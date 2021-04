Las consecuencias del racismo institucionalizado: Las Favelas

Al igual que el resto de países, Brasil cuenta con muchos tópicos y estereotipos. Se tiende a pensar que que todxs lxs brasileñxs están constantemente felices, son amables, saben bailar samba o que gran parte de ellxs residen en las favelas. Si eres brasileñx y resides fuera del país probablemente te hayas tenido que enfrentar a esta cuestión en más de una ocasión “Pero ¿Tu en Brasil vives en una favela?”. Una pregunta un tanto estúpida, ya que, la traducción de favela al español es chabola o comuna y desgraciadamente todos los países en una mayor o menor medida cuentan con estas infraestructuras.

Ilustración Pablo Maritorena

Estas viviendas que todo el mundo atribuye a Brasil es producto del racismo institucional de Brasil. A finales del siglo XIX, este país de Abya Yala decide abolir la esclavitud. Un sistema que es conocido por haber oprimido, denigrado, violado y matado a miles de personas. Muchos pensaron que el fin de la esclavitud haría que las personas que en su momento fueron esclavas, por fin serian libres y podrían vivir como el resto de personas, pero la realidad fue otra. Cuando lxs exesclavxs comenzaron a rehacer sus vidas, es decir, comenzaron a buscar trabajo o querían comprar un inmueble no lo podían hacer dado el pasado que habían tenido y su color de piel.

Tras la abolición de la esclavitud, Brasil comienza a desarrollarse de forma considerable y da paso a la industrialización. El trabajo de campo pasa a un segundo plano para dar pie a un país donde predominarán las industrias en el paisaje. Gran parte de esas industrias se encontraban en las grandes metrópolis, por lo que, muchas personas se vieron obligadas a trasladarse a las grandes ciudades. La mayoría de personas que realizaban el éxodo rural eran personas negras que en su momento trabajaron en el campo por la esclavitud. Cuando llegaban a las grandes ciudades tendían a alquilar habitaciones y buscar trabajo. Esa búsqueda de empleo no fue exitosa por dos motivos. Por un lado, su pasado como exesclavxs y, por otro lado, el blanqueamiento racial que estaba realizando el gobierno brasileño. Brasil no quería tener a personas negras en sus trabajos, por ello empiezan a facilitar y a buscar trabajadores de otros países, especialmente de Italia, Portugal y España. La llegada de estos inmigrantes provocó que muchas de las personas que en su momento alquilaron estas habitaciones (en su mayoría personas negras) fueran expulsadas de dichas viviendas para así dejar libre las habitaciones a los inmigrantes europeos, en otras palabras, a personas blancas. En consecuencia, todas estas personas que decidieron trasladarse a la metrópolis sabían que si volvían al pueblo no tendrían oportunidades laborales, por lo que, muchxs se vieron en la obligación de vivir en la periferia de las ciudades o directamente en las calles.

Una periferia donde no existían las viviendas, sino que unx mismx se las tenía que construir con aquello que se encontraba o podía permitirse. Viviendas que a ojos de Occidente se encuentran en mal estado porque no se asemeja a sus respectivos barrios periféricos, pero la realidad es que el interior de muchas de estas viviendas se encuentra en buen estado. Así es como nace la favela de Brasil. Una vivienda periférica que es producto de un racismo institucional que no deja las personas racializadas desarrollarse como el resto. El problema de las favelas no se encuentra en su localización sino más bien en las negligencias del gobierno brasileño. El gobierno no ha querido crear un puente entre el centro y la periferia de las ciudades porque no resulta ser algo importante, no hay más que ver como hay ciertos servicios prioritarios que no llegan a estas zonas. Sin embargo, las patrullas policiales con el pan de cada día de las favelas.

Gran parte de las personas que residen en las favelas son personas racializadas. Son viviendas que han nacido como consecuencia del racismo institucional. Un racismo que ha hecho que las personas racializadas siempre sean sujetos periféricos. Individuos expulsados hacia las afueras de un sistema porque su presencia no es bienvenida, su presencia molesta.

Nerea G. Romero Licenciada en Sociología en la Universidad del País Vasco. Brasil-España Más textos de Nerea

