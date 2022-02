Toni Morrison: “Las definiciones pertenecen a los definidores, no a los definidos”

Constantemente me han llegado preguntas de personas no racializadas acerca de si pueden usar accesorios africanos o de la diáspora africana tales como turbantes o peinados. Y es que si hay algo que yo he aprendido en estos años de activismo, es que no puedes gobernar el deseo del otro individuo… no podemos decirles qué hacer. Antes me desgastaba muchísimo denunciando el racismo de apropiadores culturales, pero entendí aquel punto anterior. A pesar de todo eso, continúa la incógnita de si me molesta que las personas no racializadas hagan uso de los peinados y elementos ancestrales. Si la apropiación cultural la redujéramos al simple hecho de “tomar un elemento de cierta cultura por amor y respeto a ella y por sobre todo a su gente”, sí sería legítimo que me diera igual. Pero es que la definición de apropiación cultural es cuando una cultura mayoritaria realiza la toma de elementos de alguna cultura minoritaria, mismos elementos por los cuales esta última es y ha sido oprimida. Usualmente, la apropiación cultural viene enlazada con los fines de lucro y eso también es un gran problema y es uno de los tantos impedimentos del crecimiento económico de las comunidades negras.