12 de octubre. Nada que celebrar, mucho que reflexionar

La caída de Tenochtitlan por Osvaldo Ordoñez.

Cada 12 de octubre, España festeja el genocidio de Abya Yala (América). Un día donde se realizan diferentes actividades que muestran cómo este país mediterráneo no tiene ningún tipo de arrepentimiento a lo que sucedió en 1492.

La colonización de los europeos que muchos definen como descubrimiento, supuso un cambio radical en la estructura social. La historia que se imparte en las aulas no es ni un cuarto de la verdad de lo que realmente ocurrió el 12 de octubre de 1492. Muchxs pueden pensar que esto simplemente es un hecho histórico y ya es pasado, pero lo cierto es que todo lo que ocurrió en el pasado tiene repercusiones en el presente.

En primer lugar, la discriminación racial. A partir de este momento, todas aquellas personas que no se asemejaran a la imagen hegemónica, esto es, toda aquella persona que no fuera blanca, cristiana etc. sería discriminada por el sistema. Esto sigue ocurriendo en la actualidad, todas aquellas personas racializadas siguen siendo discriminadas y sometidas a situaciones de desigualdad.

En segundo lugar, el impacto demográfico y medioambiental. Antes de la llegada de los europeos a Abya Yala, ya existían civilizaciones con más de 60 millones de habitantes (Koch et. al, 2019). Una vez los colonizadores pisaron su destino “exportaron al continente americano enfermedades que arrasaron con la población nativa y debilitaron la agricultura” (Koch et. al, 2019) además de masacrar a miles de civilizaciones indígenas, lo cual supuso la muerte del “90% de la población precolombina, o lo que es lo mismo, alrededor del 10% de la población mundial de la época” (Koch et. al, 2019). A través de distintos datos obtenidos, se considera “el segundo evento más mortífero de la historia de la humanidad en proporción a la población mundial, tan solo superado por la Segunda Guerra Mundial […] La sobrecogedora cifra de mortalidad tras la colonización supera a la producida por plagas como la peste negra, que aniquiló al 30% de la población europea” (Koch et. al, 2019).

La colonización europea también tuvo impactos en el medioambiente. Muchas de las zonas forestales eran cuidadas por los indígenas, pero al no estar ellos, muchas de esos lugares “volvieron a su estado natural, lo que hizo posible que volvieran a absorber el carbono de la atmósfera. El alcance de esta reforestación fue considerable: eliminó tal cantidad de CO₂ que enfrió el planeta” (Koch et. al, 2019). Esto hizo que las temperaturas bajarán de forma considerable lo cual “supuso la retroalimentación del ciclo del carbono, que eliminó aún más CO₂ de la atmósfera y liberó una menor cantidad de la tierra. […] A lo largo de ese período, los inviernos fueron inclementes y los veranos demasiado fríos, produciendo hambrunas y revueltas desde Europa hasta Japón” (Koch et. al, 2019).

En tercer lugar, la desaparición y destrucción de diversas culturas. En muchos libros históricos se afirma y defiende que los españoles “educaron y civilizaron” a los pueblos indígenas mediante la conversión de las poblaciones al cristianismo. Este hecho implicó la destrucción de miles culturas y obras culturales nativas.

Por último, la implantación del sistema esclavista. Un sistema que supuso el secuestro de millones de personas de origen africano para ejercer como esclavos como consecuencia de la discriminación racial.

El 12 de octubre no es un día para celebrar o recordar como un momento histórico memorable. El descubrimiento” de América tan solo fue el inicio de una historia que abrió heridas que hasta la actualidad siguen abiertas.

Nerea G. Romero Licenciada en Sociología en la Universidad del País Vasco. Brasil-España Más textos de Nerea

