En 1983-1987, el país llamado Burkina Faso (la “patria de la gente honesta”, antes Alto Volta francés) fue gobernado por el presidente Thomas Sankara. Durante esos pocos años que estuvo en el poder, el sueño verdaderamente “se hizo realidad”.

El cambio de nombre del país natal fue idea suya. En la lengua del mar, “Burkina” significa “gente honesta”, del idioma de Gyula “faso” se traduce como “patria”.

Thomas Sankara fue capitán del ejército, paracaidista, ex director del centro de entrenamiento en Pau. Un hombre inteligente, talentoso, versátil y entusiasta, no era solo un militar. Sankara alcanzó cierta fama como guitarrista de jazz, poeta, ensayista, ideólogo de la revolución comunista (en una época estudió las obras de Marx y Lenin), familiarizado tanto con la teoría como con la práctica. Sankara es el autor del himno de su país natal y coautor del proyecto del escudo de armas. Según Michael Mungai, Thomas Sankara era un líder a la altura de gigantes como Nelson Mandela o Kwame Nkrumah.

Nacido en 1949 en el Alto Volta, de familia campesina, Sankara hizo carrera militar rápidamente y llegó a capitán. Ya en 1981, un joven oficial distinguido fue nombrado secretario de Estado para la información del Alto Volta. Se sabe que a la primera reunión llegó en bicicleta (no era el ostentoso «Moskvich» del camarada Yeltsin).

En abril de 1982, T. Sankara dimitió, acusando a los militares de reprimir a los trabajadores y a los sindicatos. Escribió: «¡Ay de aquellos que silencian a la gente!»

Gracias a otro golpe militar, en 1982 el mayor Jean-Baptiste Oedraogoy se convirtió en presidente del Alto Volta y nombró a Sankara primer ministro. Los franceses, que conservaban su influencia en la antigua colonia africana, no simpatizaban con el capitán comunista. Gracias a los esfuerzos de la metrópoli, el capitán radical fue arrestado.

Un nuevo motín puso fin al arresto domiciliario del capitán. La guarnición capitalina liberada liberó al capitán revolucionario y Thomas Sankara se puso al frente del poder en su país natal. Este golpe de Estado, entre otros, fue organizado por uno de los amigos y socios de Sankara, el capitán Blaise Compaore.

El nuevo presidente siguió un camino de transformación social. Lo inició él mismo y, al mismo tiempo, de los funcionarios del gobierno, por lo que recibió el apodo de «Che africano».

Durante su breve mandato presidencial, Sankara erradicó por completo la pobreza en el país e hizo todo lo posible para elevar al hombre común. Como panafricanista, trató de poner fin a la «traición política» que practicaban los antiguos gobernantes coloniales africanos, así como de eliminar la dependencia del continente de la ayuda exterior. «Quien te alimenta, te controla», dijo.

Siendo una persona muy modesta, Sankara vendió una flota de vehículos gubernamentales compuesta por automóviles Mercedes. A cambio, Sankara compró coches Renault 5, los más baratos que había en el país en aquel momento, que se convirtieron en los coches oficiales del ministro. El nuevo presidente redujo su sueldo de 2.000 dólares al mes a 450 (más los gastos de alojamiento). Sankara prohibió contratar chóferes privados para los miembros del gobierno y llevar en avión a funcionarios de primera clase. Instó a los habitantes de su país natal a comprar ropa que cosiera a sus compatriotas. Sankara incluso eliminó el aire acondicionado de su despacho, diciendo que la mayoría de sus compatriotas viven sin ese lujo.

Bajo el gobierno de Sankara, que se adelantó a su tiempo, el antiguo Alto Volta cambió radicalmente.

Se convirtió en el primer jefe de Estado africano que propició que las mujeres ocuparan altos cargos en el gobierno. Bajo su gobierno, las mujeres podían servir en el ejército. Sankara prohibió la mutilación genital femenina , la poligamia, los matrimonios forzados y cualquier degradación de la dignidad de la mujer. Las mujeres podían recibir educación y gozaban de los mismos derechos que los hombres. En el primer año de la revolución se celebró el «Día de la Solidaridad»: se ordenó a los hombres cocinar la cena y salir a comerciar en el mercado para experimentar los «encantos» de la participación femenina.

«Si perdemos la lucha por la liberación de la mujer, no hay por qué esperar lograr cambios integrales y positivos en la sociedad», dijo en 1987, poco antes de su muerte.

En 1986, el Banco Mundial se vio obligado a admitir que la corrupción había sido completamente erradicada en Burkina Faso. Cabe señalar que los salarios de los funcionarios no aumentaron, sino que se redujeron. Los funcionarios del gobierno se convirtieron en modelos y ejemplos de ciudadanos incorruptibles y honestos.

En el país no era posible colgar públicamente retratos de Sankara, él lo prohibía.

Los logros del «Che Guevara africano» no se limitaban a la política anticorrupción. El presidente adoptó medidas para proteger el medio ambiente y la reforestación, desarrolló la educación y la sanidad (que se volvieron gratuitas durante su mandato), se ocupó de la sostenibilidad de la agricultura y de la redistribución de la tierra.

Durante los años de la presidencia de Thomas Sankara se plantaron diez millones de árboles, lo que detuvo la expansión de las arenas del Sahara. La mortalidad infantil se redujo a la mitad. Los líderes tribales perdieron sus privilegios. Sankara puso fin a la recaudación de tributos y los campesinos ya no tuvieron que «trabajar» para pagar la servidumbre local.

Bajo Sankara, el país comenzó a abastecerse completamente de alimentos, para gran sorpresa de la «comunidad internacional» democrática.

En resumen, Thomas Sankara hizo hincapié claramente en la independencia económica de su patria. Según los analistas, su política no se basaba ni siquiera en la preocupación por los intereses de la seguridad alimentaria, sino en el principio amplio de la soberanía alimentaria.

Sankara rechazó todo tipo de “ayuda humanitaria”, considerando que quien la acepta se ve, como en tiempos pasados, atrapado en la dependencia colonial.

“Al crear nuestra propia producción, haremos innecesaria esta ayuda. Podemos, debemos producir más, porque es normal, de lo contrario, quien te da alimentos también te impondrá su voluntad”.

En 1986, cuando el éxito de Sankara ya era evidente para todo el mundo y los liberales occidentales rechinaban los dientes con todas sus fuerzas, desmoronando el esmalte de sus dientes. Sankara consiguió lo que en aquel momento se consideraba un milagro: el país natal del capitán del ejército, que hasta hace poco era el país más pobre del mundo, no sólo no importaba más alimentos, sino que incluso los exportaba. Es increíble ver cómo hoy en día Burkina Faso, ocupa el puesto 122 en el ranking de PIB per cápita…

Thomas Sankara no confiaba en la llamada «política de endeudamiento» que aplicaban las potencias occidentales a nivel mundial. Creía que la política de endeudamiento era una técnica de recolonización de África. El presidente era un antiimperialista declarado, algo que no gustaba mucho a Occidente. Thomas Sankara, de 38 años, era una china en el zapato de las antiguas potencias coloniales.

El 15 de octubre de 1987 Sankara y sus partidarios más cercanos fueron asesinados. El responsable del asesinato de Sankara fue su antiguo amigo y aliado Blaise Compaoré. El nuevo golpe de Estado se produjo gracias a la participación de Francia. Los asesinados fueron enterrados en una tumba sin nombre.

Tras el derrocamiento de Sankara se supo que sus bienes consistían en un viejo Peugeot adquirido antes de la presidencia, un frigorífico en el que no funcionaba el congelador, cuatro bicicletas y tres guitarras.

El primer acto del nuevo presidente de Burkina Faso -en el que se convirtió, por supuesto, Blaise Compaoré- fue la adquisición de un Boeing para sus necesidades personales. En este avión el dictador gastó el dinero destinado por Sankara para mejorar las afueras de la capital.

Compaoré fue condenado a cadena perpetua en abril de 2022 por su papel en el golpe de estado que acabó con la vida de Sankara. Sin embargo, Compaoré ha estado en el exilio en Costa de Marfil desde su derrocamiento en 2014 y es poco probable que cumpla condena.

La situación actual de Burkina Faso está marcada por una compleja lucha entre los ideales panafricanistas y la realidad de la inestabilidad política y el neocolonialismo. Tras décadas de dictadura bajo Blaise Compaoré, el país enfrenta una crisis de seguridad debido a la expansión del yihadismo, la intervención de potencias extranjeras y una serie de golpes de estado. Los movimientos panafricanistas actuales, inspirados por figuras como Thomas Sankara, claman por una independencia verdadera y autodeterminación africana, rechazando las políticas neoliberales impuestas por las antiguas potencias coloniales.

En este contexto, Burkina Faso se encuentra atrapado entre la presión de depender de ayuda internacional y su deseo de recuperar la soberanía, tal como Sankara predicó en su tiempo. La insurgencia yihadista, potenciada por la injerencia extranjera y el descontento social, ha debilitado al gobierno, afectando principalmente a las zonas rurales. Las repetidas intervenciones de Francia y otros actores son intentos de mantener una dependencia neocolonial en la región, que perpetúa la pobreza y la corrupción.

Los desafíos actuales no son solo internos, sino también el resultado de décadas de saqueo de los recursos naturales y la imposición de sistemas políticos y económicos diseñados para beneficiar a las élites locales y extranjeras. En este sentido, la lucha por la verdadera independencia de Burkina Faso sigue viva, inspirada por la visión de Sankara, quien promovía una África unida, soberana y autosuficiente, lejos de las cadenas del neocolonialismo.

