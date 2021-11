Los ataques a los feminismos y a las luchas LGTBIQ forman parte de una estrategia de la extrema derecha para socavar nuestras democracias

@calalafondodemujeres , junto a Nuria Alabao, antropóloga y periodista, y Diana Granados Soler, investigadora y docente universitaria, han presentado las principales conclusiones de su investigación Ataques a la democracia en Europa y América Latina. Voces desde los feminismos, impulsada en el marco del proyecto On The Right Track, junto a Fondo Lunaria, Fondo Alquimia y Bulgarian Women’s Fund, fondos de mujeres de Colombia, Chile y Bulgaria.