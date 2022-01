Los negros no existen para la televisión pública valenciana

La pasada noche del 5 de enero, la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana, À Punt, decidía emitir en directo la Cabalgata de Reyes de Alcoy. Esto a pesar de la polémica que rodea a esta cabalgata de la población alicantina, y el fuerte rechazo que provoca la representación racista de blackface de sus pajes y muchos de sus figurantes.

Hoy, todavía, se puede encontrar como destacado esa retransmisión, de 94 minutos de duración, en la sección de a la carta de la Web de À Punt.

Esta es la realidad de una comunidad donde gobiernan fuerzas progresistas en coalición (PSPV, Compromís y Podem PV), pero que sin embargo, deja claro a través de esta retransmisión, quien para ellos son los valencianos. Además la decisión de transmitirlo solo puede ser política y un evidente resplado a la cabalgata en su modelo actual, con la intención nde visibilizarla, para conseguir la declaración de patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, cosa que no sucederá nunca, mientras Afroféminas siga aquí.

En cualquier país normal, más allá de si se está a favor o en contra del blackface en la cabalgata, las fuerzas políticas hubieran intentando evitar la polémica, y hubieran decidido no retransmitir esa cabalagata. Hubiera sido lo lógico, en una televisión, que con buen criterio, no retransmite corridas de toros por no herir sensibilidades, ya que muchas personas consideran que es maltrato animal, hiciera lo mismo con esta cabalgata, ya que los afrodescendientes de la comunidad valenciana consideran estos actos y la reperesentación que se hace de ellos en los mismos, como una falta de respeto y una inasumible expresión de racismo intitucionalizado.

No esperamos mucho de los políticos, por un voto se arrastrarían por el fango, pero hubieramos deseado equivocarnos esta vez. Nos hubiera gustado ver como esos valencianos, que se autoidentifican como negros o afrodescendientes, no vieran como se les propinaba otro bofetón por parte de las intituciones que dicen representarles.

Hemos vivido la constatación, una vez más, de que la negritud siginifica extranajerización, no solo para muchos ciudadanos, sino desgraciadamente para los partidos políticos que se llenan la boca hablando de progresismo, igualdad y respeto a los derechos humanos.

Derechos humanos ¿para quien? ¿Igualdad para quien? Tan pocos valen nuestros votos que son capaces de pisotear nuestros derechos así.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

