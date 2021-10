“Cachita. La esclavitud borrada” en octubre en plataformas

El racismo no es una práctica aislada que sucede en situaciones muy coyunturales, es todo lo contrario, es una constante presente en todos los planos y dimensiones de la vida, el racismo es el modo en que funciona y se organiza el mundo, como mecanismo social y cultural de clasificación y jerarquización de vidas en importantes y no importantes, es lo que posibilita la supremacía de la blanquitud en detrimento de las vidas racializadas, manchadas y marcadas por la precariedad, porque el racismo permite la pobreza, y la pobreza es indispensable dentro del sistema del capital como modelo económico y ecosistema cotidiano de vida. El racismo no se trata solo de un tema de discriminación por color de piel o aspectos físicos, el racismo más que eso, es un entramado discursivo cargado de prácticas políticas que justifica y sostiene el capitalismo como ideal regulatorio del planeta. Sabemos que el capitalismo no es libertad, es todo lo contrario, es explotación y expropiación que tolera la in-humana acumulación de unos pocos sobre todes. Según Oxfam , “el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta”. Ese 1% es la blanquitud, y en palabras de Rita Segato, son los dueños del mundo.