“Feminismo de Barrio”. El libro que ninguna feminista debería dejar de leer

“Feminismo de Barrio” de Mikki Kendall es, ante todo, accesible. Creo que es importante elogiar el lenguaje accesible cuando lo encuentras en no ficción, especialmente en relación con la justicia social o el feminismo, porque a menudo estos libros pueden verse inundados con, francamente, barreras clasistas para entrar en el idioma utilizado. Ya sea jerga académica, referencias a ensayos o libros que la mayoría de las personas que no han estudiado profundamente el tema conocerían, o menciones casuales de lo que en realidad son conceptos bastante complejos. Es importante para la idea general de “Feminismo de Barrio” que sea legible, cite una mezcla de estadísticas, referencias a la cultura pop y experiencias vividas, y explique claramente sus conceptos al lector. Si bien esto puede no causar que las sinapsis de las feministas interseccionales, bien leídas, activamente antirracistas, comiencen a dispararse, creo que su tono y accesibilidad son refrescantes. Actúa como un recordatorio de que no deberías necesitar un título para comprender y criticar el feminismo moderno.

Entonces, como una mujer negra que hace todo lo posible por leer bien, que se considera una feminista interseccional y activamente antirracista, ¿qué podría ganar con este libro? Bueno, primero analicemos de qué trata el libro en sí y qué significa realmente el término “feminismo de barrio”.

El libro en sí está estructurado en capítulos temáticos en torno a amplios temas sociales donde Kendall describe cuál es el problema, discute su conocimiento y experiencia personal al respecto, y luego continúa explicando exactamente por qué este no es solo un problema feminista, sino uno que el feminismo blanco muchas veces se olvida de reconocerlo como tal.

El capítulo ‘Hambre’ habla sobre la pobreza alimentaria y cómo el feminismo moderno la considera como un tema feminista abstracto que afecta a las mujeres de todo el mundo que viven en la pobreza y qué se puede hacer para ayudarlas. Sin embargo, cuando la conversación vuelve a los EE. UU., de donde Kendall extrae sus experiencias y la pobreza que se encuentra a las puertas de las feministas blancas, la retórica cambia de la simpatía al juicio. Especialmente para padres racializados, y entre ellos particularmente madres solteras. Si tiene dificultades para alimentarse a sí mismo ya su hijo, se le considera incompetente. Si solicita asistencia del gobierno para ayudar a alimentarse a sí mismo oa su hijo, es un mendigo. Si compra alimentos congelados y procesados ​​con una larga vida útil que saben bien y significan que puede hacer que su dinero rinda más, se lo considera irresponsable, y así sucesivamente.

En el capítulo ‘Raza, pobreza y política’ Kendall dice: “La pobreza es un apocalipsis en cámara lenta, inexorable y generacional. A veces un apocalipsis personal, a veces arruina a toda una comunidad”. Ya está claro cómo algo tan simple y visceral como el hambre puede desencadenar una reacción en cadena de catástrofe para las personas pobres y marginadas.

No puedes conseguir un trabajo que pague mejor por tu nombre o la textura de tu cabello, te estresas y enfermas y tienes que lidiar con un sistema de salud que trata a mujeres gordas, mujeres de color, personas LGBTQ+ y mujeres con discapacidades o condiciones de salud crónicas como incapaces de comprender sus propias necesidades. En la introducción, Kendall habla de que su abuela tenía formas “menos que legales” de ganar dinero desde casa; en una situación en la que hay tantas barreras para ganar lo suficiente para mantenerse a flote legalmente, muchas personas explorarán otras opciones, pero estamos sobrecontrolados y sabemos muy bien de lo que es capaz la policía. Simplemente sigue explotando hacia el exterior y se cruza con otros problemas sociales y la opresión se agrava cuanto más marginado estás. Kendall respalda la información que presenta con estadísticas sobre el hambre.

Cada capítulo se basa en la experiencia vivida por la autora, las experiencias de las personas que la rodean y su propia investigación. El tono es claro, agudo e inquebrantable; La pasión y la frustración de Kendall son claras, al igual que su amor por las mujeres negras. Mujeres del barrio, que tal vez no usen palabras como ‘feminismo’ o ‘interseccionalidad’, que no necesariamente toman parte en el discurso sino que simplemente hacen lo que pueden para salir adelante y vivir su verdad. Kendall describe a su abuela como alguien que nunca se describiría a sí misma como feminista y, de hecho, encuentra muchas fallas en la retórica feminista, pero es “una de las mujeres más feministas” que jamás haya conocido. Esta es la esencia del “feminismo de barrio”: las conversaciones cotidianas, el apoyo a las mujeres en su comunidad, ser negro en un mundo que es anti-negro o trans en un mundo que es anti-trans, “Feminismo de Barrio” es un feminismo procesable de la vida real. Es el trabajo que las mujeres están haciendo sobre el terreno simplemente tratando de vivir y hacer del mundo un lugar mejor para ellas y quienes las rodean, pero se mantienen fuera de la conversación sobre lo que debería ser el movimiento feminista.

Mikki Kendall es bien conocida por sus “tomas calientes” y críticas al feminismo blanco en Twitter y el hashtag #SolidarityIsForWhiteWomen que causó un revuelo necesario entre las feministas blancas en línea. Ella entra en más detalles sobre esto en el capítulo ‘La solidaridad sigue siendo para las mujeres blancas’. Ella describe cómo las mujeres blancas cis predican la solidaridad cuando se trata de conversaciones sobre sexismo y Nosotros contra Hombres, pero cuando llega el momento de luchar por las mujeres negras, asiáticas o trans… los números comienzan a disminuir. Los críticos criticaron a Kendall por su hashtag y le dijeron que las luchas internas y el “ataque” a las mujeres blancas no son la forma de fortalecer el movimiento. El problema es que este tipo de retórica no tiene peso en un mundo donde la mayoría de las mujeres blancas en los EE. UU. votaron por Trump en 2016, a pesar de su intolerancia. En palabras de Kendall “incluso entre las mujeres blancas.

Esta línea de pensamiento no es nueva, incluso la describiría como ‘Feminismo interseccional 101’. Desafiar el feminismo dominante hasta este punto y considerar cómo los problemas sociales afectan a todas las mujeres en lugar de solo a algunas es el objetivo del movimiento. Entonces, no aprendí mucho en términos de teoría.

Este sería el libro que le entrego a un amigo blanco bien intencionado cuando me pregunta cómo ser un mejor aliado. Es el libro que recomiendas a alguien que te dice que Piper es su personaje favorito de Orange is the New Black, o que no puede entender por qué te cuesta identificarte con las sufragistas . Mirar la portada del libro en sí y las reseñas citadas te dice mucho sobre cómo la corriente principal percibe su escritura: Cosmopolitan, una revista dirigida principalmente a mujeres blancas, lo describe como una “abrasadora crítica del feminismo”. La palabra abrasador implica calor, dolor, algo que te hace sentir incómodo. Kendall habla de que le dijeron que no es una buena persona y que, a veces, ser una feminista “amable” simplemente no es suficiente. Este libro no es agradable, es honesto y para algunos, eso puede ser doloroso.

Ella afirma que la verdadera solidaridad solo puede venir después de un reconocimiento de que las mujeres blancas han usado continuamente su privilegio blanco para ponerse en posiciones de poder sobre las mujeres de otras razas. Kendall afirma que si puedes lidiar, aceptar y aprender de verdades incómodas como esta, entonces tu feminismo vale más para el movimiento.

Esto no quiere decir que si ya te consideras una feminista interseccional, este libro no es para ti. “Feminismo de Barrio” afirma que todas deberíamos estar constantemente criticando nuestro feminismo, preguntándonos qué tan inclusivo es y ajustándonos en consecuencia porque no podemos luchar por la equidad (no igualdad) sin un movimiento que pretenda apoyarnos a todos. ¿Estás honrando a las mujeres que no pueden ser parte de una conversación más amplia, pensando en formas de incluirlas o investigando sobre las luchas que no has enfrentado en tu vida diaria? En el capítulo ‘Aliados, ira y cómplices’, Kendall habla sobre cómo solía ser terrible sobre ciertos temas trans y de género no conformes, pero se ha tomado el tiempo para aprender y reconocer las lagunas en su comprensión. Yo mismo soy culpable de pensar en la violencia armada y la reforma sin considerarlo un tema feminista, pero en el capítulo ‘Violencia armada’, donde Kendall analiza que las situaciones de violencia doméstica tienen cinco veces más probabilidades de terminar fatalmente si hay un arma en el hogar.

Terminaré esta revisión con una breve anécdota: estaba conversando con un colega sobre un informe insoportablemente ciego que el gobierno del Reino Unido publicó recientemente afirmando que no hay racismo institucional en este país. Mi colega señaló que informes como este surgen no porque los que están en el poder sean ignorantes, sino porque entienden que reconocer un problema tan grande y generalizado como el racismo institucional significa que necesitan hacer el trabajo para erradicarlo y nadie. quiere empezar. Feminismo encapuchado de Mikki Kendall busca afirmar a quienes están haciendo ese trabajo: las feministas de barrio, las cómplices y las que hacen lo que pueden para quitarse la carga a sí mismas y a los demás. Dice: “Te veo, te escucho, es hora de que aquellos con más poder e influencia comiencen a hacer su trabajo”, y también dice “eso comienza conmigo”.

