Reproducción estratificada en medicina

Desfilo toda la Avenida Carlos Tercero, y me decido por la calle G. Me trae recuerdos de antiguos amores y olores, y hoy me apetece cabalgarlos, con todo el romanticismo engañoso, que le regala el tiempo a la memoria. Por el camino me encuentro un señor mayor, recostado a un par de muletas, vendiendo papel, y algunas botellas que deduzco, son artículos de primera necesidad. Son las siete y veinte, le digo cuando me pregunta la hora. – “A ver como se presenta la lucha hoy”, murmura mirando a lo lejos- Me intereso por él. Y me percato, por primera vez, en medio de aquel intercambio sencillo, que aquel señor encaja perfectamente, con la decadencia bucólica que nos envuelve. Y a la misma vez no. Tendrá como mucho veinte años. Quiero preguntarle más; al señor mayor, recostado al par de muletas, que no es tan mayor, y que se camufla con el descascarillado de la pared rosa de fondo. Pero un silbido a lo lejos me interrumpe.¡Mulata! Si te caigo, no dejo ni los huesitos pa’ los perros. ¿El feminismo abrirá debate en algún momento, con la cubanidad y el lenguaje callejero de la Isla? No lo sé. Tampoco es mi prioridad en aquella mañana. Solo quiero ver el amanecer sentada en el malecón. Aprieto el paso, y justo cuando estoy alcanzando el olor a salitre, tropiezo de frente con una cola. GIGANTE. MAJESTUOSA.SOBERANA.