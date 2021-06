¿Qué significa la interseccionalidad en 2021? El podcast de Kimberlé Crenshaw es una forma de saberlo

No debería sorprendernos que la mujer que acuñó el concepto de interseccionalidad haya producido el podcast más importante sobre el tema, ¡La interseccionalidad importa!

Una mezcla de entrevistas individuales y discusiones grupales, el podcast comenzó en los días posteriores a las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016, y le dio a la profesora de derecho de Columbia, Kimberlé Crenshaw, la oportunidad de explicar y dar luz por completo a este concepto a menudo mal entendido de interseccionalidad, un marco innovador que muestra la naturaleza de la raza, la clase y el género como sistemas interdependientes de discriminación y desventaja.

Hoy, dice Crenshaw, el análisis sintáctico de la interseccionalidad puede ser más importante que nunca. “Tuvimos la mayor conflagración en la historia de Estados Unidos por el deseo de una parte del país de destruir la democracia porque su forma de vida racial estaba siendo desafiada. Y nunca lo arreglamos realmente. Así que ahora, aquí estamos, Black History 2021. Y el cáncer continuo casi acaba con el cuerpo. Así que febrero es un buen momento para pensar muy bien sobre cuáles son sus implicaciones para la educación superior, para el discurso público, para la sociedad civil”.

Producido con un pequeño equipo compuesto por Julia Sharpe-Levine y los investigadores del African American Policy Forum , y dirigido y presentado por Crenshaw, los episodios cuentan con nombres conocidos, como la cofundadora de Black Lives Matter, Alicia Garza, y el autor ganador del premio Pulitzer, Viet Thanh Nguyen, así como una gran cantidad de otros autores prominentes y líderes de opinión. Regularmente atrae a más de 50,000 oyentes por episodio y tiene una calificación de casi cinco estrellas en los podcasts de Apple.

“Es realmente satisfactorio saber que hay oyentes que entienden que los fragmentos de sonido breves y los 140 caracteres pueden distorsionar tanto como informan”, dice Crenshaw. “La idea de que la gente esté dispuesta a sentarse a veces 90 minutos, muestra que está realmente comprometida. La interseccionalidad no es solo una idea abstracta. Es una forma de ver e involucrar y realmente tenemos que realizarlo para que la gente lo entienda “.

Ahora que está en su tercera temporada, Intersectionality Matters ha evolucionado, y Crenshaw nos ha respondido a algunas preguntas para aprender más sobre y exactamente qué significa la interseccionalidad en 2021.

– ¿El podcast te da la oportunidad de hablar sobre tu propia experiencia con la interseccionalidad más que en el pasado?

Algunos de mis episodios favoritos son aquellos que entraron en la dimensión de las memorias de la interseccionalidad. Hice una entrevista con Tracee Ellis Ross, donde ella hablaba sobre los desafíos del cabello de las mujeres negras. Estuvimos hablando de la Ley CROWN , que finalmente brinda protección a las mujeres negras que han perdido su trabajo debido a la discriminación del cabello. Estábamos en la conversación y, antes de darme cuenta, estaba contando la historia de mi propia infancia y un error que mi padre cometió un día al permitirme alisarme el pelo y qué catástrofe había creado a la mañana siguiente.

La Tienda de Afroféminas

Su respuesta a esa historia y la forma en que se produjo nuestra conversación fue realmente reveladora porque no había hablado mucho sobre la interseccionalidad desde mi propia experiencia vivida. La conversación se abrió naturalmente a eso. Ahora estoy escribiendo un libro para Simon & Schuster que es una interseccionalidad, una especie de manifiesto de memorias. Creo que la curación de esa voz en realidad vino de hacer el podcast.

-¿Qué espera que la gente se lleve cuando escucha su podcast?

Dado que la interseccionalidad se hizo popular, hay críticos que la enmarcan simplemente como un “sorteo de identidad”. Y algo de eso es un poco divertido, en realidad, porque es una gran distorsión. La gente dice que solo cuentas cuántas identidades tienes, y voilà, aquí está tu puntuación de interseccionalidad. Eso da la impresión de que todas tienen una puntuación y es su insignia de interseccionalidad y dice lo mismo a lo largo del tiempo y en todas las instituciones, el tiempo y el espacio. En realidad, eso es todo lo contrario de lo que realmente se trata la interseccionalidad.

“La interseccionalidad consiste en capturar dinámicas y patrones convergentes de ventaja y desventaja. Estos van a cambiar de un contexto a otro“

Accede desde aquí al Podcast de Kimberlé Crenshaw

La interseccionalidad consiste en capturar dinámicas y patrones convergentes de ventaja y desventaja. Estos van a cambiar de un contexto a otro. Nuestra forma de pensar sobre cómo se ve la discriminación es plana y dice que la discriminación racial es la misma para todos. Pensamos que las mujeres negras experimentan el racismo de la misma manera que los hombres negros o que las latinas experimentan el sexismo de la misma manera que las mujeres blancas, pero hay millones de formas diferentes en las que el poder converge. Contamos algunas de esas historias para interrumpir la falsa suposición de que solo hay una historia, o un par, y que la interseccionalidad es solo un número. No es un numero. Es un conjunto de experiencias. El podcast intenta contar esas experiencias.

-La génesis de este podcast es que se produjo en respuesta a la presidencia de Trump. Ahora que hay una nueva administración, ¿cómo cree que cambiará el podcast?

Creo que habrá una necesidad constante de proporcionar un prisma para ver interseccionalmente. Si hay luna de miel, sospecho que será corta. Y seamos claros, el trumpismo no va a desaparecer. Tampoco lo son las diversas formas en que el trumpismo distorsiona la justicia racial, el género, la justicia y todas las demás, ya sabes, formas de discurso de equidad social, a través de muchos ismos diferentes. Por lo tanto, habrá muchas cosas que continuarán elevándose hasta el nivel que necesitamos para poder ver eso a través de esta lente interseccional.

Kimberlé Crenshaw

-¿Qué significa la interseccionalidad para usted en 2021?

Bueno, tengo que comenzar diciendo que con la orden ejecutiva para disolver la comisión de 1776 que firmó el presidente Biden, la interseccionalidad es ahora una idea legítima nuevamente para ser discutida en el gobierno federal. En septiembre, la interseccionalidad era una idea non grata, junto con la teoría crítica de la raza y el sesgo implícito y el racismo estructural. Cuando una idea llega a un punto en el que un gobierno decide que tiene que denunciarla, desacreditarla, eso me está diciendo que hay poder en ella. Tiene un gran valor.

La única cosa que el Trumpismo nos enseñó es que nada es seguro, ni siquiera la República, ni siquiera la democracia. Todo está en juego. Eso significa que tenemos que estabilizar y nutrir todas las ideas que son importantes para nosotras.

Vimos lo que sucedió cuando la gente permitió que las mentiras sobre una elección no se abordaran. Imagínese lo que sucede cuando permitimos que las ideas sobre la justicia social queden sin defensa.



Entonces, para mí en 2021, la interseccionalidad es el llamado a reconocer que todo es contingente, incluso la capacidad de decir estas palabras. Nos han traído la lucha. Y no podemos dejar de responder a eso. No podemos dejar de hacerle frente. Vimos lo que sucedió cuando la gente permitió que las mentiras sobre una elección no se abordaran. Imagínese lo que sucede cuando permitimos que las ideas sobre la justicia social queden sin defensa.

-Pensando en la teoría crítica de la raza y las contribuciones de la interseccionalidad a la historia, ¿tiene alguna sugerencia?

La interseccionalidad y la teoría crítica de la raza son lentes que se forjan en la historia negra y se basan en esa historia, de cómo la raza y el racismo se han estructurado en nuestra sociedad, en nuestra ley, en nuestras mismas instituciones. Yo diría que el Mes de la Historia Negra es una oportunidad para lidiar realmente con lo que la supremacía blanca tiene que ver con nuestro país al borde del colapso. Y, francamente, cómo el reencuentro sin justicia es el nombre del desorden que nos sigue afectando.

*Fragmento de una entrevista publciado originalmente en Colombia News medio oficial de la Universidad de Columbia.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...