Muere la exMiss USA Cheslie Kryst. Que este día te traiga descanso y paz

Cheslie Kryst, la ganadora del concurso Miss USA en 2019 y corresponsal del programa de noticias de entretenimiento “Extra”, se ha suicidado a los 30 años.

La policía dijo que Kryst saltó de un edificio de apartamentos de Manhattan y fue declarado muerta en el lugar este domingo por la mañana hora de New York. Su familia confirmó su muerte en un comunicado:

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie. Su gran luz inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza”, comentaron.

“Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, conocemos su impacto. seguirá viviendo”, dijo su familia.

Kryst, exatleta de la División I y abogada de Carolina del Norte, ganó el certamen de Miss USA en mayo de 2019 y compitió en el certamen de Miss Universo ese año.

Cuando Kryst fue coronada, marcó más que un triunfo personal: significó que, por primera vez, tres mujeres negras eran las reinantes Miss USA, Miss Teen USA y Miss America.

Obtuvo su título de abogado y una maestría en administración de empresas en la Universidad de Wake Forest. Después de su graduación, Kryst obtuvo la licencia para ejercer la abogacía tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur y trabajó como abogada litigante civil. También trabajó pro bono para clientes que eran delincuentes de drogas de bajo nivel.

La Universidad de Carolina del Sur elogió a la ex estudiante atleta y la calificó como “una mujer de muchos talentos”. Kryst también obtuvo un MBA de la Universidad de Wake Forest.

Kryst, que recibió durísimos atacas de odio en las redes despuñes de ser coronada, habló sobre la salud mental durante su reinado como Miss EE. UU. y dijo que habló con un consejero y tomó medidas para proteger su salud mental.

“Hago mucho para mantener mi salud mental, y lo más importante que hice fue hablar con un consejero”, escribió en una publicación en la página de Facebook de Miss USA en 2019. “Cuando no estoy hablando con un consejero , me tomo un tiempo al final de cada día para relajarme. Me desconecto. Apago mi teléfono. No contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”.

Parece que no fue suficiente. Apenas unas horas antes de morir, compartió una foto de sí misma en Instagram y escribió en el pie de foto: “Que este día te traiga descanso y paz”.

