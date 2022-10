¿Cómo informar a las infancias acerca de espacios racializados que atraviesan sus entornos? Racismo en el Sur Global

Les hablo como mamá de dos niñas afro indígenas en Argentina, mamá que sigue buscando construir la identidad y apropiarse de las heridas que el racismo labra en nuestra realidad familiar.

Actualmente mi hermano se encuentra privado de su libertad, es muy complejo explicar lo que me significa ello. Ya que es producto de lo que la sociedad racista y clasista les hace a quienes son “portadores de un rostro no hegemónico”, a todos aquellos portadores de otro color, portadores de otras prácticas, siendo una posible amenaza para la paz social que es pintada de blanca en caras manchadas.

Bueno, esta pregunta inicial surge cuando voy de visita a la tierra de mis padres y nos organizamos para ir a visitar a mi hermano, ¿Cómo le explico a mis niñas que su tío se encuentra entre los barrales de una institución que “mantiene un supuesto orden social”? ¿Cómo hablar de algo que nunca se habla? ¿Cómo reapropiarme de un tema que he profundizado solo desde la teoría y hoy me atraviesa los huesos? ¿Vergüenza o Injusticia?

Efectivamente aposte por retomar el pasado esclavista y reivindicarlo en mi presente familiar. Así que comencé a hablar con mi niña más grande, África, y me deje llevar por lo que me iba saliendo desde dentro, siendo lo más genuina posible.

Comencé a contarle acerca de su tátara abuela que fue esclavizada, y charlamos acerca de lo que implicaba estar privados de la libertad. Así que le conté que su tío también esta privado de la libertad, que aun en estos tiempos se sigue privando a la gente de su libertad.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko-Fi nos estás diciendo SAWABONA. Este medio RESISTE gracias a vuestras contribuciones. Donar a Afroféminas

Muchas emociones se me movieron dentro, recuerdos y pensares, entonces… me pregunte ¿Qué rol cumple la criminalización en quienes no somos europeos o europeizados aquí en América Latina? ¿Acaso las políticas de estado siguen promoviendo la marginalidad de los sectores de la población que devenimos de pueblos originarios y de la esclavización? ¿Los presos cumplen condenas o condenamos a los presos por ser personas no blancas o blanqueadas?

Creo que todos los presos son políticos, no considero que haya presos que están en privación de su libertad por oponerse políticamente al poder imperante, sino más bien, todos los presos están revelándose contra el poder capitalista y neo esclavizador que les oprime día a día en las calles. A todos les cobija el mismo amargo sol, son consecuencia de las lógicas racistas coloniales que siguen colocando a las personas en condición marginal. Esta misma imagen condena a todo el sur global que desciende de los barcos, pero no necesariamente con pasaporte europeo, sino con cadenas en las manos. Cuerpos prietos, manchados, morenos amontonados en pequeños lugares, privados de todos sus derechos como seres humanos y condenados a ser bestias o animales que nadie quiere ver ni oler, los olores, los colores, los sabores que generan no quieren que existan y por ello son oprimidos violentamente hasta el destierro de su existencia social criminalizándonos.

Altos muros, horizontes lejanos, aunque florecen esperanzas…

“Es fundamental reconocer el vínculo existente entre el racismo estructural y el complejo industrial penitenciario, entre el castigo y la economía capitalista”. Ángela Davis

Mientras yo me preguntaba si ¿Las cárceles son una opción para hacer justicia? Debo confesar que las brechas entre personas empobrecidas y racializadas deja en evidencia la inexistencia de los derechos por la vida. Por ello la relación entre el racismo estructural que institucionalizan las cárceles y la marginalidad económica que ofrece el sistema capitalista a las tantas personas que son condenadas y alejadas de sus familias merece ser transformada.

El encierro y condena desde lógicas coloniales reproduce la marginalidad de personas racializadas y oprimidas históricamente, por ello creo que debemos comenzar a dialogar la ABOLICIÓN de las cárceles. Estos espacios plenamente naturalizados para mantener un “orden social” siguen beneficiando condiciones de privilegio para un grupo social y colocando a un mayoritario grupo por su condición de clase en constante criminalización para asegurar su opresión.

Consideremos que se reactualizo la esclavitud utilizando la estrategia de la criminalización para transformar la privación de libertad que era dada en tiempos esclavistas como una actividad económica. Siendo actualmente la privación de la libertad reproductora de la desigualdad económica y de un orden social dominante.

Bueno, ante todo esto concluimos la charla con mi niña dialogando sobre los fenotipos en argentina y el valor que tiene su linaje, explicándole que sus antepasados cargaron con dolores ancestrales pero su sangre en circunstancias de opresión aún hoy sigue teniendo la fuerza para seguir viva.

Ada Juncos Estudiante de Antropologia Social – Activista en la recuperación de saberes Afro Originarios Más textos de Ada

Me gusta esto: Me gusta Cargando...