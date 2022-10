8 cosas sobre ser una mujer negra que mi madre nunca me dijo

Crecí en una familia negra donde donde nunca hablábamos sobre el racismo. Por supuesto, todos sabíamos que éramos negros y todos estábamos de acuerdo en la existencia del racismo. Pero nos aseguramos de “integrarnos” lo mejor que pudimos en la sociedad predominantemente blanca de mi país y pasar desapercibidos.

Recuerdo que a veces odiaba mi color y como eso me impedía amarme a mí misma. A medida que crecí, comencé a apreciar mi belleza única como mujer negra. En el camino, aprendí algunas lecciones sobre la feminidad negra que mi madre nunca me contó. Aquí hay una lista de ocho cosas que desearía haber sabido antes:

1. Las tasas de divorcio y las tasas de maternidad soltera son altas, así que elige sabiamente a tu pareja.

Un estudio realizado en Estados Unidos por R. Kelly Raley, Megan M. Sweeney y Danielle Wondra comparó los patrones de matrimonio de mujeres negras, blancas e hispanoamericanas. Descubrieron que las mujeres negras se casaban más tarde que los de ambos grupos de edad y, en general, tenían menos probabilidades de casarse alguna vez. Por último, los matrimonios de mujeres negras tendían a tener tasas más altas de “inestabilidad marital”. Las mujeres negras tenían tasas de divorcio más altas que las mujeres blancas, en todas las etapas de la vida y edades.

Los investigadores creen que este hallazgo se relaciona con la idea de que ser negrx todavía está asociado con una desventaja económica. Los factores económicos tienen un gran impacto en las parejas y su estabilidad, por lo que la tasa de matrimonio en las comunidades negras ha disminuido y ha surgido una brecha racial en el matrimonio.

¿Qué pueden aprender las mujeres negras de este estudio? Pues que no debes determinar tu valía y valor en función de si estás junto a un pareja. Tu pareja debe aportar a tu vida y traer alegría, riqueza y más cosas. Pero, estás completa por tu cuenta y siempre lo estarás.

Por último, las mujeres negras deben comprender comenzamos a salir con otras personas con una desventaja real. Por numerosas razones, los matrimonios que contraemos tienen muchas más probabilidades de fracasar que los de nuestras contrapartes blancas, asiáticas o latinas. Esto significa que debemos elegir a nuestros compañerxs de vida con mucha prudencia.

2. Si no puedes llevarte bien con otras mujeres negras, quizás tú seas el problema.

Aunque los medios frecuentemente muestran las relaciones entre mujeres negras como disfuncionales y problemáticas, la verdad es que las mujeres negras son todo lo que tenemos, y las amistades entre mujeres negras tienen el potencial de ser unas de las amistades más profundas que puedas desarrollar. Las mujeres negras compartimos una experiencia única en este mundo, ya que somos las únicas que entendemos la intersección especial de la feminidad, la condición de mujer y la raza.

Como resultado, sabemos lo que es enfrentar dos sistemas de opresión: misoginia/patriarcado y supremacía blanca racista. Sabemos lo que es temer no solo a la policía, sino temer la realidad de que nuestro cónyuge (generalmente un hombre negro) nos dejará como madres solteras en la economía despiadada de hoy.

Conocemos la lucha de “arreglarnos” el cabello y el costo ridículo de ser una mujer negra y tratar de estar a la altura de los estándares de belleza actuales. Las mujeres negras no son más maliciosas o mezquinas que otras razas de mujeres. Por lo tanto, si te cuesta hacer amistades con mujeres negras (las mejores del mundo), es posible que debas tener una conversación sincera contigo misma para descubrir por qué te cuesta tanto hacer esas conexiones significativas.

3. Elegir una vida de activismo y justicia social puede tener un alto coste.

Las mujeres negras se han convertido en el rostro del activismo negro. Cuando piensas en Black Lives Matter, lo más probable es que te venga a la mente la imagen de una mujer negra sosteniendo un cartel. Sin embargo, pocas personas están dispuestas a hablar sobre los efectos secundarios mentales de dedicar su vida a luchar contra la injusticia social.

Por un lado, la cantidad de tiempo dedicado a concentrarse en todos los errores del mundo simplemente no es saludable para ninguna persona, y aunque es una gran idea prestar atención a la forma en que el mundo te maltrata como mujer negra, acabará pesando. En lugar de dejarte atrapar por el movimiento antirracista y las injusticias que se cometen contra las mujeres negras de manera constante, concéntrate en actuar de manera concreta en algo que realmente impacte a la comunidad.

Por ejemplo, apoya a las propietarias de empresas negras y a las empresas que elevan y promueven la imagen de la mujer negra. Apoyar las imágenes en los medios que presenten a las mujeres negras como valiosas y dignas de protección y trato respetuoso. Compre en empresas propiedad de mujeres negras, transmita la música de mujeres negras de piel oscura en la industria del entretenimiento. Asegúrate de apoyar constantemente a los tuyos.

4. Las mujeres negras no son invencibles, así que busca ayuda si tu salud mental está sufriendo.

Muchas mujeres negras se sienten deprimidas y tristes… y claramente, está sucediendo con más regularidad de lo que pensamos. ¿Por qué no vamos a estarlo? Desde nuestras altas tasas de muerte durante el parto hasta las tasas de violencia doméstica en la comunidad negra y el bajo salario que reciben las mujeres negras en comparación con nuestros homólogos masculinos blancos, el mundo realmente no es el lugar más cómodo para las mujeres negras.

Y para empeorar las cosas, los seres queridos bien intencionados suelen responder a cualquier mención de tristeza con la frase: “déjalo en manos de Dios”. Esta línea de pensamiento es muy peligrosa porque implica que la religión puede curar tu depresión, que es, le recuerdo, una enfermedad mental que a menudo necesita tratamiento profesional. Buscar la ayuda de un médico o psicólogo no te convierte en menos creyente, o incluso en una persona débil. De hecho, en realidad es un signo de fortaleza, así que no tengas miedo de buscar apoyo y ayuda si lo necesitas.

5. La frase “mujer negra fuerte” no es un cumplido.

¿Alguna vez has notado la forma en que la gente trata las cosas fuertes? ¿Alguna vez has notado la forma en que a la amiga “fuerte” del grupo de amigos rara vez se le pregunta cómo está? Esto se debe a que las personas esperan cosas fuertes y duraderas que soporten grandes cantidades de dolor y permanezcan intactas. Y las mujeres negras nos hemos permitido que nos asignen la etiqueta de “mujer negra fuerte” durante demasiado tiempo.

Es hora de que la sociedad nos permita ser vulnerables, suaves, afables, delicadas, tontas y femeninas. No deberíamos tener que ser fuertes todo el tiempo. “Fuertes” es solo una etiqueta que la sociedad nos da para justificar nuestro continuo maltrato y abuso, y ya es suficiente. Las mujeres negras no son “fuertes” o “mágicas” y ciertamente no somos “sobrehumanas”. Somos personas, y eso es suficiente.

6. Está bien sentirse bella, incluso si no estás a la altura de la idea de belleza de los medios.

Llegaras a sentirte hermosa. Si, tú, incluso si tu piel no es clara y tu nariz no es pequeña o tu cabello no es liso y suave. Y no eres hermosa a pesar de tus facciones, pero eres hermosa por ellas. Si bien las características típicas de los bantúes no son apreciadas en la sociedad y en los medios de comunicación a menudo, eso no significa que debas sentirte mal contigo misma o incluso pensar en someterte a una cirugía para cambiar tus características.

Siéntete orgullosa de tus labios carnosos y tu figura bien formada . La mejor manera de superar los ideales de belleza poco saludables (y, francamente, racistas) de los medios de comunicación es rechazarlos y mostrar tu belleza natural con confianza y orgullo.

7. Tu salud y bienestar son valiosos, así que toma todas las precauciones para conservarlos.

Las mujeres negras están luchando contra la obesidad. Puedes ver los siglos de esclavitud que hemos soportado en nuestros cuerpos. Desde nuestras tasas altas de colesterol y presión arterial hasta el mayor riesgo de cáncer de mama y diabetes, es importante estar más atento a nuestra salud. Si puede permitírselo, no se salte sus visitas periódicas al médico. Acuda a exámenes de detección y mamografías todos los años. Mantenga una dieta saludable e implemente el ejercicio regular en su rutina diaria. No solo tu cuerpo te lo agradecerá, también tu mente.

8. El síndrome del impostor te está engañando, te mereces todo el éxito que tienes y más.

El síndrome del impostor es el sentimiento de no merecer tu éxito y los logros que has conseguido, y las mujeres negras sentimos esto en nuestras vidas profesionales. De hecho, el síndrome del impostor se encuentra más comúnmente en mujeres, personas negras y otros grupos raciales no blancos. Hay una sensación de ser un impostor que nos supera cuando entramos en espacios tradicionalmente ocupados por hombres blancos. Aun así, no puedes dejar que el síndrome del impostor gane y te convenza de buscar puestos y promociones que te permitan brillar.

Recuerda que mereces todo el éxito que has logrado y que mereces alcanzar las alturas más altas. Como colectivo de mujeres negras, debemos comenzar a sentirnos merecedores y exigir una mejor y más regular promoción de nuestra belleza y valor como mujeres en los medios. Una o dos Lupita N’yongo en la industria del entretenimiento no son suficiente. Necesitamos cientos de ellas.

Ser una mujer negra puede ser difícil. Como resultado, debemos ser más inteligentes y discernir sobre a quién damos la bienvenida a nuestras vidas y la forma en que nos hablamos y nos tratamos a nosotras mismos. Necesitamos valorarnos en todo lo que hacemos, para que podamos ser nuestras mejores, más felices y más saludables versiones de nosotras mismas.

