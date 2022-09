Serena eterna

Serena Willians, Melbourne, Australia en 2016 Imagen de https://sp.depositphotos.com/

La legendaria estrella del tenis Serena Williams ha dejado su carrera deportiva. Tras ella deja un legado que guiará a las mujeres y los atletas negros en las generaciones venideras.

El viernes 3 de septiembre, Willams se retira después de jugar y perder su último partido en el US Open de este año. La jugadora de 40 años lo hizo en el mítico Estadio Arthur Ashe donde ha cimentado su dominio absoluto del tenis mundial, frente a una multitud de casi 30,000 personas.

La legendaria estrella del tenis ya había anunciado esta decisión hace un mes. Ahora quiere concentrarse en su familia y en su empresa Serena Ventures.

Williams ha grabado a fuego su nombre como la tenista más grande de la historia y una de las atletas profesionales más exitosas de todos los tiempos. La 23 veces campeona de Grand Slam ha sido la cara del tenis desde que ganó su primer US Open en 1999.

Además de sus victorias históricas, Williams ha sido una formidable luchadora por aumentar la presencia de atletas negros y mujeres dentro y fuera de las pistas del deporte de la raqueta.

“No me gusta mucho pensar en mi legado. Me preguntan mucho al respecto y nunca sé exactamente qué decir”, dijo Williams en una columna para Vogue. “Pero me gustaría pensar que gracias a las oportunidades que se me brindan, las mujeres atletas sienten que pueden ser ellas mismas en la pista. Pueden jugar con agresividad y levantar los puños. Pueden ser fuertes pero hermosas. Pueden usar lo que quieren y dicen lo que quieren y patean traseros y se enorgullecen de todo”.

Ella y su hermana Venus han contribuido ampliamente el fomento de la diversidad en el tenis y los deportes femeninos. Hay que tener en cuenta que el tenis ha sido históricamente un deporte mayoritariamente blanco debido a barreras elitistas como los códigos de vestimenta y las altas tarifas de los clubes.

Cuando Williams ganó su primer US Open de 1999, se convirtió en la primera mujer negra desde Althea Gibson en 1958 en ganar un título de Grand Slam en individuales. Desde entonces, ha acumulado una cantidad de victorias que superan a la del cualquiera de los miembros de trio Nadal, Djokovic y Federer y tiene la mayor cantidad de títulos en individuales, dobles y dobles mixtos entre todos los jugadores en activo.

Simplemente es la mejor tenista de la historia, por palmarés y por incidencia en el juego. Pasó de de ser la campeona negra a ser la mejor de todos los tiempos.

Como una de las principales atletas negras, Williams se ha enfrentado a una gran cantidad de incidentes y comentarios racistas a lo largo de su carrera.

Al comienzo de su carrera profesional de Williams, nada menos que John McEnroe, criticaba con frecuencia las cuentas para el cabello que ella y su hermana usaban en la pista, describiéndolas como “ruidosas y perturbadoras”. Algunos académicos han dicho que el comentario sirvió para “otras” hermanas en un deporte dominado por blancos.

Durante una final en Indian Wells, la multitud abucheó a Williams, Venus y su padre , gritando insultos racistas y acusando a Williams de “amañar partidos”. En 2018, un periódico australiano publicó una caricatura racista de de Williams que dio la vuelta al mundo y en una ocasión en la televisión rumana dijeron de ella que parecía un mono. Además los comentarios y las burlas sobre su físico han sido constantes en su carrera:

Un comentarista de radio deportivo dijo que Serena y su hermana Venus tenían más probabilidades de posar desnudas para National Geographic que para Playboy. The National Post publicó una columna sobre el peso de Williams, incluido el tamaño de su trasero. La columna incluía un comentario de que los ocupantes de la habitación de hotel debajo de la suya debían haber “pasado la noche esquivando yeso” después de que la tenista dijera que tenía la intención de celebrar una victoria bailando. En The Telegraph se publicó un comentario sobre el tamaño de los senos de Williams; en una columna de Fox Sports, se describió el físico de William como “grasa gruesa y musculosa”. (Insider)

Pero a pesar de la discriminación que ha enfrentado, Williams no se ha rendido y siempre ha sido una feroz defensora de la igualdad racial y de género en los deportes.

Williams ha presionado por la igualdad salarial en Estados Unidos, un problema capital para las mujeres negras. Las mujeres negras ganan un 17% menos que las mujeres blancas y un 63% menos que los hombres.



En el plano puramente deportivo ella fue la primera mujer en recibir el mismo pago por ganar que su homólogo masculino, Roger Federer. Después de que ellas abrieran camino llegaron jugadoras de tenis como la campeona de Grand Slam Sloane Stephens, la jovencísima Robin Montgomery o Naomi Osaka. Innumerables personas tomaron una raqueta porque vieron lo que hizo en la pista y querían ser como Serena. Hoy el número de jóvenes negrxs que empiezan en el tenis ha aumentado considerablemente, sobre todo de mujeres, inspiradas por Williams.

Sin duda, esta mujer negra, ha revolucionado tenis femenino y le dio a muchas mujeres y niñas, especialmente a las afrodescendientes, una poderosa representación.

