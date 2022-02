Carta a mi chico

“Your Blues” Imagen cortesía de Shikeith

El otro día mi chico (afrodominicano) entraba al portal de NUESTRA casa con SUS llaves y una vecina que iba saliendo le preguntó que ¿adónde iba?

La semana pasada fue a una copistería , quien lo atendía amablemente le dijo que esperara en una esquina del mostrador mientras descargaba unos archivos. Poco después, pasó otro compañero y le dijo que: “Se quitara de ahí, que eso no era una cafetería” a la vez que ponía en duda si era un cliente del lugar …

Él tiene una empresa, sí, él un hombre negro, joven e inteligente tiene una empresa. Pues bien, cada vez que viene un nuevo cliente a su local le hablan a su empleado, blanco, caucásico, ojos azules …

Cada vez que manda un presupuesto ciertos clientes le regatean, porque al negro se le regatea…

En ocasiones viene a casa triste, enojado, confundido. A mí, me parte el alma, me rompe ver cómo le tratan y cómo él se siente. Me rompe ver que pasa esto… [lamentablemente NO es un caso aislado, pasa con más frecuencia de lo que pensarías].

Y es que aún hay en esta sociedad, gente que trata a las personas marrones, negras, asiáticas o simplemente distintas a la norma, como si no fueran capaces. Como lo “poco frecuente” como lo “poco

común” Como aquello de lo que hay que dudar, como lo sospechoso, como lo “incapaz de” ¿PERO POR QUÉ PASA ESTO?

Porque el sistema en el que está basada nuestra sociedad invisibiliza a las personas no normativas y fomenta el prejuicio ante determinados colectivos o grupos de personas.

¿Cómo no se va a resentir nuestra salud mental?

¿Cómo vamos a estar cada día felices en vez de tristes?

Y esto es ahora a los 30 y en 2020…2021…2022 ¿Y cuándo vinimos?

Cuando llegamos al “norte global” en los 90’ con 4, 5, 6, 7años?

¿Quién nos defendía?

Pues los mismos que no nos defienden ahora. Este quizás es uno de los posts más personales que he escrito. Yo creo en él y en la infinidad de hombres negros, marrones, racializados, afrolatinos y un largo etcétera de hombres buenos que el sistema se empeña en mostrar y señalar como delincuentes, incapaces o agresivos, o todo estos adjetivos a la vez.

Es tiempo de cambiar el discurso social que fomenta el patriarcado heteronormativo y blanco (se que estás últimas palabras suenan muy rimbombamtes, pero tienen sentido) se empeña en fomentar. Por eso es tan importante visibilizar y son tan importantes películas como #Encanto porque nuestros niños negros tienen derecho a soñar y a lograr todo lo que se propongan al igual que mi chico

Te quiero hombre negro

You can do it • We can do it

POSDATA: No es cuestión de actitud, es la persona más educada, amable y alegre que conozco

Massiel Valdez Amo el cabello natural! Ya sea afro, ondulado, rizado o crespo. En Marzo de 2017 decidí aceptar mi cabello tal cual nace de mi cabeza y el resto es historia! El aceptar mi cabello natural me ayudó a conectar con mi esencia, a encontrar mi luz, mi paz, en definitiva, mis orígenes. Así mismo, entendí cual es mi propósito en la vida, ayudar a mis hermanxs de la afrodiaspora a empoderarse a través de la aceptación, entre otras muchas cosas. @massielvaldez_

