había ido a un cuartel de la Guardia Civil acompañada de vecinos y agentes de la policía local para denunciar malos tratos, pero finalmente no lo hizo.

Aun así, se activó el protocolo y el proceso de seguimiento de Rocío por parte de la Guardia Civil, que en las siguientes horas estuvo en «comunicación permanente» con ella hasta que dejaron de localizarla, lo que hizo que comenzara su búsqueda hasta hallarla sin vida en su casa.

La Delegación del Gobierno contra la violencia de género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no existían denuncias de la víctima contra el presunto feminicida, que sí estaba inscrito en VioGén por haber agredido a otra mujer en el pasado. Rocío también figuraba en VioGén por haber sido maltratada por una pareja anterior.

Con los dos hijas que tenía Rocío -de una pareja anterior- el número de menores huérfanos aumentó hasta los 435 niñas y niños desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. Fueron las dos primeras huérfanas de la violencia de género registradas en 2024.

4.- Laila (22 de febrero)

Laila, de 37 años y madre una hija y dos hijos, de 5, 13 y 17 años, es la cuarta víctima mortal confirmada de la violencia machista y la 1.249 desde 2003. Su pareja, de 56 años, la asesinó el 22 de febrero en su casa de Olot, Girona.

El feminicida intentó suicidarse tras asesinar a puñaladas a Laila y falleció poco después en el Hospital Comarcal de la Garrotxa, donde fue trasladado en estado grave por las heridas que se había infligido, por lo que no podrá ser juzgado por el crimen machista.

Uno de los hijos de la pareja fue el que encontró el cadáver de su madre en el piso donde vivía la familia. Junto al cuerpo de Laila, se encontraba el de su marido, herido grave.

El hallazgo se produjo alrededor de las cuatro de la tarde en el domicilio donde la pareja vivía desde hace años junto a sus tres hijos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no existían denuncias de la víctima contra el feminicida.

Con la hija y los dos hijos de Laila, ya son 438 las niñas y niños que han quedado huérfanos en España desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. 5 este 2024.

5.- Cándida (23 de febrero)

Cándida Molina, de 54 años y madre de un niño de 8, es la quinta víctima mortal confirmada de la violencia machista en 2024 y la 1.250 desde 2003. Su marido la asesinó el 23 de febrero en Aldea del Rey (Ciudad Real).

Sobre las 9,30 de la mañana, tras cometer el asesinato, el feminicida, Miguel M., agricultor de profesión, llamó a la Guardia Civil para alertar de lo ocurrido y fue detenido.

Cándida, natural de Aldea del Rey, era ama de casa. Sus padres residen en la misma localidad y su único hermano en Puertollano.

Sus amistades la definieron como una mujer «tímida y muy buena» y reconocieron que últimamente la veían un poco baja de ánimo “como sin ilusión, amargada”.

Cándida y Miguel eran muy conocidos en Aldea del Rey, localidad de algo más de 1.500 habitantes, de la que ambos eran naturales. Según la investigación, el presunto asesino la mató golpeándola con un objeto contundente.

En el momento del asesinato de Cándida, su hijo estaba en el colegio a dónde se desplazó un equipo de psicólogos de Cruz Roja junto con familiares para comunicarle la noticia. El niño se quedó a cargo de la familia.

Tras conocerse el crimen machista, más de 300 personas participaron en la concentración convocada por el Ayuntamiento de Aldea del Rey en repulsa a la violencia machista y al asesinato de Cándida. El consistorio convocó tres días de luto.

La Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no existían denuncias de la víctima contra el feminicida.

Con el hijo de Cándida, ya son 439 las niñas y niños que han quedado huérfanos en España desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. 6 este 2024.

6.- Gracia (17 de marzo)

Gracia Casermeiro, de 48 años y madre de una hija de 16 y un hijo de 23, es la sexta víctima mortal confirmada de la violencia machista en 2024 y la 1.251 desde 2003. Su expareja la asesinó el 17 de marzo en Pizarra, un municipio de Málaga.

Tras asesinarla a tiros en plena calle, el agresor, de 52 años, abandonó el lugar y posteriormente se suicidó con la misma arma, por lo que no podrá ser juzgado por el crimen machista.

Gracia, natural de Álora y residente en Pizarra, trabajaba con una de sus hermanas y con su hijo de 23 años, en el Mercado El Carmen.

Antes de la una de la madrugada del 17 de marzo ella volvía de un cumpleaños con su hija, y él, que vivía en Málaga y llegó con una moto, la estaba esperando con dos armas de fuego en una esquina de la calle de su casa.

La mujer recibió al menos un disparo que impactó en su pecho, lo que le causó la muerte en el acto y, pese a la rapidez de los servicios de emergencias, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, según indicaron fuentes de la investigación.

Gracia llevaba diez años separada de su agresor pero recientemente había comenzado los trámites para el divorcio. Él llevaba varios años hostigándola y algunas noches se acercaba las inmediaciones de su casa, según explicaron a EFE los vecinos.

El Ayuntamiento de Pizarra decretó tres días de luto y convocaron un pleno extraordinario urgente con la repulsa a este asesinato como único orden del día. También el alcalde de Álora, un municipio situado a escasos diez kilómetros del que era natural la víctima, cerca de trescientos vecinos se concentraron para condenar el asesinato.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no existían denuncias de la víctima contra el feminicida. Sin embargo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López señaló que «la víctima había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer a través de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer».

Con la hija menor de Gracia, ya son 440 las niñas y niños que han quedado huérfanos en España desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. 7 este 2024.

7.- Andrea (19 de marzo)

Andrea Yturry, de 24 años y madre de un hijo de 2, es la séptima víctima mortal confirmada de la violencia machista y la 1.252 desde 2003. Su expareja, Jhul Príncipe Casahuaman, de 25 años, la asesinó el 19 de marzo en su domicilio de Palmeira, en el municipio de Ribeira, A Coruña, y luego intentó suicidarse.

Tras acuchillarla, el feminicida habría llamado a un familiar para confesar el crimen y avanzar su intención de suicidarse, por lo que su interlocutor avisó a los servicios de emergencia. También los vecinos dieron la voz de alarma al escuchar una fuerte discusión en el domicilio.

Al llegar al domicilio, los servicios de emergencias, sanitarios y policiales encontraron a la víctima con heridas de arma blanca, la misma con la que el agresor luego intentó quitarse la vida.

El hijo de ambos, de 2 años, no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos y quedó al cuidado de unos familiares.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no existían denuncias de la víctima contra el feminicida.

Con el hijo menor de Andrea, ya son 441 las niñas y niños que han quedado huérfanos en España desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. 8 este 2024.

8.- Thais (1 de abril)

Thais, 34 años y madre de dos hijos, es la octava víctima mortal confirmada de la violencia machista en 2024 y la 1.253 desde 2003. Su expareja, de 47 años, la asesinó el 1 de abril en Tarragona.

Después de asesinarla, el feminicida descuartizó su cadáver. El feminicida, con antecedentes por violencia de género, fue detenido el 1 de abril por la Policía Local al recibir un aviso de que el hombre había confesado el asesinato.

Tras la detención, agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Terres de l’Ebre asumieron la investigación del caso.

En la vivienda de la mujer se localizó parte del cuerpo de la víctima, quien, según los primeros indicios, habría sido asesinada días antes.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que existían denuncias de la víctima contra el feminicida.

El Ayuntamiento de Amposta decretó tres días de luto en el municipio.

Con los dos hijos de Thais el número de niñas y niños huérfanos por la violencia de género se eleva a 10 en 2024 y a 443 desde 2013.

9.- Bianca (6 de abril)

Bianca Pitman, profesora estadounidense de 43 años, es la novena víctima mortal de la violencia machista en España en 2024 y la 1.254 desde 2003. Fue asesinada el 6 de abril en un piso turístico en el centro de Málaga.

Su pareja, José B., de unos 50 años, ingresó en prisión provisional por este crimen. La policía lo detuvo en un principio sospechoso de un homicidio imprudente ya que se pensó que la mujer había muerto accidentalmente.

Pero el titular del juzgado de instrucción número 9 de Málaga que le tomó declaración acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. También traspasó el caso a un juzgado de violencia sobre la mujer al considerarlo un posible crimen machista.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad por lo que se mantuvo en 443 la cifra de niñas y niños que han quedado huérfanos en España desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. 10 este 2024.

10.- Vanesa (y sus hijos María y Yago) (9 de abril)

Vanesa, de 42 años y asesinada en El Prat de Llobregat (Barcelona) a manos de su pareja, quien también acabó con la vida de su hija e hijo, María y Yago, mellizos de 8 años, es la décima víctima de violencia machista de 2024 y la 1.255 desde 2003. Tras matar a su mujer y a sus dos hijos, el feminicida se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado.

Según informaron los Mossos d’Esquadra, hacia las 16:00 horas del martes los servicios de emergencias recibieron el aviso de que un hombre de 42 años se había suicidado lanzándose a las vías del tren en la estación de El Prat de Llobregat.

Cuando los Mossos se dirigieron al domicilio de El Prat en el que la familia vivía desde hace unos dos años para comunicar la muerte del hombre, se encontraron en la vivienda el cadáver de la mujer y de los mellizos con signos de violencia.

Tras analizar varios indicios, entre ellos algún escrito del hombre mostrando su intención homicida, los Mossos concluyeron que se trata de un episodio de violencia machista, según detallaron a EFE fuentes cercanas al caso.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el homicida.

María y Yago fuero los dos primeros menores asesinados por violencia género en 2024. Con ellos, el número de menores asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres ascendió a 57 desde 2013.

Se mantuvo en 443 la cifra de niñas y niños que han quedado huérfanos en España desde 2013 tras los asesinatos machistas de sus madres. 10 este año.

11.- Rachida (19 de abril)

Rachida Om Nassim, de 51 años y madre de cinco hijos, desapareció el 19 de abril en Sant Martí de Centelles (Barcelona), según denunció su marido que fue detenido el 11 de mayo acusado del feminicidio. El cadáver de Rachida fue localizado el una semana después, el 19 de mayo. Es la víctima número 11 por violencia de género de 2024 y la 1.256 desde 2003.

El hombre, de 59 años y vecino de Vic, fue detenido por los Mossos d’Esquadra casi un mes después al tener constancia de que había comprado un billete de avión para viajar a Marruecos.

Tras la detención del presunto homicida, agentes de la Unidad Central de Inspecciones Oculares de la Policía Científica analizaron el interior de su vehículo y encontraron indicios biológicos de la víctima.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el homicida.

Con los dos hijos menores de Rachida (los mayores no se incluyen en las estadísticas), el número de menores huérfanos por violencia de género ascendió a 12 en 2024 y a 445 desde 2013.

12.- Natia (3 de mayo)

Natia, de 32 años, asesinada en Barcelona el pasado 3 de junio, después de que su pareja presuntamente la tirara desde un cuarto piso, es la víctima mortal número 12 por violencia de género de 2024 y la 1.257 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003.

La víctima fue asesinada al ser arrojada desde la terraza de un cuarto piso, presuntamente por su pareja. Murió en el acto. Diversos testigos habían escuchado previamente una discusión.

El presunto agresor huyó del lugar del crimen a medio vestir y se refugió en casa de un primo, donde fue localizado por la policía, a quien dijo que llevaba allí dos horas. Los propios familiares del hombre desmintieron esta versión y contaron que acababa de llegar y había dicho que su pareja se había tirado por la ventana.

Fue detenido y puesto en prisión sin fianza acusado de los delitos de homicidio, lesiones y violencia habitual.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no existían denuncias previas por maltrato contra el presunto agresor, que está en prisión sin fianza. En agosto de 2023 los Mossos se personaron en el domicilio de la pareja y vieron que ella presentaba múltiples arañazos y hematomas, pero la víctima afirmó que se lo había hecho en la playa.

Natia no tenía hijos o hijas menores de edad, con lo que se mantuvo en 12 los menores huérfanos por violencia de género este año y en 445 desde 2013.

13.- Ana (19 de mayo)

Ana B.F, de 29 años, madre de una niña y original de Òdena, en la comarca de Anoia (Barcelona), es la víctima mortal número 13de la violencia machista en España en 2024 y la 1.258 desde 2003. Su expareja la asesinó el 19 de mayo.

La víctima fue encontrada con heridas de arma blanca en una carretera de Esparreguera (Barcelona) el domingo 19 de mayo y ya no se pudo hacer nada por salvar su vida. Las investigaciones comenzaron valorando un posible accidente de tráfico, que fue rápidamente descartado.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a su expareja por su posible implicación el miércoles 22 de mayo. El viernes 24, el juzgado instrucción número 3 de Martorell decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el arrestado.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la hija de Ana los menores huérfanos por violencia de género ascendieron a 13 este año y a 446 desde 2013.

14.- Florica (y su hijo Gabriel) (7 de junio)

Florica, de 55 años, y su hijo Gabriel, de 26 años, fueron asesinados el 7 de junio en Benaguasil (Valencia) por la pareja de ella, Vicente, de 64 años, que utilizó una escopeta de caza para acabar con sus vidas y luego se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por sus actos. Florica es la víctima número 14 por violencia de género en lo que va de año y la 1.259 desde 2003.

El hombre llamó a la hija de Florica para informarle de que iba a cometer el crimen. Poco antes de las 15.30 horas, abrió fuego con una escopeta de caza contra su esposa y el hijo de ella. Minutos después se suicidó. El feminicida, que era cazador, contaba con una licencia de armas.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el homicida.

Al ser mayores de edad, Gabriel y su hermana no figurarán en ninguna estadística como víctima de la violencia de género por lo que el número de menores huérfanos se mantuvo en 13 en 2024 y en 446 desde 2013.

15.- Soledad (18 junio)

Soledad, de 66 años, madre de tres hijos y trabajadora de la Universidad Autónoma de Madrid, fue asesinada el 18 de junio en Soto del Real, (Madrid). Su marido, Jorge R. D., de 53 años, le disparó y posteriormente la decapitó en el garaje de su vivienda. Tras cometer el crimen se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado. Soledad es la víctima número 15 por violencia de género en 2024 y la 1.260 desde 2003.

La víctima estaba en proceso de separación de su agresor, un agente jubilado de la Policía Local de Soto del Real. La Guardia Civil aún busca parte de sus restos mortales.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen e informó de que no constaban denuncias previas por maltrato.

La víctima tenía tres hijos mayores de edad, por lo que el número de menores huérfanos por violencia de género se mantuvo en 13 en 2024 y en 446 desde 2013.

16.- Lorena (10 de junio)

Lorena, de 62 años y origen italiano es la víctima mortal número 16 de violencia de género en España en 2024 y la 1.261 desde 2003. Fue agredida por su pareja el 3 de abril en Cistella (Girona) y falleció dos meses después, el 10 de junio por la gravedad de las heridas.

La mujer fue brutalmente agredida por su pareja, un hombre de 39 años. Ciclistas que pasaban cerca de una masía escucharon sus gritos de auxilio y vieron al hombre atacándola violentamente. Llamaron al 112, y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar y la trasladaron al hospital Josep Trueta, en Girona.

Lorena permaneció en la unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico durante todo el tiempo y no pudo recuperarse de las graves heridas que le infligió su pareja. Finalmente, falleció el 10 de junio.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista de este crimen e indicó que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Lorena no tenía hijas ni hijos menores de edad por lo que el número de menores huérfanos por violencia de género se mantuvo en 13 en 2024 y en 446 desde 2013.

17.- Petri (28 de junio)

Petra, a la en su barrio llamaban Petri, de 76 años madre de dos hijos y abuela de dos nietos, fue asesinada el 28 de junio en Fuengirola (Málaga) por su marido, de 75, que la estranguló y posteriormente intentó quitarse la vida. Fue detenido y confesó el crimen. Petra es la víctima número 17 de violencia de género en 2024 y la 1.262 desde 2003.

Petri tenía movilidad reducida y caminaba con la ayuda de un andador, según los vecinos de la zona. Antes de jubilarse había sido joyera.

No existían denuncias previas hacia el feminicida ni medidas VioGén de protección hacia ella, según indicó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien explicó que el arrestado, asesino confeso, había dejado una carta relatando los hechos antes de intentar acabar con su vida.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Fuengirola acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como autor del feminicida.

El hombre fue investigado por un delito de asesinato con la agravante de parentesco.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23:10 horas del viernes 28 de junio en una vivienda de la calle Juan Sebastián Elcano, cerca del paseo marítimo de Fuengirola, donde el matrimonio natural de Córdoba y con dos hijos en común, pasaba varios meses al año. También tenían dos nietos pequeños.

18.- Laura (y su madre, Marian) (29 de junio)

Laura, de 20 años, y su madre, Marian de 49, fueron asesinadas por la expareja de la joven el 29 de junio en Zafarraya (Granada). Laura es la víctima número 18 de violencia de género en 2024 y la 1.263 desde 2003.

El doble asesinato se produjo poco antes de las 6:00 horas del sábado en la vivienda familiar de Laura, ubicada a pocos metros de la casa de su expareja, un hombre de 35 años al que dejó hace unas semanas después de poco tiempo de noviazgo y que la acosó desde entonces para retomar la relación.

El hombre llegó a la casa de las víctimas armado con una escopeta de caza y entró sin forzar la puerta ni hacer ruido porque había conseguido una llave, según apuntaron fuentes de la investigación.

Así logró sorprender a su expareja, que en el momento de los hechos hablaba por teléfono con una amiga que escuchó un enfrentamiento y los tres disparos con los que asesinó a la joven y a su madre, las únicas de la familia que estaban en casa. El hombre se marchó después a su vivienda, descalzo y desaliñado según vieron algunos vecinos alarmados por el ruido de los disparos, y usó la misma escopeta para suicidarse.

El crimen de Marian, la madre de Laura, no se incluye en las estadísticas de violencia de género.

19.- Ammal (y sus dos hijos, Adam e Hiba) (29 de junio)

Ammal, de 30 años y origen marroquí, y sus dos hijos, Adam e Hiba, de 9 y 3 años, fueron asesinados por Madhi, su expareja y padre de los niños, el 29 de junio en Las Pedroñeras (Cuenca). Ammal es la víctima número 19 de violencia de género en 2024 y la 1.264 desde 2003.

Una amiga de la mujer había dado la voz de alarma el viernes 28 de junio, porque no había acudido a su trabajo. En ese momento se inició una investigación y la Guardia Civil halló los cadáveres dentro de un baúl en una vivienda contigua a donde residía con sus hijos la mujer, que estaba en el sistema VioGén y contaba con una orden de protección en vigor.

Fuentes de la investigación indicaron a EFE que las cámaras de seguridad instaladas en el principal parque de la localidad fueron claves para determinar los movimientos del detenido, la expareja de la víctima y que como ella procede de Marruecos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Clemente (Cuenca) decretó el secreto de sumario en el crimen de Ammal. Hasta la tarde del lunes 1 de julio, el detenido como presunto autor de los hechos estaba a la espera de pasar a disposición judicial.

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras decretó tres días de luto oficial y convocó a un minuto de silencio en la puerta del Consistorio en reconocimiento y solidaridad con las víctimas y en repulsa de lo sucedido.

Mientras que la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, manifestó que el Gobierno regional se ponía a disposición de la familia para colaborar en los trámites necesarios para la repatriación a Marruecos de la víctima y sus hijos.

Con los hijos de Ammal, los menores víctimas mortales de la violencia vicaria aumentaron a 4 en 2024 y a 59 desde 2013.

20.- Rosi (5 de julio)

Rosi (Rosa María), de 67 años, fue asesinada presuntamente por su pareja, de 69, el 5 de julio de 2024 en su vivienda de Villena (Alicante). Rosi es la víctima número 20 de violencia de género en 2024 y la 1.265 desde 2003.

El matrimonio apareció sin vida en la vivienda y desde el primer momento la principal hipótesis apuntó a que se trataba de un nuevo caso de violencia machista. La mujer fue hallada en la cama, sin aparentes signos de violencia, y el hombre ahorcado.

El Ministerio de Igualdad afirmó que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor que tras cometer el feminicidio se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, confirmó que la mujer murió por asfixia, y que su marido dejó una nota.

El hombre habría matado a su mujer y después se quitó la vida, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación de la Guardia Civil.

21.- Laila Mercedes (5 de julio)

Laila Mercedes, de 50 años, madre de una hija y de origen cubano, fue asesinada presuntamente por su pareja el 5 de julio en Antequera (Málaga), pocas horas después del crimen de Rosi. Laila es la víctima número 21 de violencia de género en 2024 y la 1.266 desde 2003.

El cuerpo de Laila fue hallado en una cuneta de Antequera y su pareja, un hombre de 62 años, fue detenido como presunto autor de la muerte por asfixia de la víctima.

Con la hija de Laila, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 14 en 2024 y a 447 desde 2013.

La pareja estaba en proceso de separación, según informó el alcalde de Antequera.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos en el diseminado de Partido Alto alrededor de las 21:15 horas del viernes 5 de julio, cuando se recibió una llamada en la sala del 091.

Una vecina intentó sin éxito reanimarla y, al activarse el protocolo, la autoridad judicial observó indicios de asfixia por sofocación.

El sospechoso pasó el 8 de julio a disposición del juzgado de violencia de género, informaron a EFE fuentes policiales.

22.- Susana (6 de julio)

Susana L.V, de 48 años y madre de dos menores, fue asesinada presuntamente por su marido el 6 de julio en la tienda de decoración que regentaba en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Susana es la víctima número 22 de violencia de género en 2024 y la 1.267 desde 2003.

El presunto feminicida, José Francisco, fue detenido por estos hechos.

Con los hijos de Susana, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 16 en 2024 y a 449 desde 2013.

El Ministerio de Igualdad condenó oficialmente el crimen como violencia machista e informó que no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

23.- Juliana (13 de julio)

Juliana Denise Vinuesa, de 31 años, fue asesinada el sábado 13 de julio presuntamente por su pareja, Raúl Ariel D., de 51 años, en el chalé de Buñol (Valencia) en el que estaban viviendo juntos. Juliana es la víctima número 23 de violencia de género en 2024 y la 1.268 desde 2003.

Ocho meses antes Juliana había acudido a la comisaría de la Policía Nacional de Alzira para denunciar que el hombre la maltrataba. Contra él constaban, además, denuncias previas por maltrato de dos mujeres diferentes, una en 2022 y otra en 2023.

El feminicida embistió a dos agentes de la Guardia Civil cuando intentaba huir de la escena del crimen.

Juliana estaba registrada como víctima activa en el sistema VioGén, la base de datos donde están registradas todas las mujeres objeto de violencia machista.

24.- Sara Abigail (13 de julio)

Sara Abigail Carbajal Altamirano, de 29 años, madre de un menor de 8 años y de nacionalidad peruana, fue asesinada presuntamente a manos de su pareja, de 35 años, el 13 de julio en Carabanchel (Madrid). Sara Abigail es la víctima número 24 de violencia de género en 2024 y la 1.268 desde 2003.

Hacia las seis de la mañana del 13 de julio el SUMMA 112 recibió una llamada en la que un hombre alertaba de que su mujer no respiraba. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio, en el distrito de Carabanchel, sólo pudieron certificar la muerte de Sara Abigail, que estaba acostada en su cama.

Con el hijo de Sara Abigail, fruto de otra relación, el número de menores huérfanos por violencia de género en España ascendió a 17 en 2024 y a 450 desde 2013.

El presunto asesino ya había sido denunciado por malos tratos en el ámbito de la pareja, aunque se desconoce si la denunciante fue Sara Abigail. Por ello, figuraba en el sistema VioGen como agresor.

25.- Gertruida (13 de julio)

Gertruida, «Trudy», holandesa de 76 años, fue asesinada por su pareja, de 86 años, el 13 de julio en Salou (Tarragona). Gertruida es la víctima número 25 de violencia de género en 2024 y la 1.268 desde 2003.

El hombre, detenido, tenía antecedentes por violencia machista.

La vecina holandesa de Salou era miembro activo del Grup de Dones y del Grup Anem a Caminar.

Los Mossos recibieron el aviso de que había una mujer muerta con indicios de criminalidad en el interior de un piso de la calle Tortosa de Salou cuando faltaban pocos minutos para las ocho y media de la noche.

En las semanas previas a su asesinato, el agresor empezó a presentar una conducta más violenta y, según personas cercanas a la víctima, Gertruida había llegado a denunciar, aunque posteriormente habría retirado la denuncia.

26.- Margarita (14 de julio)

Margarita Volkova, de 36 años, fue asesinada por su pareja, Tomás, de 33 años, el domingo 14 de julio en Alicante. Margarita es la víctima número 26 de violencia de género en 2024 y la 1.269 desde 2003.

El agresor se suicidó tras perpetrar asesinar a su pareja a tiros, por lo que no podrá ser juzgado.

La víctima es una mujer rusa de 36 años y el presunto autor del crimen es un español de 33, y según las fuentes de la investigación consultadas por EFE, no constaban denuncias previas ni estaban dentro del sistema Viogén.

El verano es una época de riesgo para las víctimas de violencia de género debido a la mayor convivencia con los agresores en periodo vacacional. Los registros muestran que julio y junio son los meses más cruentos de la violencia machista, con 135 y 117 víctimas mortales desde 2003, respectivamente. Les siguen agosto, con 115 y diciembre -también mes vacacional-, con 112.

27.- Manuela (14 de julio)

Manuela C.C., de 32 años y madre de cuatro hijas menores de edad, fue asesinada el 14 de julio en Sabadell (Barcelona) a manos de su expareja. Manuela es la víctima número 27 de violencia de género en 2024 y la 1.270 desde 2003.

El asesinato se produjo poco antes de las cinco de la mañana, cuando la mujer fue agredida con un arma banca en presencia de sus dos hijas pequeñas, en el domicilio en el que residía.

Según informó Igualdad, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que se encuentra detenido.

Con las cuatro hijas de la víctima, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 21 en 2024 y a 454 desde 2013.

28.- Mercedes (2 de agosto)

Mercedes Ríos Muñiz, de 74 años, fue asesinada el 2 de agosto a manos de su pareja en A Coruña. Mercedes es la víctima número 28 de violencia de género en 2024 y la 1.271 desde 2003.

Según la información facilitada por Igualdad, no había denuncias previas por violencia de género contra el presunto asesino, de 76 años y nacionalidad española, y la pareja no tenía hijos menores de edad.

La víctima murió por estrangulación, y su presunto asesino llamó a la policía a la mañana siguiente, alegando que se había encontrado a su mujer muerta en el suelo.

El juzgado de instrucción número 1 de A Coruña decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre, investigado por un presunto delito de homicidio.

29.- Mónica (12 de agosto)

Mónica Álvarez, de 48 años, fue asesinada a manos de su pareja, Juan, el 12 de agosto en el barrio de los Pajarillos de Valladolid. Mónica es la víctima número 29 de la violencia de género en 2024 y la 1.272 desde 2003.

Tras asesinarla a ella y a sus tres perros, el asesino confeso incendió la casa y huyó a Vigo, donde fue detenido. Uno de los vecinos, al ver el humo, llamó a la policía. El Ministerio de Igualdad confirmó que el asesinato se trata de un caso de violencia machista.

La víctima no tenía hijos y tampoco había denuncias previas por violencia de género contra el feminicida, que fue detenido el lunes 12 en Vigo por agentes de la Policía local, a quienes confesó haber matado a su mujer.

Mónica trabajaba de limpiadora en la Consejería de la Presidencia de Valladolid.

30 y 31.- Pilar y Mari Àngels (20 de agosto)

Pilar, de 61 años, y Mari Àngels, de 66, fueron asesinadas por su expareja el 20 de agosto en un doble crimen en Rubí y Castellbisbal (Barcelona). Pilar y Mari Àngels son las víctimas número 30 y 31 de violencia de género y las 1.273 y 1.274 desde 2003.

El ex número dos de la Policía Nacional en Cataluña Juan Fortuny de Pedro mató a ambas con arma de fuego y luego se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por sus actos.

Esa mañana el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) recibió un primer aviso con la alerta de que había una mujer herida en un piso de Rubí. Cuando los efectivos médicos llegaron al lugar, encontraron en el domicilio a la mujer herida de gravedad y ya no pudieron hacer nada para evitar su muerte.

Paralelamente, la Policía Local de Castellbisbal recibió el aviso de un familiar para acudir a un piso de esta localidad, donde encontraron a la mujer y al comisario principal jubilado también muertos.

El feminicida, que había sido jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Cataluña y que, tras 44 años en el cuerpo, se jubiló como comisario principal en enero de 2023. El Gobierno estudió retirarle todas las condecoraciones que había recibido como agente.

No constaban denuncias previas por maltrato contra su agresor, según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

32.- Amparo (28 de agosto)

Amparo D.P, de 58 años y madre de una hija y un hijo, fue asesinada por su marido el 28 de agosto en Sevilla. Es la víctima mortal número 32 por violencia de género en 2024 y la 1.275 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en 2003.

La mujer fue asesinada en el barrio de Pino Montano por su pareja, Manolo, quien luego confesó el crimen a una de sus hijas. El feminicida confeso utilizó un arma blanca para agredirla y después intentó autolesionarse. Por ello fue trasladado a un hospital, donde permaneció arrestado bajo custodia policial.

La hija de la pareja alertó a Emergencias después de que su padre contactara con ella para confesarle que había matado a su madre. La víctima tenía otro hijo, también mayor de edad.

Amparo había superado recientemente un cáncer. No constaban denuncias previas por violencia de género contra el asesino confeso, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Se trata del séptimo feminicidio por violencia de género en Andalucía en lo que va de año y el número 32 en España. Sólo en verano han sido asesinadas la mitad de esas 32 víctimas mortales, 16.

33.- Lorena (2 de septiembre)

Lorena, de 46 años y madre de un hijo menor de edad y una hija mayor de edad, es la víctima mortal número 33 por violencia de género en 2024 y la 1.276 desde 2003. Su pareja la asesinó en Castellón y luego se entregó en Barcelona.

El cuerpo de la víctima se halló alrededor de las 21:00 horas del 20 de septiembre en un domicilio de Castellón, después de que el autor confesase el crimen en una comisaría de los Mossos en Barcelona.

La víctima convivía con el autor confeso del crimen, y hasta el año 2023 estuvo en el sistema Viogén con medidas judiciales de protección.

El detenido acumula tres sentencias por delitos de amenazas, malos tratos y quebrantamiento respecto a la víctima dictadas por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer y un Juzgado de lo Penal entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

Lorena ya había sido víctima en una relación anterior con una pareja que cumple condena en prisión. Y la Delegación del Gobierno confirmó que existían denuncias previas por violencia de género contra el asesino confeso.

Con el hijo de Lorena, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 22 en 2024 y a 455 desde 2013.

34.- María Elizabeth (3 de septiembre)

María Elizabeth, de 33 años y madre de una niña y un niño, fue agredida por su pareja el 2 se septiembre en Madrid y falleció un día más tarde, el 3 de septiembre, por la gravedad de las heridas. Es la víctima moral número 34 de la violencia machista en 2024 y la 1.277 desde 2003.

Los hechos ocurrieron la tarde del 2 de septiembre en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuando la pareja comenzó una discusión en el interior de su domicilio y, en presencia de su hija, se propinaron varios golpes, han informado a EFE fuentes policiales.

Según las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, después salieron a la calle y se subieron a un turismo, en el que prosiguieron con la disputa.

La mujer fue arrastrada mientras iba agarrada al coche durante varios metros hasta caer al suelo e impactar con su cabeza contra la acera, lo que la provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Tras el atropello, el asesino huyó pero luego regresó al lugar de los hechos y comunicó a la Policía Nacional lo sucedido.

La víctima tenía una hija y un hijo menores de edad, por lo que el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 24 en 2024 y a 457 desde 2013.

No existían denuncias previas por violencia de género contra el asesino confeso, según la Delegación del Gobierno.

La víctima estuvo en el sistema VioGén por malos tratos por parte de otro hombre con el que mantuvo una relación en el pasado, sin embargo, en el momento de su asesinato su caso se encontraba inactivo dado que no había medidas cautelares dictadas por un juez contra su agresor, señalaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

35.- Yanely (12 de septiembre)

Yanely, de 31 años, es la víctima mortal número 35 de la violencia machista en 2024 y la 1.278 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003.

Su pareja, de 34 años, la asesinó a cuchilladas la madrugada del 12 de septiembre en el domicilio en el que convivían en Bilbao.

Vecinos del barrio de Santutxu, donde residian, alertaron a los servicios de emergencia por los gritos y ruidos que se escuchaban, por lo que la Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza se desplazó al lugar de los hechos.

A su llegada encontraron a la mujer con heridas de arma blanca y no pudieron hacer nada más por su vida.

No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

36.- María Nieves (4 de octubre)

María Nieves Gamarra Puebla, de 56 años y madre de una hija, fue asesinada el viernes 4 de octubre por su pareja, un hombre de 72 años, en Roquetas de Mar (Almería). Es la víctima mortal número 36 de la violencia machista en 2024 y la 1.279 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003.

La víctima fue asesinada con un objeto punzante. El presunto feminicida, un hombre de 72 años, se intentó suicidar tras el crimen. La Guardia Civil lo detuvo y lo custodió en dependencias hospitalarias, donde habría confesado el crimen.

Fue su hija, que reside en otra provincia, la que alertó a la Guardia Civil al no saber de su madre y ante la imposibilidad de contactar con ella.

La mujer, trabajadora de la Residencia de Mayores del Zapillo, había denunciado al agresor por maltrato en dos ocasiones, en 2021 y 2023, aunque su caso se encontraba inactivo en el sistema policial VioGén. Tras la primera, un juez impuso una orden de alejamiento, pero tras la segunda no emitió ninguna orden de alejamiento ni adoptó medidas de protección hacia la víctima.

37.- Fadoua Akkar (5 de octubre)

Fadoua Akkar, de 41 años y origen marroquí, fue asesinada la madrugada del 5 de octubre por su pareja en Moaña (Pontevedra). Era madre de un menor. Es la víctima mortal número 37 de la violencia machista en 2024 y la 1.280 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003.

El cadáver de la víctima fue recuperado del agua tras haberse precipitado al mar el vehículo en el que viajaba. Tenía un fuerte golpe en la cabeza.

La Guardia Civil detuvo en el hospital al hombre que conducía ese vehículo, con quien tenía una relación desde hacía poco tiempo, y que fue ingresado por hipotermia pues también cayó al mar.

Fadoua trabajaba a tiempo parcial como limpiadora, y estaba en situación administrativa irregular. Residió brevemente en Vilaboa, donde también vive parte de su familia, antes de mudarse a Salcedo con su hijo.

El presunto feminicida, A.C.T., de 46 años, figuraba en VioGén como agresor de otra víctima anterior, en 2012 llegó a ingresar en prisión por este motivo. Sin embargo Fadoua Akkar no estaba en el sistema policial y no consta que denunciara al hombre por maltrato.

Con el hijo de Fadoua el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 25 en 2024 y a 458 desde 2013.

38.- Mainca (17 de octubre)

Mainca, de 33 años y madre de una niña, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Su pareja, quien tenía una orden de alejamiento, la agredió brutalmente el pasado 13 de octubre en su domicilio de Arroyo de Cuéllar, Segovia, y tras cuatro días en coma falleció el 17 de octubre. Con ella ya son 38 las asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1.281 desde 2003.

Mainca, a quien sus amistades llamaban «Mimi», estaba inscrita en VioGén, el sistema policial de protección de víctimas de violencia de género.

La pareja, de nacionalidad búlgara, residía en la localidad de Arroyo de Cuéllar, en Segovia, y tenían una hija en común que ha quedado a cargo de la abuela materna.

El pasado 16 de octubre, el Juzgado de Sepúlveda acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agresor, de 36 años, al que retiró la patria potestad de la niña y que está acusado quebrantamiento de orden de protección y de homicidio o asesinato consumado.

Tras una denuncia de Mainca el mes anterior, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar abrió diligencias por un delito maltrato hace un mes y dictó la prohibición de aproximarse a su mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio.

Fueron los vecinos de la pareja quienes alertaron a la Guardia Civil y a los servicios de emergencias sanitarias a las 19:42 horas del 13 de octubre de un incidente de violencia de género en un domicilio.

Tras propinarle una brutal paliza, el feminicida intentó estrangularla dejándola herida de muerte. Al lugar del suceso acudieron equipos de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y tratar de salvarle la vida.

El personal médico consiguió estabilizarla y trasladarla al Hospital General de Segovia, donde finalmente, tras cuatro días en coma, falleció el 17 de octubre. Según fuentes oficiales, cuatro días antes del feminicidio «se testó la orden de alejamiento».

La localidad segoviana de Arroyo de Cuéllar decretó tres días de luto oficial para recordar a su vecina Mainca. Tras conocerse su muerte, sus vecinas y vecinos convocaron dos concentraciones silenciosas.

Con la hija de Mainca el número de huérfanos de la violencia de género en España se eleva a 26 en 2024 y a 459 desde 2013.

39.- Hafsa (22 de octubre)

Hafsa, de 40 años y madre de 4 hijos, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Con ella ya son 39 las asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1.284 desde 2003.

Hafsa, de origen marroquí, fue asesinada por su marido, un español de 50 años, en su domicilio de La Mojonera Almería, el 22 de octubre. Tras acuchillarla delante de la más pequeña de sus hijos, una niña de solo 3 años, se dirigió a una comisaría y confesó el feminicidio.

Tras la confesión del crimen machista, la policía y los servicios sanitarios se dirigieron al domicilio de la pareja donde encontraron el cadáver de Hafsa y a la pequeña de 3 años. Los otros tres hijos, de 19, 14 y 6 años, no estaban en casa. Los cuatro hijos de la matrimonio han quedado bajo la atención de familiares, que también residen en ese municipio.

Según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no existían denuncias previas por violencia de género contra el asesino confeso y la víctima no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) o de sus recursos para las mujeres víctimas de violencia de género, como VioGén.

Con los tres hijos menores de Hafsa (dos niñas y un niño) el número de huérfanos de la violencia de género en España se eleva a 29 en 2024 y a 462 desde 2013. El hijo de 19 años no se incluye en las estadísticas por ser mayor de edad.

40.- Estela (8 de noviembre)

Estela Blach Silva, de 36 años y madre de una niña, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Con ella ya son 40 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.285 desde 2003.

El cuerpo sin vida de Estela se localizó de madrugada, sobre las 05:00 horas, en As Ínsuas en la parroquia de Belesar, Baiona, tras una llamada de su expareja Humberto González Rodríguez, de 38 años, que huyó tras alertar a los cuerpos policiales. El presunto asesino fue detenido el pasado 14 de noviembre.

El cadáver presentaba golpes y fue localizado a las puertas de la vivienda de su expareja, ambos vecinos de Baiona. Estela estaba inscrita en VioGén con riesgo medio y el presunto feminicida tenía una orden de alejamiento de ella vigente desde abril.

El hombre habría llamado a los servicios de emergencias 061 para indicar que la mujer estaba muerta, que se la había encontrado a las puertas de su vivienda. Cuando llegaron los sanitarios, según explicó el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, el sospechoso dijo que no tenía relación alguna con el crimen y huyó.

Con la hija de Estela, el número de huérfanos de la violencia de género en España se eleva a 30 en 2024 y a 463 desde 2013.

41.- María Celeste (23 de noviembre)

María Celeste R.G, de 46 años y madre de dos chicos de 17 y 11 años, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Ya son 41 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.286 desde 2003.

Sobre las 10 de la noche del sábado 23 de noviembre, el marido de María Celeste, Alberto O. R, de 49 años, le disparó con una escopeta de caza y luego se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por el crimen machista.

El crimen tuvo lugar en el domicilio familiar de Estepa, Sevilla, y el niño de 11 años, que se encontraba en casa, fue quien alertó a un familiar de lo que había ocurrido. Tras alertar a los servicios sanitarios. éstos solo pudieron confirmar la muerte del matrimonio. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no existían denuncias previas por maltrato.

María Celeste trabajaba en la fabricación del mantecado, un producto muy popular en la zona donde vivía matrimonio. El Ayuntamiento de Estepa ha decretado tres días de luto oficial y ha suspendido los actos festivos en señal de repulsa al crimen machista.

El Consistorio estepeño ha puesto en marcha ayuda psicológica para los hijos de María Celeste. Con los dos hijos de María Celeste, el número de huérfanos de la violencia de género en España se eleva a 32 en 2024 y a 465 desde 2013.

42.- Cloe (24 de noviembre)

Cloe, de 15 años, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género, ya son 42 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.287 desde 2003. Su expareja, de 17, está acusado de asesinarla el 24 de noviembre en Orihuela, Alicante.

Cloe y su compañero de instituto habían mantenido una relación de apenas un año a la que ella había decidido poner fin por el carácter machista y agresivo del joven, según contaron las amigas de la adolescente.

Tras dejar la relación, el domingo 24 de noviembre, Cloe accedió a hablar con él y poco después de las 20:00 horas, los jóvenes se encontraron en un estrecho callejón donde el joven habría aprovechado para asestarle una puñalada en el cuello hiriéndola de gravedad.

Pese a la gravedad de la herida, Cloe consiguió llegar hasta la vivienda de su hermano, a un centenar de metros del lugar de la agresión, y éste la trasladó de urgencia al hospital de Torrevieja, donde falleció después de las 21 horas.

Unas dos horas más tarde, el joven, al que en su entorno apodaban «El Rayo», fue detenido acusado del asesinato de Cloe.

El Ayuntamiento de Orihuela convocó un minuto de silencio al que acudieron todas sus amigas, amigos y compañeras y compañeros de clase. Cloe cursaba cuarto de la ESO en el IES Playa Flamenca donde han realizado un mural con dedicatorias en su memoria y en el que pueden leerse frases como «Cloe, amor, vuela alto, hermosa». Samuel estudiaba en el mismo centro educativo.

Tras el crimen machista de Cloe el número de mujeres asesinadas por la violencia de género en 2024 se eleva a 42. Ella es la primera menor asesinada a manos de su pareja o expareja este año. Desde 2003, son 1.287 los crímenes machistas.

43.- Leonor (30 de noviembre)

Leonor, de 45 años y madre de dos hijas, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Su expareja, de 53, la asesinó a tiros el 30 de noviembre en Gipúzcoa. Con ella ya son 43 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.288 desde 2003.

Los hechos ocurrieron el sábado 30 de noviembre sobre las 16 horas en el piso de Leonor, ubicado en el distrito pasaitarra de Antxo, al que accedió su expareja, un hombre de 53 años, que le descerrajó varios disparos con una pistola.

Tras cometer el crimen, el feminicida huyó del lugar pero, una media hora después, se entregó en la Policía Municipal de Villabona, a unos 20 kilómetros.

Leonor, de origen colombiano, residía en en Pasaia Antxo desde hace más de cinco años. En 2020 había denunciado a su expareja por maltrato.

El domingo, cientos de personas se concentraron en Pasaia para mostrar su repulsa y consternación por el asesinado machista en una concentración convocada por el movimiento feminista local. Las concentraciones de indignación se repitieron este 2 de noviembre.

Desde la Asociación feminista Bekoz Beko, que la acompañó en su camino hace tres años «para salir de la violencia machista», han recordado que Leonor «luchó por salir adelante» y por «construir una vida sin miedo». «Una vez mas hemos fallado como sociedad y hemos llegado tarde».

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias previas contra el presunto feminicida presentadas por la víctima. Tras el crimen machista de Leonor el número de mujeres asesinadas por la violencia de género en 2024 se eleva a 43.

Además, desde 2013, un total de 465 niñas y niños han quedado huérfanos por violencia de género en España, 32 en 2024. Las dos hijas de Leonor no se incluirán en las estadísticas por ser mayores de edad.

44.- María del Rosario (10 de diciembre)

María del Rosario Díaz, de 32 años y madre de una niña y un niño, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Su pareja la asesinó el 10 de diciembre en Palma. Ya son 44 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.289 desde 2003.

El feminicida, George Virgiliu Teianu, de 40 años y origen rumano, tenía orden de alejamiento de ella y le habían instalado un dispositivo electrónico que no se activó porque la víctima no llevaba el equipo receptor ya que, al parecer, lo dejó en casa, según informa Última Hora Mallorca.

Sobre las 14.45h el agresor, que conducía un coche en el que iban María del Rosario Díaz Jiménez como copiloto y su hija de casi 2 años en el asiento de atrás, la acuchilló hasta la muerte y ocasionó un accidente de tráfico en el que resultaron heridas la niña y otra conductora.

Cuando llegaron los servicios de emergencias y policiales encontraron a María del Rosario fallecida con múltiples cuchilladas en cara, cuello y resto del cuerpo, y a su hija con varios traumatismos debido al accidente. Fue evacuada a un centro hospitalario y está fuera de peligro. La conductora del otro vehículo implicado en el accidente presentaba traumatismo facial y también tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario. George Virgiliu Teianu trató de huir a pie pero fue detenido.

El feminicida salió de prisión hace unos meses tras pasar casi dos años en preventiva acusado de propinar junto a otras cinco personas una brutal paliza a un portero de un local de s’Arenal. La Fiscalía pide 8 años de prisión para él.

María del Rosario estaba inscrita en el sistema VioGén como riesgo medio. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias previas contra el presunto feminicida presentadas por la víctima.

Con la hija y el hijo de María del Rosario, de 2 y 8 años, respectivamente, el número de huérfanos por violencia de género en España se eleva a 34 este año y a 467 desde 2013.

45.- Martha Isabel (17 de diciembre)

Martha Isabel, de 50 años y madre de un hijo menor, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Su pareja la asesinó el 17 de diciembre en Cartagena, Murcia. Ya son 45 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.290 desde 2003.

El feminicida, Pedro José G. L, de 47 años, tenía una orden de alejamiento de Martha que venció hace 11 días, el 6 de diciembre. Tras asesinarla en su domicilio, se dirigió a la comisaría de policía y confesó el crimen, informa el Diario La Opinión.

Pedro José, de origen español, y Martha Isabel, de origen colombiano, se habían casado en enero pasado y la orden de alejamiento se había dictado en abril cuando él fue condenado por maltrato y amenazas a Martha.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias previas contra el feminicida presentadas por la víctima.

Con el hijo de Martha, el número de huérfanos por violencia de género en España se eleva a 35 este año y a 468 desde 2013.

46.- Rejane (18 de diciembre)

Rejane S. de G, de 42 años y madre de dos hijos, es la última víctima mortal confirmada de la violencia de género. Su pareja, Ramón C.L, de 40, la asesinó el 18 de diciembre en Covas, Lugo. Son 46 las asesinadas por sus parejas o exparejas este año y 1.291 desde 2003.

Tras acuchillar a Rejane en su domicilio de Covas, el feminicida, intentó suicidarse pero no lo consiguió por lo que fue trasladado en estado grave al hospital, donde está detenido y bajo custodia policial.

Rejane, de origen brasileño era madre de un hijo y una hija de anteriores relaciones. El hijo reside también en la comarca de A Mariña y la hija vive en Brasil. Rejane trabajaba en un supermercado de la localidad y era una persona conocida y apreciada en el pueblo.

Llevaba 16 años residiendo en la comarca de A Mariña, 11 de ellos en pareja con el agresor, Ramón C.L, natural de Covas y que trabaja como taxista en Celeiro. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no existían denuncias previas por malos tratos de la mujer asesinada hacia el agresor.

Al ser mayores de edad los hijos de Rejane, no se incluirán en las estadísticas, por lo que el número de huérfanos por violencia de género en España se mantiene en 35 este año y en 468 desde 2013.

47.- Diana (30 de diciembre)

Diana Marisol Vázquez, de 29 años, madre de una niña y de origen paraguayo, fue la víctima mortal numero 47 de la violencia de género de 2024 y la 1.292 desde 2003. Su pareja, Augusto Marcelino A., de 60 años y con orden de alejamiento de ella por maltrato, la asesinó el 30 de diciembre en su domicilio de Madrid.

Según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Diana lo había denunciado por malos tratos pero, pese a la orden de alejamiento vigente, el agresor convivía con ella.

Sobre las dos de la madrugada del lunes 30, cuando los dos se encontraban en el domicilio que compartían en en el distrito madrileño de Usera, el agresor le asestó varias puñaladas mortales en el cuello y la axila derecha.

Pasadas las dos de la madrugada, un hombre alertó al 112 de lo ocurrido, aunque se desconoce si se trata del feminicida. Cuando llegaron los efectivos del Summa, la mujer estaba ya fallecida y sin posibilidad de reanimación.

Posteriormente, efectivos policiales localizaron al individuo cerca del lugar del crimen y lo detuvieron.

Con la hija de Diana el número de huérfanos de la violencia de género en España se eleva a 36 este año y en 469 desde 2013.

Menores asesinados por los maltratadores de sus madres en 2024:

1 y 2.- Elisa y Larisa (17 marzo)

Elisa y Larisa, de 2 y 4 años, fueron las dos primeras víctimas mortales de la violencia vicaria de 2024 y las número 54 y 55 desde 2013. El 17 de marzo su padre, Cristian Iona, las asesinó envenenándolas y después se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por los crímenes de sus hijas.

El hombre, con un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja -de quien tenía una orden de alejamiento-, asesinó a las hijas en un cortijo de Alboloduy, en Almería, aprovechando un régimen de visitas durante los fines de semana.

Los hechos se conocieron después de que la madre de las menores, Alina de 23 años y origen rumano, se extrañara de que el padre de las niñas no le hubiese entregado a las pequeñas en Abla (Almería), donde residían desde hacía unos dos años. Cuando la comisión judicial y los servicios de emergencia sanitarios acudieron al lugar de los hechos, el feminicida aún se encontraba con vida pero falleció poco después.

El informe preliminar de autopsia practicado confirmó que la muerte se debió a una «intoxicación por pesticida», según ha informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según fuentes de la investigación, el hombre, de 35 años, tenía antecedentes por violencia machista y una orden de alejamiento de su expareja en vigor. Además, estaba citado en abril en un juicio por malos tratos y amenazas a su expareja.

La madre llegó Abla junto a sus dos niñas, tras pasar una casa de acogida para víctimas de violencia machista, a la que había llegado tras separarse de su expareja.

En este caso todo falló y el Estado no fue capaz de proteger a Alina, víctima de violencia de género, y a sus hijas. Las tres se habían mudado a Abla para tomar distancia del maltratador.

El Ayuntamiento de Abla decretó tres días de luto oficial y asumió, junto con las donaciones del vecindario, todos los costes del entierro de las niñas.

3.- Ayax (3 abril)

Ayax, de 5 años, fue la tercera víctima mortal de la violencia vicaria de 2024 y la 56 desde 2023. El 3 de abril su padre, Alex B.G., de 29 años y nacionalidad española, acabó con la vida de su hijo y e hirió gravemente a su mujer, de 29 años en Girona.

Las fuentes consultadas por EFE explicaron que, poco después de las 05:00 horas, una vecina ha alertado a emergencias después que la madre del menor hubiera llamado a su puerta pidiendo ayuda.

Al lugar han acudido varias dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que han atendido en la calle a la mujer, también de 29 años y nacionalidad española, y han entrado en la vivienda para intentar salvar al niño, que estaba en la cama con varias puñaladas, sin que hayan podido evitar su fallecimiento.

El asesino agredió a Ayax y a su madre de madrugada. Primero atacó al niño, al que asestó varias puñaladas y, después, a la madre, que se despertó y pudo defenderse del ataque con la navaja multiusos que todavía llevaba encima cuando fue arrestado por los Mossos. La paliza que propinó a la madre del pequeño fue de extrema violencia, con numerosas puñaladas y golpes que le ocasionaron la rotura de múltiples huesos.

Horas después y en estado muy grave, la madre pudo pedir ayuda a una vecina que fue la que alertó a los servicios de emergencias.

Fue trasladada al hospital en estado grave, aunque estable. Le asestó más de veinte puñaladas.

Horas más tarde el asesino fue detenido por los Mossos d’Esquadra mientras caminaba por la calle.

Según las primeras averiguaciones, la pareja, que hacía unos tres años que vivía en ese domicilio de Bellcaire d’Empordà, estaba en trámites de separación.

Especialistas en violencia de género advierten de que los trámites de separación son uno de los momentos de mayor riesgo. Cuando ellas plantean que se van el peligro aumenta. Una de cada 4 condenas por violencia de género tiene como origen la separación.

El Ayuntamiento de Bellcaire d’Empordà decretó tres días de duelo y activó protocolos de atención psicológica a familia y amigos, incluido el entorno de la escuela municipal, que cuenta con medio centenar de alumnos y a la que acudía el niño fallecido.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista de este crimen vicario.

4 y 5.-Yago y María (9 abril)

Yago y María, mellizos de 8 años, son las victimas mortales numero 4 y 5 de la violencia vicaria de 2024, y la 57 y 58 desde 2013. El 9 de abril, Roberto Díaz Herrera, de 42 años, mató a sus dos hijos mellizos y a su mujer, Vanesa, de 43 años, en El Prat de Llobregat (Barcelona), y luego se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por los tres crímenes.

Las investigaciones indican que los habría asesinado por asfixia en el garaje de su vivienda. Tras cometer los crímenes se dirigió a la estación de Renfe de Rodalies. Pasadas las cuatro de la tarde un trabajador dio la alerta de que una persona que se encontraba en el andén, muy cerca del túnel, se había lanzado a la vía cuando vio llegar el tren.

La policía encontró las llaves de un vehículo y una carta en su interior donde el hombre habría reconocido los hechos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista de los crímenes. No existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor ni antecedentes judiciales.

En más de la mitad de los 58 casos que forman parte de la estadística, el agresor se suicidó tras perpetrar el crimen. Siete lo intentaron. En la gran mayoría de los casos (52), el asesino era el padre del menor asesinado, mientras que en 6 era la pareja o expareja de la madre.

6 y 7.- Hiba y Adam (29 de junio)

Hiba y Adam, de 3 y 9 años, son las victimas mortales numero 6 y 7 de la violencia vicaria este 2024 y las 59 y 60 desde 2013. Fueron asesinados por su padre, ex pareja de su madre, quien estaba bajo protección del sistema VioGén y tenía una orden de protección en vigor.

El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar en una vivienda de Las Pedroñeras (Cuenca), donde la Guardia Civil encontró a los dos niños y a su madre, Amal, de 30 años, dentro de un baúl.

Una amiga de la mujer había dado la voz de alarma el viernes 28 de junio, porque no había acudido a su trabajo. En ese momento se inició una investigación y la Guardia Civil halló los tres cadáveres en una vivienda contigua a donde residía con sus hijos la mujer, que estaba en el sistema VioGén y contaba con una orden de protección en vigor. De hecho, Mahdi, el exmarido, había sido condenado por maltratar a su mujer, pero acabó con su vida y la de sus hijos antes de ingresar en prisión.

8.- Norma (17 de agosto)

Norma J. T., una adolescente de 17 años asesinada en Otero (Toledo) por la pareja de su madre es la octava víctima mortal de la violencia vicaria en España en este 2024.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del asesinato de la menor de 17 años asesinada a tiros el 17 de agosto (cuando su madre fue herida de gravedad).

El pasado 17 de agosto, en torno a las 07:00 horas de la mañana, el hombre disparó contra su hijastra y contra su pareja y madre de la chica y, aunque en un primer momento logró huir, fue detenido esa misma mañana por la Guardia Civil y llevado a la comandancia de Torrijos (Toledo).

La joven, a quienes sus familiares más cercanos la llaman Yanet, perdió la vida en plena calle, mientras que la madre tuvo que ser evacuada en estado grave en un helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrijos (Toledo), con competencia en materia de violencia de género, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido.

9.- Cristian (28 de noviembre)

Cristian, de 2 años, fue asesinado el 28 de noviembre en Linares, Jaén, presuntamente por la pareja de su madre, que también dejó gravemente herido al hermano gemelo del pequeño. Es la novena víctima mortal de la violencia vicaria este año y la número 62 desde 2013 cuando empezaron a contabilizarse.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza machista del crimen perpetrado la tarde del jueves 28 de noviembre e informó de que no existían denuncias previas por maltrato contra el presunto asesino, que propinó una brutal paliza al pequeño hasta matarlo y dejó gravemente herido a su hermano gemelo.

El agresor, de 30 años y pareja de la madre de los niños, fue detenido. Tenía numerosos antecedentes policiales y había salido de prisión hacía cuatro meses.

También agredió al hermano gemelo del menor asesinado, que resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas de diversa consideración, aunque fuentes sanitarias indicaron que estaba fuera de peligro.

El presunto agresor aprovechó la ausencia de la madre en el domicilio para cometer estos brutales hechos. El pequeño de 2 años fue el tercer menor víctima de la violencia vicaria en Andalucía este año.

¿Qué recursos hay para las víctimas de violencia de género?

El 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 52 idiomas. También el correo 016-online@iguadad.gob.es. En Whatsapp en el 600000016 y en el chat online desde la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.

Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia también puede llamar al: 112 Emergencias, 091 Policía Nacional y 062 Guardia Civil. Si no puede llamar, puede recurrir a la aplicación Alertcops, que envía una alerta con su ubicación a las fuerzas de seguridad.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordo ciegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Al 112 con la app 112Accesible. Al 091 y 062 con SVIsual y con la app AlertCops. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación Anar: 900202010. EFE

