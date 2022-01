No le robaste los atributos físicos a nadie para “solapar” tu color

Foto RODNAE

“Me dijeron que parecía una mujer blanca cubierta de chocolate… Entendí lo que quería decir y me dolió”.

Esto fue lo que expresó la supermodelo somalí Iman, y que hace varios días Afroféminas compartió en su perfil de Instagram. No es mi intención ser repetitiva, pero me parece que si hablamos de discriminación hay varias aristas relacionadas con su manifestación que deberían ser analizadas.

El ejemplo anterior es evidencia de ello: no reconocer la raza negra “disimulándola” con rasgos que solo se asocian a las personas de raza blanca. Es una ofensa, y no, no soy absolutista, pero solo detengámonos a pensar: estás desconociendo mi negritud, estás “solapando” la discriminación en ese comentario que al final repercute en mi autoestima.

Eres una “negra fina”, o “eres una negra de salir” (esta última expresión se escucha mucho en mi país”) ponen al descubierto cuánta ignorancia hay en la sociedad en que vivimos; ¿es difícil entender que existe la diversidad? Este tipo de comentarios bombardea hoy a cualquier mujer negra que posea rasgos o facciones asociados solamente a la raza blanca, pero, como las demás personas desconocen la historia, reproducen patrones de discriminación y persiguen enajenar a la raza negra, los desconocen y por eso “esconden” sus comentarios de exclusión bajo el pretexto de que no pareces negra porque tienes rasgos de persona blanca.

Lo más triste de todo es la incidencia que tienen estos comentarios en la mujer que lo recibe. Desde acosos hasta situaciones incómodas que llegan a perjudicar el bienestar mental y psicológico de las personas.

Lo que más preocupa es que en ocasiones las mujeres víctimas de estas situaciones lo normalizan y lo ven como un elogio de su físico; es doloroso que olvides tú identidad, de dónde vienes, por “encajar” en un cánon de belleza que está lejos de quién eres. Si eres negra, siéntete orgullosa de serlo, si tienes los ojos claros, también, recuerda que es tu herencia, no le robaste los atributos físicos a nadie para “solapar” tu color.

