Estreno exclusivo de «The Journey» el nuevo vídeoclip de «The Sey Sisters»

Estrenamos en exclusiva esta hermosa pieza musical y visual de «The Sey Sisters». Es un adelanto de su nuevo album “WE GOT YOUR BACK” que sale a la venta en formato CD + VINILO el 14 de Mayo.

En esta hermosa creación cuentan con la colaboración de la rapera y poeta Akua Nuru.

Disfrutadlo!!!

THE SEY SISTERS es un espectacular trío de voces que, a través del soul y el R&B impregnado de

sonoridades africanas, se unen con el objetivo de luchar contra la injusticia, defender los derechos

humanos y transmitir esperanza en el futuro.

Tres hermanas de descendencia ghanesa combinan sus voces en vibrantes armonías acompañadas de

ritmos contagiosos que son el vehículo para reivindicar su lugar y su identidad como afrodescendientes.

En directo son emoción y energía en estado puro.

Desde su creación como grupo en 2006, han editado 2 discos “Let Freedom Ring” 2015 y “Rise” 2018

y con “We got your back” (Satélite K, 2021) llegan a este 3er trabajo que saldrá a la venta el

14 de mayo en dos formatos (cd + vinilo)



Han actuado en festivales de referencia como Cruïlla (Barcelona) Ellas Crean (Madrid), BlackMusic (Girona)

Norete (A Coruña), Etnohelmática (Salamanca), Outono Códax (Santiago de Compostela)… y colaborando

con múltiples artistas de la talla de Georgia Anna Muldrow, Ramon Mirabet, Morodo y Akua Naru.

En 2019 recibieron premios de la categoría de “Premis de la Crítica y Premis Teatre Barcelona” como

mejores actrices de musical por su actuación en el musical “La Tienda de los Horrores” dirigida por Àngel

Llàcer y Manu Guix.



Compaginan su carrera musical con la de actrices y también están muy presentes en el activismo, en la

lucha antirracista y feminista, con un mensaje claro y directo que también aparece en las letras de sus

canciones.

“WE GOT YOUR BACK” – NUEVO ÁLBUM

‘We got your back’ (‘te cubrimos las espaldas’) es su 3er álbum en el que The Sey Sisters se

reinventan musicalmente, buscando sonoridades nuevas para reafirmar su mensaje antirracista y feminista.

Siguiendo el legado de las generaciones que las preceden, las hermanas Sey luchan por encontrar su lugar

y su identidad como afrodescendientes a través de las canciones de este disco. Tal y como ellas mismas

explican: «Abrimos un espacio para el cuidado, para el empoderamiento, para reforzar el

sentimiento de comunidad y para honrar a nuestros antepasados ​​y las personas que han

muerto y siguen muriendo en el viaje».

Soul y R&B en estado puro!

