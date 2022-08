¿Una reflexión antirracista?

GETTY IMAGES “…cae en la oposición binaria que separa de manera artificial a personas <<negras>> y <<blancas>> (como si el racismo se redujera únicamente a estas dos únicas categorías)”. Magdalene Ang-Lygate (pág.297).

Luego de terminar de leer el capítulo “Trazar los espacios de la descolonización. De la teorización de la diáspora”, de Magdalene Ang-Lygate, militante feminista, china Malaya de nacimiento e investigadora de su comunidad y el racismo, me surgen algunas preguntas que invitan a la reflexión.

¿Qué lugar ocupan las mujeres que no son blancas y que tampoco hacen parte de la comunidad negra? ¿Qué lugar se les habilita para hablar sobre el racismo que sufren y qué tipo de acompañamiento reciben de las otras etnias para militar y visibilizar sus vivencias de racismo?

Después de leer a Ang-Lygate estuve pensando mucho en las ideas que plantea y transmite. Propone pensar en las representaciones sociales existentes acerca de la palabra racismo, que encuentra vinculadas, generalmente, con la población negra y afrodescendiente (planteamiento con el que coincido).

La autora cuestiona el concepto negro y la posibilidad de que otras etnias puedan hacer parte de su significado, ya que también son comunidades que sufren racismo. A raíz de esto, comenta sobre el sentimiento de exclusión que ese término puede causar, ya que las personas negras se sienten representadas e identificadas con ese concepto, pero no incluye a todas las poblaciones que sufren racismo. Entonces se pregunta ¿dónde quedan las otras etnias representadas?

Este cuestionamiento me dejó pensando en la dificultad y la invisibilidad que otras etnias tienen. No me refiero a que el pueblo negro-afrodescendiente no siga siendo invisibilizado, principalmente en nuestro país, sino a cuestionar también que lugar de participación y reconocimiento tienen otras etnias, y nosotros como comunidad negra-afrodescendiente argentina. Reconociendo el racismo, ¿cómo acompañamos a otras personas que no hacen parte de nuestra comunidad, pero que sí sufren y viven el racismo?

Al vincular el término racismo sólo a las personas negras-afrodescendientes, pareciera que quedan totalmente habilitadas y legitimadas otras formas de ataque racistas a otras etnias. Ejemplo de ello: “ir al chino”, “esto es chino”, “que indio que sos”, ”trabajas como un boliviano/negro”, expresiones racista a las que también tenemos que estar atentos para manifestarnos en contra de ellas. El racismo es racismo para todas las etnias, y no es propiedad de nuestra comunidad.

¿Qué lugar ocupan las otras etnias cuando quieren manifestarse acerca del racismo? En el censo nacional de población de este año se incorporó por primera vez a la población africana-afrodescendiente: luego de ser invisibilizada por muchos años, se “reconoce” la existencia de la población en Argentina.

De igual manera todavía nos cuesta aceptar las diferentes migraciones que Argentina tuvo/tiene, para poder considerarlo como pluricultural. Cuando hablamos de un país pluricultural debemos destacar todas las etnias que lo hacen parte y colaboran en su desarrollo.

Esto nos lleva a pensar que en el censo que se realizó este año quedan pendientes otras etnias: espero que no pasen casi 200 años más para poder reconocerlas como habitantes en un informe oficial y, fundamentalmente, como parte del pueblo argentino.

La lectura de este artículo me permitió ampliar mi mirada acerca del racismo y las comunidades que lo sufren, ir más allá de mis vivencias y la de mi comunidad negra-afrodescendiente. Sabía sobre la existencia de racismos hacia otras comunidades pero no lo tenía presente en mi lucha cotidiana, y creo que es algo que todos nos debemos replantear: ser antirrascista engloba mucho más que defender y militar por la propia comunidad.

Jamila da Cunha Kessler Mujer Afroargentina Lic. en Terapia Ocupacional instagram: @prettajamila Más textos de Jamila

