Mutilación genital femenina en datos y cifras

Desde hace un buen tiempo me he dado a la tarea de analizar a la cantante argentina Nathy Peluso, una mujer blanca que desde el inicio de su carrera ha realizado una parodia bastante inapropiada de la mujer Afrolatina y afrocaribeña, y no solo eso, su estilo al cantar y rapear, es también una copia casi exacta de la artista puertorriqueña Hurricane G, una rapera sumamente importante que en la década de los 90’s que se convirtió en una representante internacional del hip hop y el rap. Pero su legado no es tan reconocido.