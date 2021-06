“El panorama musical español está lleno de muchos temas, pero rara vez se habla de antirracismo”, Kathy Sey (The Sey Sisters)

Como si fuera un castillo de naipes que se viene abajo, carta a carta, así han vivido muchxs artistas la cancelación de sus actuaciones por culpa del coronavirus. Teniendo en cuenta que la necesidad agudiza el ingenio, reinventerse ha sido la única opción. Tal es el caso de The Sey Sisters, un grupo de música compuesto por Edna, Yolanda y Kathy Sey, tres hermanas afrocatalanas, y el pianista Albert Bartolomé Pujol. Se mueven entre el gospel, el soul, estilos diversos procedentes del continente africano y a las armonías hermosas que nacen de la mezcla de las categorías anteriores.

Suenan bien no solo por sus voces bonitas o por sus bases fantásticas sino también porque le ponen notas a la lucha antirracista, ritmo a la defensa de los derechos humanos, imágenes a la maternidad y conciencia a sus peinados y a su ropa. Su música es compromiso y sus videoclips, una oda a la comunidad que unida siempre es más fuerte.

“We got your back” es su nuevo trabajo y de él, precisamente, nos hablarán en esta entrevista.

Acabáis de sacar nuevo disco, “We got your back” (“Cubrimos tus espaldas”), el tercero ya, ¿cómo os sentís, tras haber parido, encima, en plena pandemia?

Sí, nuestro tercer disco. La verdad es que ha sido complicado. Por un lado, por las distancias. Edna y Albert viven en un pueblo llamado Centellas, a 45 min de Barcelona, y Kathy y yo en Barcelona, así que durante todos esos meses que no pudimos salir de nuestra área sanitaria, tuvimos que hacerlo todo telemático. Ha sido un proceso creativo bastante inusual, jajaja. También durante el primer confinamiento, viendo cómo se anulaban conciertos y que la cosa iba cada vez a peor, se nos hizo cuesta arriba pensar en nuevo disco y la inspiración costó en llegar. ¡Pero llegó! (YOLANDA)

No uso porque sí el verbo parir dado que Edna, una de vosotras, ha sido madre hace poco y ha supuesto algo muy potente no solo para ella y Albert, el padre de la niña, sino para todo el grupo…

Realmente ha sido un viaje increíble para mí concebir casi a la vez mi hija y nuestro disco. En mi caso creo que se han retroalimentado literalmente ya que hay mucho de Nala en el disco y se nota que tiene por lo menos una atención distinta cada vez que escucha las canciones y cuando ensayamos.

We got your back en este caso toma una dimensión muy real cuando literalmente yo (y Albert) he tenido que ceder y reducir responsabilidades e incluso presencia para dedicarme más a la peque. En este caso Kathy y Yolanda nos han cubierto las espaldas ocupándose ellas de la mayor parte del proyecto durante nuestra ausencia(EDNA)

Esa perspectiva comunitaria de los cuidados a Nala, la peque, conecta con la que se da en el continente africano donde, al igual que en otras partes del sur global, la crianza resulta algo más social y menos individual, donde existe el concepto de familia extendida que abarca un montón de miembros…

Pues en nuestro caso es y ha sido exactamente así, ya que Nala ha estado literalmente envuelta por la crianza puramente matriarcal y familiar, las tías, abuelas… La pandemia ha hecho que se reduzca más al núcleo familiar y no sea tan extendida. Han dado un paso adelante, ayudándonos en lo que hiciese falta. De hecho sin ellas yo no hubiera podido hacer conciertos de nuevo tan temprano, ya que ha supuesto una gestión familiar de asistencia constante. Y por todas ellas, doy gracias (EDNA)

Siguiendo por esa línea, comentabais en uno de los vídeos nuevos que habéis subido a vuestro canal de Youtube con motivo del lanzamiento de vuestro disco que os apetecía mostrar el embarazo y la maternidad como una reivindicación, ¿por qué?

La verdad es que parece ser que ser una mujer pública y embarazada no pueda ir junto.

No se ven muchas, parece que se escondan. Yo nunca quise que mi embarazo fuera un acto político, pero nunca me he escondido, al contrario, lo he mostrado siempre con felicidad y orgullo. ¿Por qué esconderlo? Siempre he dicho que el embarazo no es una enfermedad y si te encuentras bien, puedes hacer tu vida, ¡tal cual! No tienes por qué quedarte en casa con los pies en alto si no hay ninguna complicación o problema. Pero parece ser que nos han enseñado lo contrario y el patriarcado ataca con fuerza a una de las muchas cosas maravillosas y únicas que pueden hacer las mujeres o las personas gestantes. ¡La maternidad y el embarazo son un acto de empoderamiento natural e increíble que hace que te sientas como una auténtica diosa! ¡Evidentemente, quieren quitarnos eso y relegarnos a un segundo plano!

En realidad nunca supe qué responder cuando, durante el embarazo, acababa un concierto y me felicitaban por lo valiente que era. (EDNA)

Volviendo al tema de la comunidad, el título de vuestro disco, “We got your back”, tiene mucho de eso, ¡contadnos su porqué, por favor!

El título del disco sale de la canción que se llama de la misma manera. Nos dimos cuenta que uno de los temas que enlaza todo el disco son los cuidados, diría más, el empoderamiento a través de los cuidados. Queríamos visibilizar la importancia de poner los cuidados al centro, los cuidados a nivel individual, familiar o de vínculos y en comunidad. Reconocimos que muchas veces durante la lucha antirracista o durante nuestro proceso de identidad, hemos sentido que íbamos solas, pero cuando te das cuenta que no tienes que llevar tú sola toda la carga sino que hay un montón de personas que se sienten igual que tú y que, además, tomarán tu lugar si necesitas descansar, es sanador. El saber y entender que no luchas sola, sino que vas acompañada.

Y también “We got your back” surge de honrar y reconocer a nuestras ancestras y saber que nos apoyan y nos sostienen. (KATHY)

Hablemos del sonido de vuestro nuevo trabajo, comentáis que es el primer disco en el que el 100% de las canciones son vuestras y habéis explorado y alumbrado un sonido propio, ¿podríais describirlo? ¿de dónde viene y qué se oía en la casa de la familia Sey que ahora cristaliza?

Este disco, sin duda, es el más personal que hemos hecho hasta ahora. No solo porque todas las canciones son nuestras sino porque hemos decidido salir de la etiqueta de “gospel” y hemos explorado quiénes somos ahora y qué queremos hacer. En nuestra casa a parte de escuchar música afroamericana como el soul y el R&B se ha escuchado mucho gospel. Gospel afroamericano y gospel de Ghana Christian music. Todo esto nos ha influido, sobre todo al inicio de The Sey Sisters. Pero en este disco nos hemos atrevido a buscar nuestro sonido, dejando un poco de lado nuestra parte más “gospel tradicional” y yéndonos a sonidos más modernos, más pop, reflejando quiénes somos ahora. (YOLANDA)

Habéis contado con el productor Kquimi Saigi que tiene influencias musicales ultradiversas, desde la salsa hasta el funk de Jamiroquai, ¡menudo combo bueno!, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Habíamos trabajado con Kquimi en el single “What is freedom for you” y la verdad es que nos entendimos muy bien trabajando con él y en el estudio durante la grabación de este tema. A partir de ahí, tuvimos claro que queríamos repetir para producir el disco entero.

A causa de la pandemia no ha podido haber el contacto personal que nos hubiera gustado durante el proceso de producción de los temas, pero la verdad es que el trabajo ha sido fluido y enseguida ha sabido captar el cambio de sonido que buscábamos con el nuevo disco. (ALBERT)

Y tras el sonido, le llega el turno a la imagen, siempre habéis usado telas de África Occidental, incluyendo el estampado kente de la actual Ghana (país del cual procedéis), pero ahora habéis ido más allá de la ropa y le habéis dado mucha importancia al pelo, ¿a qué se debe?

Con la imagen de “We got your back” hemos querido darle importancia al pelo como símbolo de resistencia y lucha de las comunidades afro. Aisatu Keita, la peluquera que nos peinó para la sesión de fotos del disco captó a la perfección la idea que teníamos porque entre los peinados y los hilos dorados queríamos recordar o honrar los peinados que se hacían las personas esclavizadas en el que dibujaban mapas que les llevaban a la libertad. (KATHY)

¿Qué experiencia bonita recordáis en torno a vuestro cabello?

Para mí, una de las experiencias más bonitas con mi pelo ha sido entenderlo, quererlo en su estado natural. Ya hace mucho que emprendí mi viaje de pelo afro natural dejando de alisarlo, ni me acuerdo, pero en torno a 6 o 7 años y nunca he estado más feliz con él. De hecho, Astrid Jones fue una gran impulsora para que me decidiera a hacerlo. ¡Gracias, amigaaaa! (EDNA)

The Sey Sisters mostrando la portada de su último trabajo. Fuente Facebook.

Dado que he comentado lo de que sois originarias de Ghana, me consta que habéis estado hace poco ahí, coincidiendo o muy cerca en el tiempo, con una iniciativa llamada el “año del retorno” que animaba a la diáspora a volver… ¿qué ha supuesto, para vosotras regresar? ¿y cuánto ha calado ese viaje en vuestro disco?

El disco tiene mucho de ese viaje. Para mí, ir a Ghana significó entender más a mis padres y comprender de dónde vienen. Recuerdo que durante el viaje estaba leyendo ‘Hija del camino’ y me encontraba en un punto similar al de Sandra, la protagonista, de querer ir ahí con la necesidad de encontrar mi identidad, pero realmente aún entendí más el limbo en el que nos encontramos muchas veces como hijes de personas migradas, como afrodescendientes. Como decía, el disco tiene momentazos de Ghana, no sólo con la canción de Black African woman, que es un homenaje a todas las mujeres de nuestra familia que dan sentido absoluto a la comunidad, sino también con Auntie’s reunion, que es una grabación directa de un momento maravilloso de nuestras tías cantándole a nuestra madre por su cumpleaños. (YOLANDA)

Comentabais en una entrevista que destacabais el papel de la mujer ahí, ¿qué habéis visto y en qué os reconocéis?

Vimos cómo la mujer es la que sostiene toda la comunidad, la familia, es la que lo une todo. Viendo a nuestras tías, a nuestras primas, a las vecinas… entendimos la importancia de sostenerse, la importancia de lo colectivo. (YOLANDA)

Es tremendo que haya gente que diga que “el feminismo YA ha llegado a África”, como si fuera algo nuevo ahí aunque no se llamara de ese modo… ¿conocéis a figuras destacadas, ya sea del pasado o del presente, a las que sería bueno que siguiéramos la pista?

Es muy fuerte que la gente diga eso cuando uno de los libros más leídos sobre feminismo es de una mujer nigeriana, Chimamanda Ngozi. Durante el viaje a Ghana le di muchas vueltas a eso mientras veía a las mujeres de mi familia cómo iban sin depilar y sin hacerse las cejas, y cómo aquí estamos empezando a liberarnos con todo esto. Es curioso que aquí pensemos que estamos haciendo algo nuevo al no depilarnos. Me sentí muy estúpida mientras lo veía Y pensando en que me había depilado para ir ahí jajajaja. (YOLANDA)

Desde hace algún tiempo consideráis la música como una plataforma de cambio social , ¿desde cuándo, a raíz de qué y de qué forma se expresa eso en vuestro arte ?

No sé decirte exactamente en qué momento decidimos que sería así pero nuestra música ha ido evolucionando con nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, cuando creamos el grupo Yolanda y yo teníamos unos 16 años y el proceso que hemos hecho con nuestra negritud y la lucha antirracista no tiene nada que ver.

La conciencia ya empezaba a gestarse desde antes ,pero cuando empezamos a crear nuestras propias canciones y a pensar qué es lo que queríamos contar nos dimos cuenta de que había una necesidad que nos atravesaba que no podíamos ignorar, y esto pasó con nuestro anterior disco, “Rise”. Necesitábamos hablar de lucha, de empoderamiento, del orgullo de ser mujeres negras y de querer cambiar este mundo racista, y con “We got your back” ya no podíamos pensar en hablar de otra cosa. El panorama musical español está lleno de muchos temas, pero rara vez se habla de antirracismo.

Tenemos el privilegio de subir a un escenario y hacer que nuestra voz se oiga en sitios donde quizás no nos escucharían a pie de calle, así que nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. (KATHY)

Vuestra conciencia social y comunitaria se ve en varios de vuestros vídeos ¿qué os traéis entre manos, QUE SE PUEDA SABER, para este nuevo disco?

Pues, por ahora, que podamos contar, la presentación del disco en Cataluña se hará el 3 de Julio, en la Sala Barts, dentro del Festival GREC y no podemos desvelar mucha cosa, pero queremos que la comunidad se vea reflejada de alguna manera. (KATHY)

Edna hablaba en los vídeos de vuestro canal de Youtube de la necesidad de sanar en el seno de la comunidad afro, habrá gente que se pregunte cuál es la herida…

Pues la herida es grande y profunda, la herida es tal que nos conecta con personas negras que no conocemos del otro lado del charco, de ello hablamos en el live de Instagram que hicimos con Akua Naru en base a nuestra canción “The Journey”. Es fuerte cómo coescribiendo una canción a kilómetros de distancia pudimos conectar tan profundamente con el mismo mensaje: “nuestras ancestras han luchado para que nosotras hoy estemos aquí y seguimos luchando para conseguir los mismos derechos que las demás. Nos duelen las muertes de personas negras y tienen que dejar de deshumanizarse porque nuestras vidas tienen valor”.

Tenemos mucho que sanar, porque son tantos años de maltrato, de racismo, de infravaloración y de no reparación… Es tanto el peso que carga encima nuestra comunidad que necesitamos apoyarnos entre nosotras. (EDNA)

¿Y cómo curarla?

Por un lado, a nivel institucional, reconociendo el racismo sistémico que atraviesa esta sociedad y reconocer que la historia que se cuenta está sesgada y contada desde la mirada blanca que invisibiliza, niega y maltrata a tantas personas y comunidades. Y además, no dando espacio a personas ni políticas que vayan en contra de los derechos humanos de otras.

Y, por otro lado, desde la comunidad ,creo que es posible curarla validando nuestro dolor y dándole espacio. Son muchos años cargando con esta herida y necesitamos reconocerla para sanarla. (KATHY)

Yo diría que la música es una buena medicina, así que recomendadnos cada una un tema de vuestro álbum que cuadre con diferentes estados o momentos de ánimo, por favor.

Yo recomiendo “We still flourish” para cuando queremos celebrarnos, celebrar nuestra negritud y recordarnos que nadie va a poder con nosotras. (KATHY)

Mi canción predilecta es “The Journey”. Es un ritual y un homenaje a todas las que se quedaron en el camino y con la voz de Akua Naru la hace aún más especial. (YOLANDA)

Yo recomiendo “Dear Nala” una canción para empoderar a nuestrxs peques, darles alas y recordarles que son maravillosxs, unicxas y que pueden ser todo lo que deseen ser diga lo que diga la sociedad. Si ellxs se quieren a si mismxas nadie les hará creer que son menos. (EDNA)

Mi recomendación es “We are because you were” si estás en modo reflexión y con ganas de agradecer por todo lo bueno que tienes en la vida y recordar a los antepasados que lucharon para que hoy estés aquí. (ALBERT)

¿Dónde podremos escucharlos?

Sacamos el álbum en formato CD y también en vinilo. A parte, estará en todas las plataformas digitales. En nuestra web hay la opción de compra de los distintos formatos.

Y también en nuestra web y redes sociales iremos publicando los conciertos de la gira.

El 3 de Julio estrenamos oficialmente en el Grec Festival de Barcelona y tenemos ya fechas confirmadas por Cataluña, España y Francia. ¡Estad atent@s!

(ALBERT)

¿Barajáis la posibilidad de hacer gira, aunque sea online?

La gira se está perfilando poco a poco. Esperamos que nuestra música y nuestro mensaje pueda llegar a muchos sitios y países distintos. (ALBERT)

Sea como fuere, estamos deseando veros. Un abrazo y muuuucha suerte con todo.

¡Y NOSOTRAS DESEANDO LLEVAR NUESTRA MUSICA Y MENSAJE ALLÁ DONDE NOS DEJEN!

GRACIAS POR ESTA ENTREVISTA TAN BONITA LUCÍA ¡UN BESAZOOOO!(TODAS)

Lucía Mbomío Periodista, actualmente en “Aquí la Tierra” en TVE

Twitter @luciambomio

Istagram: luciambomio Más textos de Lucía

Me gusta esto: Me gusta Cargando...